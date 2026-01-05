Pericol la fiecare pas în această perioadă. Camerele de gardă sunt pline cu pacienți ajunși la spital după ce au alunecat pe . În multe dintre cazuri, accidentele s-au soldat cu entorse sau fracturi.

Cine răspunde pentru siguranța pietonilor pe timp de iarnă

În zonele unde a nins, situația este și mai gravă. Zăpada de pe străduțe a fost topită doar de traficul auto, în timp ce trotuarele au rămas necurățate. Riscurile sunt reale pentru pietoni, mai ales pentru vârstnici și copii.

Puțini respectă obligațiile legale, deși acestea sunt clare. Legea prevede că proprietarii au obligația de a curăța trotuarul din fața curților. În cazul blocurilor, această responsabilitate revine asociațiilor de locatari.

De ce camerele de gardă sunt luate cu asalt în plină iarnă

Iarna și-a intrat serios în drepturi de doar trei zile. Efectele se văd nu doar pe străzi și trotuare, ci și în camerele de gardă ale spitalelor. La Cluj, medicii de la sunt depășiți de numărul mare de pacienți, potrivit observatornews.ro.

Mulți dintre aceștia ajung cu entorse sau fracturi după ce au alunecat pe gheață ori zăpadă. Trotuarele necurățate au devenit adevărate capcane pentru pietoni, iar accidentele se țin lanț.

Indiferent dacă sunt aduși cu ambulanța sau de către aparținători, pacienții sunt nevoiți să aștepte pe holuri până să fie consultați. Numărul cazurilor este mult peste media obișnuită, iar personalul medical face față cu greu acestui val de urgențe.

Românii trebuie să fie conștienți că întreținerea trotuarelor din dreptul proprietății este obligația lor legală. Nerespectarea acestei responsabilități poate atrage sancțiuni din partea Poliției Locale. sunt cuprinse între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice și pot ajunge până la 2.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Situația este complicată și mai mult de faptul că, în această perioadă, în multe magazine nu se mai găsesc lopeți de zăpadă sau sare de drum. Lipsa materialelor necesare face ca trotuarele să rămână periculoase, iar riscul de accidente să crească de la o zi la alta.