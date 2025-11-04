OpenAI, creatorul ChatGPT, a anunțat un parteneriat strategic cu Amazon, menit să accelereze dezvoltarea Inteligenței Artificiale la scară largă. Acordul, estimat la 38 de miliarde de dolari, marchează una dintre cele mai mari investiții recente în serviciile cloud pentru AI și evidențiază importanța calculului masiv în antrenarea modelelor avansate.

Ce presupune acordul dintre OpenAI și Amazon

Parteneriatul pe șapte ani va oferi acces la sute de mii de procesoare grafice Nvidia prin Amazon Web Services (AWS). Aceasta înseamnă că modelele de AI, inclusiv ChatGPT, vor beneficia de resurse de calcul excepționale, esențiale pentru rularea și antrenarea modelelor complexe. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că parteneriatul „consolidează ecosistemul larg de calcul care va alimenta această nouă eră și va aduce AI avansat tuturor”.

Cum va influența piața de capital

Anunțul a avut un impact major asupra acțiunilor Amazon, care au atins un maxim istoric, adăugând aproximativ 140 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei. Creșterea reflectă încrederea investitorilor în rolul AWS ca infrastructură esențială pentru evoluția rapidă a Inteligenței Artificiale și pentru consolidarea poziției OpenAI în industrie, relatează .

Ce tehnologii vor fi folosite pentru ChatGPT

OpenAI va utiliza acceleratoarele AI GB200 și GB300 de la Nvidia, integrate în clustere de date optimizate pentru AI. Toată capacitatea este planificată să fie operațională până la sfârșitul anului 2026, cu posibilitatea extinderii în 2027 și ulterior. Această infrastructură va permite generarea de răspunsuri mai rapide, mai precise și antrenarea următoarei generații de modele AI, scrie Libertatea.ro.

Cum se leagă de restructurarea OpenAI

Recenta restructurare a OpenAI a eliminat dreptul de veto al Microsoft și a transformat compania într-o entitate cu scop comercial complet. Aceasta îi permite OpenAI să-și diversifice parteneriatele cloud, colaborând cu , Google și Oracle, fără dependențe exclusive. Scopul declarat este și pregătirea pentru o eventuală ofertă publică inițială (IPO), care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari.

Care sunt perspectivele financiare ale OpenAI

Deși OpenAI înregistrează pierderi, estimările indică venituri anuale de aproximativ 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul lui 2025. Parteneriatele strategice și accesul la resurse masive de calcul sunt văzute ca factori-cheie pentru menținerea competitivității și susținerea creșterii rapide în sectorul AI.