Capturarea lui Nicolas Maduro din Venezuela a fost realizată cu o rapiditate uimitoare de către forțele americane, ceea ce a atras laude pentru trupe. Operând pe uscat, pe mare și pe aer, șocul și uimirea pe care le-a produs misiunea i-au determinat pe unii analiști să observe că până și adversari precum China, Iranul și Rusia ar fi impresionați. Dar un alt mare câștigător a ieșit din operațiunea de capturare a lui Maduro: treningul Nike Tech.

Cum a dus operațiunea de capturare a lui Maduro la popularizarea treningului Nike

Donald Trump a postat o fotografie cu Maduro purtând un trening Nike în timp ce se afla la bordul unei nave, în drum spre SUA. Imaginea a devenit virală, la fel și echipamentul Nike pe care îl purta Maduro. Pe rețelele de socializare, oamenii au spus că cererea și căutarea treningului a crescut vertiginos, în timp ce unii consideră că este un costum ideal pentru Halloween.

„Nike Tech Fleece. Pentru sală. Pentru cumpărături. Pentru arest federal”, a scris un internaut, potrivit .

Pe unele site-uri, echipamentul a fost sold out. Pe site-ul oficial al brandului, hanoracul se vinde cu 140 de dolari și pantalonii – cu 120 de dolari.

Cum a fost surprins Maduro, în fotografia postată de Trump

Maduro purta, de asemenea, ochelari opaci pentru a nu vedea, precum și căști cu anulare a zgomotului. Ținuta sport purtată de președintele venezuelean dădea impresia cuiva care se bucura de timpul său liber, înainte de a fi ridicat de acasă de forțele americane.

Fotografia postată de Trump cu Maduro a dat startul unui val de meme-uri, inclusiv imagini generate de inteligența artificială care îl arată pe președintele venezuelean purtând haine Nike în timp ce dansează, cântă și se joacă jocuri video.

Ținuta lui Maduro amintește de un alt dictator latino-american pasionat de treninguri. Fidel Castro, fost președinte al Cubei, purta adesea echipament .