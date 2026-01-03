B1 Inregistrari!
Protejarea conturilor online, sub amenințare constantă. DNSC avertizează asupra riscurilor online: „Parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat”

Ana Beatrice
03 ian. 2026, 18:37
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât de sigură este, de fapt, parola ta
  2. Ce trebuie să facem pentru a avea conturi online mai sigure

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică subliniază cât de importantă este protejarea conturilor online. Totodată, instituţia recomandă utilizatorilor să acorde o atenţie sporită parolelor pe care le folosesc.

Specialiştii subliniază că parolele simple sau uşor de ghicit pot fi sparte rapid de atacatori. Pentru un nivel mai ridicat de securitate, DNSC încurajează utilizatorii să folosească parole complexe. Acestea ar trebui să includă combinaţii de litere mari şi mici, cifre şi simboluri, pentru a fi mai greu de spart.

Cât de sigură este, de fapt, parola ta

O parolă bine aleasă poate face diferenţa dintre un cont sigur şi unul vulnerabil în faţa tentativelor de fraudă online.

„Într-un peisaj digital tot mai complex, parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat”, a avertizat DNSC.

O singură parolă compromisă poate deschide accesul către conturi personale, informații sensibile sau chiar infrastructuri critice. Din acest motiv, fiecare utilizator are o responsabilitate importantă în consolidarea securității colective. Vulnerabilitatea unui singur cont poate fi exploatată și poate afecta și alți utilizatori, a mai transmis Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică într-o postare pe Facebook.

Ce trebuie să facem pentru a avea conturi online mai sigure

Specialiștii în securitate cibernetică vin cu o serie de recomandări clare pentru a reduce riscurile din mediul online. Aceștia îi îndeamnă pe utilizatori să creeze parole complexe, greu de intuit, de minimum 12 caractere, care să includă litere mari și mici, cifre și simboluri. Totodată, este esențial ca aceeași parolă să nu fie folosită pentru mai multe conturi, pentru a limita efectele unui eventual atac.

Activarea autentificării în doi pași, acolo unde este disponibilă, oferă un nivel suplimentar de protecție conturilor online. În plus, utilizarea unui manager de parole ajută la păstrarea în siguranță a credențialelor. Specialiștii subliniază că o parolă puternică nu înseamnă doar protecție individuală, ci reprezintă un pas important către un spațiu digital mai sigur pentru toți utilizatorii.

