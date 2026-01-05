B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Caz șocant la Sibiu. Tânăr înjunghiat într-un bar. Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor

Adrian Teampău
05 ian. 2026, 18:37
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Caz șocant în județul Sibiu
  2. Agresorul a fost reținut

Caz șocant la Sibiu. Un tânăr în vârstă de 26 de ani, a fost înjunghiat de mai multe ori, într-un bar din localitatea Mârșa, județul Sibiu. Ulterior, agresorul, un individ de 31 de ani, a fost reținut de autorități pentru tentativă de omor.

Caz șocant în județul Sibiu

Un bărbat de 31 de ani a fost reținut, de autorități, după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr în vârstă de 26 de ani. Acest caz șocant s-a produs într-un bar din localitatea Mârşa, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs în seara zilei de 4 ianuarie. Cei doi se aflau, alături de alte persoane într-un local și consumau băuturi alcoolice.

„În fapt s-a reţinut că, în seara de 04.01.2026, în timp ce se aflau într-un bar din localitatea Mârşa, judeţul Sibiu şi consumau băuturi alcoolice, o persoană în vârstă de 31 de ani a înjunghiat de mai multe ori o persoană în vârstă de 26 ani, pe fondul unui conflict spontan, iniţiat de către victimă”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului din Sibiu.

La un moment dat, între agresor și victimă a izbucnit un conflict spontan. Cei doi s-au luat la ceartă, iar suspectul l-ar fi înjunghiat de mai multe ori pe tânărul de 26 de ani. Acesta a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital, de urgență, cu mai multe răni, pentru îngrijiri de specialitate.

Agresorul a fost reținut

Totodată, agresorul a fost reținut, iar în urma administrării probelor s-a luat decizia punerii sub acuzare pentru tentativă de omor. Procurorii au decis să deschidă un dosar penal după acest caz șocant

„În data de 05.01.2026 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus reţinerea unei persoane pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor”, se mai arată în comunicat

Cercetările au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu din cadrul Serviciului Investigații Criminale, precum și al medicilor legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Sibiu.

