B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Camerele de gardă, pline de pacienți. Gheața transformă trotuarele în capcane pentru pietoni

Camerele de gardă, pline de pacienți. Gheața transformă trotuarele în capcane pentru pietoni

Ana Beatrice
05 ian. 2026, 14:45
Camerele de gardă, pline de pacienți. Gheața transformă trotuarele în capcane pentru pietoni
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cine răspunde pentru siguranța pietonilor pe timp de iarnă
  2. De ce camerele de gardă sunt luate cu asalt în plină iarnă

Pericol la fiecare pas în această perioadă. Camerele de gardă sunt pline cu pacienți ajunși la spital după ce au alunecat pe gheață. În multe dintre cazuri, accidentele s-au soldat cu entorse sau fracturi.

Cine răspunde pentru siguranța pietonilor pe timp de iarnă

În zonele unde a nins, situația este și mai gravă. Zăpada de pe străduțe a fost topită doar de traficul auto, în timp ce trotuarele au rămas necurățate. Riscurile sunt reale pentru pietoni, mai ales pentru vârstnici și copii.

Puțini respectă obligațiile legale, deși acestea sunt clare. Legea prevede că proprietarii au obligația de a curăța trotuarul din fața curților. În cazul blocurilor, această responsabilitate revine asociațiilor de locatari.

De ce camerele de gardă sunt luate cu asalt în plină iarnă

Iarna și-a intrat serios în drepturi de doar trei zile. Efectele se văd nu doar pe străzi și trotuare, ci și în camerele de gardă ale spitalelor. La Cluj, medicii de la Spitalul de Ortopedie sunt depășiți de numărul mare de pacienți, potrivit observatornews.ro.

Mulți dintre aceștia ajung cu entorse sau fracturi după ce au alunecat pe gheață ori zăpadă. Trotuarele necurățate au devenit adevărate capcane pentru pietoni, iar accidentele se țin lanț.

Indiferent dacă sunt aduși cu ambulanța sau de către aparținători, pacienții sunt nevoiți să aștepte pe holuri până să fie consultați. Numărul cazurilor este mult peste media obișnuită, iar personalul medical face față cu greu acestui val de urgențe.

Românii trebuie să fie conștienți că întreținerea trotuarelor din dreptul proprietății este obligația lor legală. Nerespectarea acestei responsabilități poate atrage sancțiuni din partea Poliției Locale. Amenzile sunt cuprinse între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice și pot ajunge până la 2.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Situația este complicată și mai mult de faptul că, în această perioadă, în multe magazine nu se mai găsesc lopeți de zăpadă sau sare de drum. Lipsa materialelor necesare face ca trotuarele să rămână periculoase, iar riscul de accidente să crească de la o zi la alta.

Tags:
Citește și...
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Eveniment
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
Eveniment
Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Eveniment
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Jandarmi obligați să pună gresie în unitate: „Asta se numește umilință”. Cum se apără conducerea
Eveniment
Jandarmi obligați să pună gresie în unitate: „Asta se numește umilință”. Cum se apără conducerea
A venit cu o mașină de 162.000 de lei, dar a plecat fără. Ce au descoperit polițiștii la Vama Sculeni (FOTO)
Eveniment
A venit cu o mașină de 162.000 de lei, dar a plecat fără. Ce au descoperit polițiștii la Vama Sculeni (FOTO)
Site-ul Ghișeul.ro nu funcționează. Românii nu-și pot plăti taxele online. Explicațiile ADR (FOTO)
Eveniment
Site-ul Ghișeul.ro nu funcționează. Românii nu-și pot plăti taxele online. Explicațiile ADR (FOTO)
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
Eveniment
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
Eveniment
De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Eveniment
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
Eveniment
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
Ultima oră
16:35 - Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
16:31 - Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Ce afirmații au făcut inculpații despre Prima Doamnă a Franței
16:24 - Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
15:57 - Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”
15:56 - Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
15:47 - Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
15:33 - Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
15:26 - Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanța din New York. Imagini impresionante cu fostul președinte al Venezuelei (VIDEO)
15:19 - Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
14:59 - Italian arestat după ce și-a bătut fiul cu o lingură de lemn. Copilul a fost luat de serviciile sociale (VIDEO)