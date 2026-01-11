În haosul creat de majorările de taxe, Guvernul vine să facă lumină. Executivul a emis un comunicat prin care explică rațiunile din spatele reformei impozitării. Guvernul susține că decizia de a crește taxele va aduce României venituri suplimentare de 3,7 miliarde de lei, bani ce urmează să rămână și să fie gestionați de administrațiile locale.

„Trebuie subliniat faptul că banii colectaţi din impozitele şi taxele locale rămân la bugetele locale, bugetul de stat nemaiputând să asigure transferurile în creştere ca urmare a deficitului bugetar”, se arată într-un comunicat transmis de Guvern, duminică.

Cum justifică Guvernul majorările de taxe

susține că majorarea taxelor și impozitelor pa fost o măsură necesară din cauza gradului scăzut de colectare și a lipsei actualizării cu rata inflației, ceea ce a făcut ca bugetele locale să înregistreze pierderi semnificative.

Un alt motiv care a stat la baza reformei impozitării este că România se număra printre țările cu cea mai mică pondere a veniturile din impozitare. În timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 1,85%, la noi în țară, veniturile din impozitare reprezentau doar 0,55% din PIB.

„Reforma impozitării proprietăţii se impunea. De ce? România era printre ţările cu cea mai mică pondere a veniturilor din impozitarea proprietăţilor din ţările europene. Doar 0,55 % din PIB, faţă de 1,85 % media UE. Existau disproporţii majore în impozite de la o localitate la alta. Valoarea impozitelor nu ţinea cont de valoarea de piaţă a clădirii în cazul persoanelor fizice. Gradul de încasare era redus şi impozitele nu erau actualizate cu rata inflaţiei. Peste 1/3 din impozite nu erau încasate. Asta a generat pierderi importante de venituri pentru autorităţile locale, inechităţi între contribuabili, lipsă de performanţă în administraţie şi creşterea sumelor transferate de la bugetul naţional către autorităţile locale. Nu mai puteam continua în felul acesta”, a transmis Guvernul, prin comunicat.

De când susține Guvernul că sunt majorările de taxe pe masa discuțiilor

Potrivit sursei citate, România și-a asumat reforma impozitării încă din perioada 2021-2022 prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dar și prin Planul fiscal bugetar structural pe termen mediu. De asemenea, majorarea taxelor a făcut constant parte din promisiunile României față de Comisia Europeană, pentru reducerea deficitului bugetar. Aceeași reformă a fost a fost inclusă și în angajamentul asumat de Guvernul României în decembrie 2024, angajament aprobat de Comisia Europeană în ianuarie 2025.

„Deşi angajamentele au fost luate în anii anteriori şi discuţiile despre impozitarea în funcţie de valoarea de piaţă a imobilelor s-a purtat de-a lungul anilor, decizia a fost amânată de mai multe echipe guvernamentale. Lipsa asumării răspunderii a pus în pericol atragerea de către România a fondurilor europene, amânarea încasării unor sume importante din (cererile de plată 4 şi 5 – între 300 şi 500 milioane de euro) şi a agravat lipsa de performanţă în administraţia locală şi acumularea unor dezechilibre bugetare”, se precizează în comunicat.

Cum justifică Guvernul erorile apărute la recalcularea taxelor

Una dintre principalele nemulțumiri ale românilor în aceste zile, pe lângă creșterea sumelor pe care trebuie să le achită statului, a fost și erorile de recalculare care s-au produs. În ceea ce privește aceste greșeli, Guvernul le-a justificat prin timpul scurt de pregătire pe care l-au avut la dispoziție administrațiile locale, de la adoptarea actului normativ și până la intrarea în vigoare a noilor măsuri.

„Adoptarea actului normativ la data de 15 decembrie 2025, cu un termen foarte scurt pentru intrarea în vigoare, a impus modificări suplimentare pentru a permite autorităţilor administraţiei publice locale să adopte hotărârile de consiliu local necesare stabilirii cotelor şi a elementelor de competenţă locală, de îndată, prin scurtarea termenelor privind etapele de transparenţă decizională. Acest calendar comprimat a redus semnificativ timpul de pregătire la nivelul autorităţilor publice locale şi a generat sincope în implementare (probleme la platforma ghişeul.ro, erori de calcul a deciziilor de impunere, diferenţe de aplicare între UAT-uri). În prezent, autorităţile statului lucrează pentru remedierea acestor disfuncţionalităţi”, a explicat Executivul.

Ce impozite vor aduce cei mai mulți bani la buget

Guvernul susține că noile impozitele vor duce la creșterea veniturilor din această sursă cu aproximativ 3,7 miliarde lei în anul 2026, respectiv cu 30% mai mult față de anul precedent.

Suma totală cumulată din impozitele pe clădiri va crește cu 1,42 miliarde, cea cumulată din impozitele pe terenuri, cu 1,09 miliarde de lei, și cea din autoturisme, cu 1,18 miliarde de lei.