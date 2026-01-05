Mai multe producții cinematografice sunt așteptate, în acest an, de cinefilii din toată lumea. Superproducția „Odiseea”, a lui , revenirea lui Steven Spielberg cu „Disclosure Day” sau ultima parte a trilogiei „Dune”, realizată de Denis Villeneuve sunt doar câteva dintre filmele ce vor fi lansate în 2026.

Producții cinematografice așteptate de cinefili

Anul 2026 va fi plin de lansări de filme despre care se așteaptă să umple . Mai multe producții cinematografice vor fi disponibile cinefililor pe parcrusul aestui an. Iar criticii se așteaptă la mari succese de casă. vor fi filme originale, dar și continuări ale unor francize de succes. Calendarul lansărilor este deja disponibil, astfel încât iubitorii de cinema își pot programa din vreme participarea la lansările mult așteptate.

Anul începe cu lansarea filmului „28 Years Later: The Bone Temple”, programată să apară în cinematografe din 16 ianuarie. Este vorba despre un film de groază, al patrulea din seria „28 Years Later”. A fost realizat imediat după finalizarea preedentei producții, apărută în 2025, „28 Years Later”.

Practic, acțiunea continuă cu evenimentele din preedenta peliculă. Eroul Spike este recrutat de grupul lui Jimmy Crystal, în timp ce doctorul Ian Kelson face o descoperire care ar putea schimba lumea. Filmul a fost regizat de Nia DaCosta și îi are în rolurile principale pe Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman și Chi Lewis-Parry.

Alte filme lansate în luna ianuarie

Tot în luna ianuarie vor mai fi lansate alte două producții cinematografice. În primul rând, vorbim despre „The Wizard of the Kremlin”, programat pentru 21 ianuarie. Filul spune povestea lui Vadim Baranov, artist şi producător de reality show-uri în Rusia. Acesta devine consilierul neoficial al unui fost agent KGB pregătită să preia puterea absolută: Vladimir Putin.

Producția face o incursiune în inima sistemului politic rus, așa cum se conturează încă din primii ani după căderea comunismului, în anii ’90. Olivier Assayas „atacă” sistemul de putere de la Moscova punând în scenă romanul lui Giuliano da Empoli. Paul Dano îl interpretează pe Vadim Baranov, Jude Law se transformă în Vladimir Putin, iar Alicia Vikander o interpretează pe Ksenia, o femeie independentă ce joacă un rol central.

Cea de-a doua producție, „Hamnet” va avea lansarea două zile mai târziu, pe 23 ianuarie. Povestea este localizată în Anglia anului 1596, unde William Shakespeare şi soţia sa Agnes trebuie să facă faţă morţii fiului lor Hamnet, în vârstă de 11 ani. Filmul este o adaptare a unui alt roman, al lui Maggie O’Farrell. Regizat de Chloé Zhao acesta explorează modul în care tragedia familiei a dus la apariția piesei „Hamlet”.

Producții cinematografice în luna februarie

„Wuthering Heights” (La răscruce de vânturi) este programat pentru lansare pe 13 februarie 2026. Este ecranizarea romanului cu același nume, scris de Emily Bronte, Wuthering Heights explorează poveste de dragoste pasională și obsesivă dintre Heathcliff și Catherine Earnshaw. Filmul îi are în rolurile principale pe Margot Robbie și Jacob Elordi.

Pelicula a stârnit controverse, chiar după lansarea primului trailer, din pricina interpretării erotice pe care o dă regizoarea Emerald Fennell acestei povești clasice. Ea și-a justificat abordarea spunând că a fost curemurată când a citit cartea, pentru prima oară, la 14 ani.

„Am fost obsedată. Această carte m-a înnebunit. (…) Știu că dacă altcineva ar fi făcut-o, aș fi fost furioasă. Este un material foarte personal pentru toată lumea. Este foarte ilicit. Modul în care ne raportăm la personaje este foarte intim”, a spus Fennel, potrivit The Guardian.

Tot în februarie, pe 27, va fi lansarea unei noi producții cinematografice din seria „Scream”. Este vorba despre filmul cu numărul șapte din una dintre cele mai populare francize horror. Neve Cammpbell și Courteney Cox vor relua rolurile lui Sidney Prescott și Gale Wetahers. Un nou Ghostface își face apariția în oraș. „Scream 7” va aduce și personaje noi, interpretate Isabel May (care o va juca pe fiica lui Syndey), McKenna Grace și Anna Camp.

Filmele primăverii lui 2025

„Michael”, povestea Michael Jackson va avea lansarea pe 24 aprilie. Ea va fi adusă pe marile ecrane de regizorul Antoine Fuqua. Superstarul american va fi jucat de nepotul său, Jaafar Jackson. Filmul explorează toate etapele vieții artistului, din copilărie până la moarte. Vor fi explorate poveștile legate de trupa Jackson 5, abuzurile tatălui său, Joe Jackson (rol jucat de Colman Domingo), perioada de glorie, dar și decăderea starului și moartea sa.

Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt se întorc în a doua parte a filmului „The Devil Wears Prada” care va avea lansarea pe 1 mai 2026. În această continuare a poveștii despre nemiloasa lume a modei, Miranda Priestly (Meryl Streep) trebuie să se adapteze unei industrii aflate într-o transformare accelerată. Cândva o figură de temut, ajunge în concurență directă cu fosta ei asistentă, Emily Charlton (Emily Blunt).

Între timp, Andy Sachs (Anne Hathaway) și-a construit o carieră de succes pe cont propriu. Reîntâlnirea cu fosta șefă readeschide conflicte nerezolvate și pune sub semnul întrebării alegerile făcute în trecut.

„Star Wars: The Mandalorian and Grogu” filmul așteptat de fanii francizei va fi lansat pe 22 mai. Pelicula continuă povestea din serialul Disney+ „The Mandalorian”. Această nouă producție cinematografică este regizată de Jon Favreau, producătorul executiv al serialului Disney+. Din echipa de producție face parte și „părintele” francizei, George Lucas.

Producții cinematografice lansate în iunie

„Scary Movie 6” este programat să apară în cinematografe pe 12 iunie 2026. Franciza parodiază cele mai populare filme horror revine cu partea a șasea, despre care nu sunt cunoscute detalii. Fanii au fost bucuroși să afle că distribuția îi va readuce pe ecrane Cindy Campbell (interpretată de Anna Faris), Brenda Meeks (Regina Hall), Shorty Meeks (Marlon Wayans), Ray Wilkins (Shawn Wayans) și Bobby Prinze (Jon Abrahams), personajele din primul film.

Tot în iunie, pe 19, va fi lansat un nou film din seria „Toy Story”. Este cea de-a cincea peliculă care explorează un nou capitol din viața îndrăgitelor jucării. Woody, Buzz Lightyear și restul găștii se confruntă cu o realitate în care atenția copiilor este captată de tehnologia digitală. Jucăriile tradiționale luptă să-și regăsească rolul în viețile copiilor.

„Supergirl” are programată lansarea pe 26 iunie 2026. În cea mai nouă din seria de producții cinematografice din , Milly Alcock joacă un dublu rol (Supergirl și Kara Zor-El). Producătorul filmului, James Gunn, a declarat, potrivit Variety, că povestea supereroinei Supergirl este în antiteză cu cea a lui Superman.

„Vedem diferența dintre Superman, care a fost trimis pe Pământ și crescut de părinți iubitori încă din copilărie, și Supergirl, care a fost crescută pe o bucată de stâncă desprinsă din Krypton și a văzut cum toți cei din jurul ei au murit și au fost uciși în moduri îngrozitoare în primii 14 ani din viața ei”, a explicat Gunn.

Superproducția „Odiseea” progamată pentru luna iulie

„The Odyssey”, proiectul cinematografic realizat de Cristopher Nolan va fi lansat pe 17 iulie 2026. Povestea urmărește aventurile lui Odysseus, eroul mitic ce se întoarce acasă după îndelungatul război troian. Eroul, jucat de Matt Damon, se confruntă cu zei capricioși, creaturi mitologice și încercări care îi pun la încercare curajul, inteligența și loialitatea față de familie.

Cristopher Nolan aduce pe marile ecrane una din cele mai cunoscute povești ale mitologiei grecești, cu o distribuție de excepție. Pe lângă Matt Damon (Odysseus), în film joacă Robert Pattinson (Antinous), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelope), Charlize Theron (Circe) sau Tom Hollans (Telemachus). Coloana sonoră este semnată de Ludwig Göransson, care a compus și muzica pentru „Oppenheimer”, serialul „The Mandalorian”, „Creed II” și serialul „New Girl”.

„Spider-Man: Brand New Day” va fi lansat pe 31 iulie 2026. Acțiunea filmului se petrece imediat după Doomsday. Eroul, Peter Parker, încearcă să se concentreze pe facultate și să lase în urmă rolul de Omul Păianjen cu toate responsabilitățile ce-i revin. O nouă provocare îl face să-și schimbe planurile și să îmbrace din nou costumul de supererou.

Tom Holland și Zendaya reiau rolurile lui Peter Parket și MJ, în timp ce Sadie Sink (cunoscută pentru rolul din serialul „Stranger Things”) se alătură francizei.

Finalul anului vine cu alte producții cinematografice așteptate

Finalul anului va aduce alte două producții cinematografice mult așteptate de cinefili. Pe de-o parte avem „Avengers: Doomsday”, cu data lansării pe 18 decembrie 2026. Filmul aduce alături supereroii din Universul Marvel, într-o nouă misiune de salvare a lumii. Acțiunea filmului nu este momentan cunoscută.

Tot în decembrie, concomitent cu Avengers este progamată lansarea celei de-a treia părți a trilogiei „ (data lansării: 18 decembrie 2026). Producția continuă epopeea inspirată de universul creat de Frank Herbert, urmărind consecințele ascensiunii lui Paul Atreides. Ajuns într-o poziție de putere care schimbă echilibrul politic și religios al Imperiului, eroul trebuie să facă față propriilor viziuni despre viitor.

Filmul este ecranizarea romanului „Dune Messiah”, a doua carte din seria Dune, scrisă de Frank Herbert.

De Crăciun va fi lansată producția „Werwulf” (25 decembrie 2026). Robert Eggers, un specialist al filmelor horror de epocă, aduce pe ecrane povestea unei creaturi misterioase care bântuie un sat englez al Angliei secolul al XIII-lea. Rolurile principale sunt jucate de Aaron Taylor Johnson, Lily-Rose Depp și Willem Dafoe. Este al cincilea film al lui Eggers, după The Witch (2015), The Lighthouse (2019), The Northman (2022) și Nosferatu (2024).