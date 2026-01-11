Protest inedit la Suceava, împotriva majorării taxelor și impozitelor locale. Un localnic a vrut să se răzbune pe și a venit cu sacoșa de monede pentru a-și plăti contribuțiile.

Protest inedit la Suceava împotriva impozitelor locale

Un sucevean s-a prezentat la ghișeul de taxe și impozite locale cu o sacoșă de monede. A fost o formă de protest inedit prin care a dorit să-și exprime dezacordul cu măsura impusă de . El s-a filmat şi a postat imaginile pe platformele online pentru a da un exemplu de revoltă socială.

Suceveanul a postat două clipuri video, sub titlul „Plătiţi-vă taxele part 1” şi „Plătiţi-vă taxele part 2”. În imagini se vede cum se prezintă la ghișeul administrației financiare pentru a-și plăti dările către bugetul local. Omul a venite pregătit cu sumele exacte, numărate în monede, pentru plata taxei pe salubritate. Pentru efect, a pus monedele amestecate, în sacoșe și s-a prezentat la ghișeu undeva spre finalul programului.

Văzând cu ce se confruntă, i-a cerut să aştepte, pentru că este nevoie de un cântar astfel încât să stabilească suma de plată, fără a fi nevoie să numere monedă cu monedă.

Pe înregistrare, se aude cum funcționara îi reproșează omului: „Ne-aţi ajutat foarte mult, nu?”, iar acesta îi dă replica: „Păi tocmai! Altundeva nu aveam unde să îi schimb. Ce să fac eu, doamnă, că nu mi-i schimbă nimeni, nicăierea. Ăştia nu-s tot bani româneşti?”.

Contribuabilul trimis la automat

În fața acestui protest inedit, angajata îi sugerează bărbatului să meargă să schimbe banii la un automat special amplasat la un supermarket. Omul îi dă replica zâmbind: „Haideţi că vă aştept, dacă mergeţi dumneavoastră, stau eu aici!”. Discuția dintre cei doi continuă, femeia reproșându-i că a făcut acest lucru intenționat, în vreme ce contribuabilul îi răspunde că nu avea altfel de bani pentru plata impozitelor.

„Aţi făcut-o intenţionat, dar nu-i nicio problemă”, spune funcţionara.

„Haideţi, doamnă că nu am făcut intenţionat, credeţi-mă, ăştia-s banii pe care-i am strânşi, că am o grămadă de dări de dat. Nu vă supăraţi pe mine, chiar ăştia-s banii pe are îi am în momentul ăsta, ce să fac cu ei? (…) Nu aveam bani disponibili pentru primărie mai mari, vă spun sincer! Şi aşa am veni cu greu şi ăştia, că-s cinci kilograme. Dar ăştia, măcar îi dau din toată inima, credeţi-mă!”, răspunde contribuabilul.

Suceveanul va continua acest protest inedit

Autorul acestui protest inedit le-a anunţat pe funcţionare va plăti şi anul viitor. Omul a spus că mai are de plătit, în acest an, taxe în valoare de 15.000 de lei, pe care le va achita tot ăn monede. Una dintre angajate i-a sugerat să vină cu monede de 10 lei.

În postarea de pe omul şi-a manifestat „respectul real pentru doamnele de la ghişeu” care au numărat banii.

„Număratul trebuia să-l facă şefii!”, a scris contribuabilul.