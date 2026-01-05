B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nou trend în materie de modă! Treningul purtat de Maduro în timpul capturării sale este sold out pe mai multe site-uri

Nou trend în materie de modă! Treningul purtat de Maduro în timpul capturării sale este sold out pe mai multe site-uri

B1.ro
05 ian. 2026, 17:07
Nou trend în materie de modă! Treningul purtat de Maduro în timpul capturării sale este sold out pe mai multe site-uri
Sursa foto: Trush Social / @Donald J. Trump
Cuprins
  1. Cum a dus operațiunea de capturare a lui Maduro la popularizarea treningului Nike
  2. Cum a fost surprins Maduro, în fotografia postată de Trump

Capturarea lui Nicolas Maduro din Venezuela a fost realizată cu o rapiditate uimitoare de către forțele americane, ceea ce a atras laude  pentru trupe. Operând pe uscat, pe mare și pe aer, șocul și uimirea pe care le-a produs misiunea i-au determinat pe unii analiști să observe că până și adversari precum China, Iranul și Rusia ar fi impresionați. Dar un alt mare câștigător a ieșit din operațiunea de capturare a lui Maduro: treningul Nike Tech.

Cum a dus operațiunea de capturare a lui Maduro la popularizarea treningului Nike

Donald Trump a postat o fotografie cu Maduro purtând un trening Nike în timp ce se afla la bordul unei nave, în drum spre SUA. Imaginea a devenit virală, la fel și echipamentul Nike pe care îl purta Maduro. Pe rețelele de socializare, oamenii au spus că cererea și căutarea treningului a crescut vertiginos, în timp ce unii consideră că este un costum ideal pentru Halloween.

„Nike Tech Fleece. Pentru sală. Pentru cumpărături. Pentru arest federal”, a scris un internaut, potrivit Fortune.

Pe unele site-uri, echipamentul a fost sold out. Pe site-ul oficial al brandului, hanoracul se vinde cu 140 de dolari și pantalonii – cu 120 de dolari.

Cum a fost surprins Maduro, în fotografia postată de Trump

Maduro purta, de asemenea, ochelari opaci pentru a nu vedea, precum și căști cu anulare a zgomotului. Ținuta sport purtată de președintele venezuelean dădea impresia cuiva care se bucura de timpul său liber, înainte de a fi ridicat de acasă de forțele americane.

Fotografia postată de Trump cu Maduro a dat startul unui val de meme-uri, inclusiv imagini generate de inteligența artificială care îl arată pe președintele venezuelean purtând haine Nike în timp ce dansează, cântă și se joacă jocuri video.

Ținuta lui Maduro amintește de un alt dictator latino-american pasionat de treninguri. Fidel Castro, fost președinte al Cubei, purta adesea echipament Adidas.

Tags:
Citește și...
Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Ce afirmații au făcut inculpații despre Prima Doamnă a Franței
Externe
Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Ce afirmații au făcut inculpații despre Prima Doamnă a Franței
Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanța din New York. Imagini impresionante cu fostul președinte al Venezuelei (VIDEO)
Externe
Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanța din New York. Imagini impresionante cu fostul președinte al Venezuelei (VIDEO)
Italian arestat după ce și-a bătut fiul cu o lingură de lemn. Copilul a fost luat de serviciile sociale (VIDEO)
Externe
Italian arestat după ce și-a bătut fiul cu o lingură de lemn. Copilul a fost luat de serviciile sociale (VIDEO)
Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Ce au anunțat companiile aeriene
Externe
Sute de zboruri, anulate din cauza zăpezii. Ce au anunțat companiile aeriene
Donald Trump vrea să ia Groenlanda: „Ne vom ocupa de asta în două luni”. Răspunsul premierului groenlandez (VIDEO)
Externe
Donald Trump vrea să ia Groenlanda: „Ne vom ocupa de asta în două luni”. Răspunsul premierului groenlandez (VIDEO)
CTP, despre „operația chirurgicală” a lui Trump în Venezuela: Dimensiunea morală pur și simplu nu există. Trump dorește o cârdășie cu Maduro 2
Externe
CTP, despre „operația chirurgicală” a lui Trump în Venezuela: Dimensiunea morală pur și simplu nu există. Trump dorește o cârdășie cu Maduro 2
Ce pensie uriașă are Joe Biden și cum se calculează. Are un venit mai mare decât pe vremea când era președintele SUA
Externe
Ce pensie uriașă are Joe Biden și cum se calculează. Are un venit mai mare decât pe vremea când era președintele SUA
Nicolas Maduro, dus azi în fața instanței. Cine îl va judeca pe dictatorul din Venezuela
Externe
Nicolas Maduro, dus azi în fața instanței. Cine îl va judeca pe dictatorul din Venezuela
Cotațiile aurului și argintului ating noi maxime pe fondul haosului geopolitic
Externe
Cotațiile aurului și argintului ating noi maxime pe fondul haosului geopolitic
Trump amenință Iranul: „Cred că vor fi loviţi dur” / Serviciile secrete occidentale spun că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele escaladează (VIDEO)
Externe
Trump amenință Iranul: „Cred că vor fi loviţi dur” / Serviciile secrete occidentale spun că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele escaladează (VIDEO)
Ultima oră
18:11 - Filmele anului 2026. Principalele producții cinematografice așteptate de cinefili
18:02 - Vacanță încheiată tragic! Un român a murit în Franța, în urma unui accident de schi. Ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului
17:07 - Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial. Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat
16:35 - Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
16:31 - Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Ce afirmații au făcut inculpații despre Prima Doamnă a Franței
16:24 - Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
15:57 - Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”
15:56 - Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
15:47 - Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
15:33 - Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)