Subofițeri ai Grupării Mobile de Jandarmi Constanța reclamă că sunt obligați să lucreze ture de 19 ore și să monteze gresie pe holurile unităţii. Neregulile au fost reclamate către Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul”. Conducerea Grupării Mobile de Jandarmi respinge acuzațiile.

Jandarmi din Constanța, obligați să pună gresie

„Am primit un strigăt de disperare din partea unui coleg de la Gruparea Mobilă Constanța. Un om epuizat, care vorbește în numele multora care tac de frică. Ne descrie o realitate cruntă: ture de 19 ore, odihnă de 4 ore și, cireașa de pe tortul umilinței, subofițeri militari puși să monteze gresie pe holurile unității. (…) Publicăm mai jos, sub protecția anonimatului, mesajul integral primit. Citiți și judecați singuri realitatea din spatele „imaginii impecabile” promovate de echipa adormitului Predoiu.

Scrisoarea:

„Stimați reprezentanți ai Sindicatul Politistilor din Romania „Diamantul”,

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare referitoare la organizarea timpului de lucru, timpul de odihnă, repausul săptămânal și gestionarea activităților personalului militar, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte care se petrec în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Constanța, unde normele legale nu sunt respectate, iar cadrele militare se află într-o situație de suprasolicitare continuă.

1. Program de lucru excesiv și nerespectarea dispozițiilor legale

În mod frecvent, personalul este planificat în activități și misiuni cu o durată totală de 14 până la 19 ore, depășind cu mult limitele prevăzute de actele normative interne. Aceste situații sunt recurente și nu reprezintă excepții, devenind o practică obișnuită în unitate.

Cele mai recente situații de acest gen au avut loc în următoarele zile:

• 30.11.2025 – 01.12.2025: pontaj 05:00 – 00:00 (19 ore).

După 6 ore am reintrat în serviciu.

• 11.12.2025 – 12.12.2025: pontaj 14:00 – 08:00 (18 ore).

Din câte am observat, există colegi care au terminat serviciul la ora 04:00 și au reintrat la ora 08:00, iar eu am rămas în serviciu 12 ore, până la ora 20:00.

2. Timp insuficient de odihnă între misiuni

Timpul de odihnă acordat între ieșirea și intrarea în serviciu este, de regulă, între 4 și 6 ore, contrar prevederilor care stabilesc obligativitatea unui timp minim de refacere. Personalul este pus în situația de a reveni în serviciu obosit, fără refacere fizică și psihică adecvată.

3. Introducerea recuperărilor în zilele libere

În această unitate, recuperările pentru orele suplimentare nu se acordă conform legii, ci sunt introduse în mod abuziv în zilele libere, afectând repausul legal și planificarea timpului personal. Aceste practici transformă zilele libere în zile lucrate neoficial, fără respectarea drepturilor prevăzute.

4. Teama de repercusiuni

Cadrele militare din cadrul unității nu pot sesiza direct aceste nereguli, existând o teamă reală de repercusiuni, marginalizare profesională sau alte consecințe neoficiale. Din acest motiv, se solicită sprijinul dumneavoastră pentru a face demersurile legale necesare.

5. Verificarea pontajelor și a consemnărilor oficiale

Toate aspectele semnalate pot fi verificate cu maximă facilitatate prin consultarea:

• pontajelor oficiale,

• registrelor întocmite la detașamente,

• foilor de misiune și documentelor aferente programării în serviciu.

Aceste registre reflectă punctual realitatea privind timpul de lucru, orele suplimentare, intervalele reduse de odihnă și recuperările introduse în zilele libere.

6. Folosirea personalului militar la activități neprevăzute de lege

În continuarea celor sesizate anterior, doresc să aduc la cunoștință faptul că, în cadrul unității, personalul militar (subofițeri) este folosit pentru executarea unor activități de muncă necalificată, respectiv lucrări de montare gresie în interiorul unității.

Aceste activități:

• nu fac parte din atribuțiile de serviciu ale subofițerilor,

• nu sunt prevăzute de Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române,

• nu au legătură cu pregătirea profesională, instruirea sau misiunile operative ale personalului.

Menționez că aceste aspecte pot fi verificate cu ușurință, întrucât:

• lucrările au fost desfășurate în interiorul unității,

• există sisteme de supraveghere video care pot confirma prezența și activitatea personalului în aceste scopuri,

• pot fi identificate intervalele orare și persoanele implicate.

Folosirea cadrelor militare la astfel de activități, în afara cadrului legal, reprezintă un abuz de autoritate și contribuie suplimentar la suprasolicitarea personalului, în contextul în care acesta este deja afectat de un program de lucru excesiv și de lipsa timpului de odihnă””, a transmis, pe Facebook, Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul”, citând scrisoarea primită.

Cum a reacționat conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa

Conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa „respinge ferm orice acuzaţie de abuz sau de încălcare intenționată a drepturilor personalului” şi menţionează că „toate activităţile sunt planificate şi executate cu respectarea legislaţiei aplicabile, a regulamentelor militare şi a ordinelor în vigoare”.

„În anumite perioade, în funcţie de situaţia operativă, pot exista prelungiri ale programului de lucru, acestea fiind prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar.

Subliniem că orele lucrate suplimentar sunt întotdeauna recuperate, conform normelor legale. Personalul îşi desfăşoară activitatea în sistem de ture, motiv pentru care zilele de sâmbătă şi duminică nu reprezintă automat zile de repaus. Atunci când un cadru militar este planificat în serviciu într-o zi de weekend, aceasta are statut de zi lucrătoare, iar acordarea unei zile de recuperare nu înseamnă diminuarea repausului săptămânal, ci compensarea legală a orelor suplimentare efectuate.

În ceea ce priveşte activităţile de întreţinere din incinta unităţii, acestea reprezintă o responsabilitate instituţională şi sunt reglementate de dispoziţii interne. Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt realizate de personalul contractual, care are astfel de atribuţii prevăzute în fişa postului (zugravi, faianţari, muncitori de întreţinere etc.).

În situaţia punctuală la care se face referire, menţionăm că implicarea unor cadre militare s-a realizat exclusiv pe bază de voluntariat, la solicitarea expresă a acestora, în contextul dorinţei de a sprijini personalul contractual pentru finalizarea lucrărilor înaintea sărbătorilor de iarnă. Nu a existat nicio dispoziţie de constrângere şi nu s-au dispus activităţi care să încalce statutul profesional al cadrelor militare”, a transmis conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa, potrivit publicației locale