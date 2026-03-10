B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”

Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”

Adrian Teampău
10 mart. 2026, 15:59
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Protest inedit față de Inteligența Artificială
  2. Gucvernul britanic pregătește noi măsuri

Un protest inedit față de felul în care dezvoltatorii aplicațiilor de inteligență artificială înțeleg să le folosească operele, a fost inițiat de mai mulți autori cunoscuți.

Protest inedit față de Inteligența Artificială

Câteva mii de scriitori, între care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory şi Richard Osman, au publicat o carte „goală”. Este un protest inedit, la care au recurs autorii, faţă de companiile de inteligenţă artificială (AI) care le utilizează operele fără permisiune, relatează marţi The Guardian. Conform sursei citate, aproximativ 10.000 de scriitori au contribuit la această lucrare.

Intitulată „Don’t Steal This Book” („Nu furaţi această carte”), lucrarea conține o listă cu numele scriitorilor implicați. Organizatorul, Ed Newton-Rex, compozitor şi activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiştilor, a declarat că industria AI se bazează pe opere furate. fără permisiune sau plată. Mai mulți lucrători din domeniul creativ și-au exprimat nemulțumirea cu privire la modul în care creațiile lor sunt folosite de dezvoltatorii AI.

„Aceasta nu este o infracţiune fără victime – AI generativă concurează cu persoanele ale căror opere sunt utilizate pentru antrenarea sa, privându-le de mijloacele de subzistenţă. Guvernul trebuie să protejeze creatorii din Regatul Unit şi să refuze legalizarea furtului de opere creative de către companiile de AI”, a precizat el.

Printre autorii care şi-au adus contribuţia la această carte  se numără Mick Herron, autorul „Slow Horses”, scriitoarea Marian Keyes, istoricul David Olusoga şi Malorie Blackman, autoarea „Noughts and Crosses”.

Gucvernul britanic pregătește noi măsuri

Acest protest inedit vine cu o săptămână înainte ca Guvernul britanic să publice o evaluare a costurilor economice ale modificărilor propuse la legea drepturilor de autor. Până la 18 martie, miniştrii trebuie să prezinte o evaluare a impactului economic, precum şi o actualizare a progreselor înregistrate după o consultare cu privire la revizuirea legislaţiei.

Pe spatele cărţii scrie: „Guvernul britanic nu trebuie să legalizeze furtul de cărţi în beneficiul companiilor de AI”.

Editurile vor lansa, de asemenea, la Târgul de Carte de la Londra, o iniţiativă de acordare a licenţelor pentru AI. Publishers’ Licensing Services. Acesta este un organism industrial nonprofit care lucrează la un sistem de licenţiere colectivă şi a invitat acest sector să adere la el, în speranţa că va oferi acces legal la lucrările publicate.

Inteligența Artificială necesită cantităţi uriaşe de date, inclusiv opere protejate prin drepturi de autor preluate de pe internet. Doar astfel, pot dezvolta și produce instrumente precum chatboturi şi generatoare de imagini. Acest lucru a provocat nemulțumire în rândul lucrătorilor şi companiilor din domeniul creativ. Mai multe procese au fot deschise în toată lume.

Anthropic, o companie lider în domeniul AI şi dezvoltatorul chatbotului Claude, a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluţiona un proces colectiv intentat de autori. Aceștia au afirmat că startup-ul a utilizat copii piratate ale operelor lor pentru a-şi antrena produsul principal.

