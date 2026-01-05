Un bărbat de 52 de ani a avut parte de o surpriză neplăcută la granița României. Ajuns la Vama Sculeni, acesta a încercat să intre în țară la volanul unui autoturism evaluat la 162.000 de lei. Verificările de rutină făcute de au scos însă la iveală un detaliu grav. Mașina figura în bazele de date internaționale ca fiind furată din Franța. În urma descoperirii, polițiștii au dispus confiscarea autoturismului.

Ce ascundea mașina cu care un bărbat voia să intre în România

Drumul unui șofer de 52 de ani s-a oprit brusc la granița României, chiar înainte de a intra în țară. Pe 2 ianuarie, în jurul orei 10:35, bărbatul s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni pentru efectuarea formalităților de control. Acesta se afla la volanul unui autoturism achiziționat recent.

„Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a acestuia, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Franța.”, a transmis .

La ce sumă a fost evaluat autoturismul reținut de polițiști

Bărbatul, care are cetățenie română și a Republicii Moldova, a susținut că nu știa despre acest aspect. De asemenea, el a declarat că nu avea cunoștință ca autoturismul să fie implicat în vreo faptă ilegală sau într-un litigiu.

Cu toate acestea, polițiștii de frontieră au demarat cercetări pentru infracțiunea de tăinuire. Totodată, autoturismul, evaluat la 162.000 de lei, a fost reținut pentru continuarea anchetei.