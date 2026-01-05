B1 Inregistrari!
Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial. Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat

Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial. Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat

Adrian Teampău
05 ian. 2026, 17:07
Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial. Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Legea pensiilor private a fost promulgată
  2. Ce urmărește actul normativ promulgat
  3. Legea pensiilor private contestată la CCR

Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare, conform procedurilor legale. Președintele Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat de parlament în concordanță cu recomandările Curții Constituționale.

Legea pensiilor private a fost promulgată

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, actul normativ prin care sunt reglementate plățile pentru pensiile private. Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament în acord cu cererile Curții Constituționale. CCR a apreciat drept neconstituțional articolul prin care pacienții oncologici aveau dreptul să-și retragă toți banii, la cerere, pentru a-și asigura tratamentele necesare supraviețuirii. Astfel actul normativ reglementează:

  • autorizarea, organizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată a pensiilor private;
  • avizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul instituţiilor de credit pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private precum şi a activelor furnizorilor de pensii private destinate acoperirii provizionului tehnic;
  • avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor al furnizorilor de pensii private şi al fondurilor de plată a pensiilor private; avizarea/autorizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul agenţilor de marketing.

Legea se aplică mai multor structuri împuternicite să gestioneze drepturile românilor din pensiile private, după cum urmează:

  1. fondurile de plată a pensiilor private;
  2. furnizorii de pensii private; agenţi de marketing; depozitari, cu privire la activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private, precum şi a activelor furnizorilor de pensii private destinate acoperirii provizionului tehnic;
  3. auditori financiari, cu privire la activitatea de audit a situaţiilor financiare ale fondurilor de plată a pensiilor private şi ale furnizorului de pensii private;
  4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private; g) administratorilor de fonduri de pensii private.

Ce urmărește actul normativ promulgat

Legea pensiilor private reglementează cadrul legal pentru autorizarea, organizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată a pensiilor private și a celorlalte structuri menționate mai sus. De asemenea, sunt prevăzute reguli ce vizează organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private.

Sunt stabilite criterii de autorizare și avizare a entităţilor care alcătuiesc acest sistem, a principiilor prudenţiale şi cerinţelor de funcţionare aplicabile acestor entităţi.

Concret se înființează două fonduri, în acest scop, denumite „fonduri de plată a pensiilor private”. Practic, vor fi două noi structuri birocratice, peste ceea ce există în prezent, care vor fi administrate din sumele destinate românilor, anumite societăți, denumite furnizori de pensii private. Acești furnizori vor fi autorizaţi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, o instituție zguduită de scandaluri și lipsită de credibilitate.

Totodată, prin legea pensiilor private se stabileşte suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată. Fondurile de plată vor fi de două feluri:

  • fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată, care vor funcţiona pe bază de conturi individuale şi vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp;
  • fonduri de plată a pensiilor viagere, prin care se vor plăti pensii pe întreaga durată de viaţă a membrului sau supravieţuitorului acestuia, în cazul pensiei viagere cu componentă de supravieţuitor.

Legea pensiilor private contestată la CCR

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parlamentarii AUR au formulat pe 17 octombrie 2025 sesizări de neconstituţionalitate asupra Legii adoptată de Parlament. Curtea Constituţională a României (CCR) a admis sesizările AUR şi ICCJ pe legea pensiilor private și a stabilit că bolnavii oncologici nu-și pot primi toate drepturile la cerere pentru tratament.

Aceștia își vor primi drepturile așa cum a decis guvernul Bolojan pentru toți românii. Practic, în momentul retragerii din activitate, românii vor beneficia doar de 30% din sumele acumulate. Diferența va fi plătită lunar, în tranșe, pe parcursul a opt ani. Măsura este cinică în condițiile în care speranța de viață a românilor este de aproximativ 76 de ani, cu doar zece ani peste vârsta de pensionare.

