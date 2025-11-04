B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale

OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale

B1.ro
05 nov. 2025, 00:25
OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
Foto: Hepta/Zuma Press / Rafael Henrique.
Cuprins
  1. Ce presupune acordul dintre OpenAI și Amazon
  2. Cum va influența piața de capital
  3. Ce tehnologii vor fi folosite pentru ChatGPT
  4. Cum se leagă de restructurarea OpenAI
  5. Care sunt perspectivele financiare ale OpenAI

OpenAI, creatorul ChatGPT, a anunțat un parteneriat strategic cu Amazon, menit să accelereze dezvoltarea Inteligenței Artificiale la scară largă. Acordul, estimat la 38 de miliarde de dolari, marchează una dintre cele mai mari investiții recente în serviciile cloud pentru AI și evidențiază importanța calculului masiv în antrenarea modelelor avansate.

Ce presupune acordul dintre OpenAI și Amazon

Parteneriatul pe șapte ani va oferi OpenAI acces la sute de mii de procesoare grafice Nvidia prin Amazon Web Services (AWS). Aceasta înseamnă că modelele de AI, inclusiv ChatGPT, vor beneficia de resurse de calcul excepționale, esențiale pentru rularea și antrenarea modelelor complexe. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că parteneriatul „consolidează ecosistemul larg de calcul care va alimenta această nouă eră și va aduce AI avansat tuturor”.

Cum va influența piața de capital

Anunțul a avut un impact major asupra acțiunilor Amazon, care au atins un maxim istoric, adăugând aproximativ 140 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei. Creșterea reflectă încrederea investitorilor în rolul AWS ca infrastructură esențială pentru evoluția rapidă a Inteligenței Artificiale și pentru consolidarea poziției OpenAI în industrie, relatează Reuters.

Ce tehnologii vor fi folosite pentru ChatGPT

OpenAI va utiliza acceleratoarele AI GB200 și GB300 de la Nvidia, integrate în clustere de date optimizate pentru AI. Toată capacitatea este planificată să fie operațională până la sfârșitul anului 2026, cu posibilitatea extinderii în 2027 și ulterior. Această infrastructură va permite generarea de răspunsuri mai rapide, mai precise și antrenarea următoarei generații de modele AI, scrie Libertatea.ro.

Cum se leagă de restructurarea OpenAI

Recenta restructurare a OpenAI a eliminat dreptul de veto al Microsoft și a transformat compania într-o entitate cu scop comercial complet. Aceasta îi permite OpenAI să-și diversifice parteneriatele cloud, colaborând cu Amazon, Google și Oracle, fără dependențe exclusive. Scopul declarat este și pregătirea pentru o eventuală ofertă publică inițială (IPO), care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari.

Care sunt perspectivele financiare ale OpenAI

Deși OpenAI înregistrează pierderi, estimările indică venituri anuale de aproximativ 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul lui 2025. Parteneriatele strategice și accesul la resurse masive de calcul sunt văzute ca factori-cheie pentru menținerea competitivității și susținerea creșterii rapide în sectorul AI.

Tags:
Citește și...
OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
IT&C
OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
Wi-Fi gratuit, dar cu preț ascuns. Cât de sigure sunt, de fapt, rețelele publice
IT&C
Wi-Fi gratuit, dar cu preț ascuns. Cât de sigure sunt, de fapt, rețelele publice
Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice
IT&C
Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice
Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
IT&C
Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
IT&C
AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
IT&C
AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
IT&C
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
IT&C
Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva
IT&C
Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva
Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
IT&C
Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
Ultima oră
01:05 - Atenție, șoferi! Puțini știu când au voie să aprindă luminile de ceață și când riscă o amendă. Regula de aur pe care trebuie să o respecți!
00:06 - Geoană a spus cum ar reacționa Trump, dacă Nicușor Dan i-ar cere să nu mai retragă trupele americane din România: “Îl cunosc bine. Preferă să lucreze cu jucătorii mari”
23:58 - Depozitarea greșită poate strica ouăle mai repede decât crezi. Unde este indicat să le păstrăm
23:54 - Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
23:36 - Atenţie, şoferi! Când sunteți obligați să aprindeți luminile de ceață, dar şi când să le opriți
23:21 - Sorin Grindeanu dezminte informația potrivit căreia s-ar fi decis că vor fi concediați 13.000 de angajați din primării: “Nu am discutat aşa ceva. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”
23:06 - Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
23:03 - OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
22:52 - Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
22:45 - Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei