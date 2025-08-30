B1 Inregistrari!
Celulă de criză la Ministerul Economiei. Aproape 700 de români blocați în Grecia, Cipru și Spania. Radu Miruță acuză o înșelătorie

Adrian Teampău
30 aug. 2025, 16:45
Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a convocat o celulă de criză la nivelul instituției care să găsească soluții pentru repatrierea a aproximativ 700 de turiști care au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania.

Cuprins:

  • Ce s-a întâmplat cu cei 677 de turiști
  • Radu Miruță acuză o înșelătorie

Ce s-a întâmplat cu cei 677 de turiști

Din primele cercetări, se pare că agenția de turism care le-a vândut turiștilor români pachetele de vacanță, nu ar fi virat banii de cazare și nici pentru biletele de întoarcere.Este vorba despre 677 de persoane care au ajuns la destinațiile turistice și au constatat că nu s-au făcut aranjamentele de cazare sau pentru întoarcerea în țară.

Astfel, un număr de 87 de turiști români sunt blocați în Cipru, Rodos sau Tenerife. În acest context, Radu Miruță acuză o înșelătorie, după cum relatează Antena 3. El a declarat că se fac eforturi pentru ca aceștia să fie aduși acasă. De asemenea, a solicitat să se facă verificări la agenția de turism responsabilă pentru vânzarea pachetelor de vacanță.

„Din 677 mai rămăseseră 50. Se lucrează și pentru acești 50, se încearcă maximul posibil, deja s-a făcut foarte mult. Ministerul așteaptă datele pe care trebuie să le aducă această companie, cerute în controlul care s-a desfășurat ieri dimineață, să vedem ce nu s-a respectat. La prima vedere, pur și simplu omului i s-au încasat banii și mai departe banii nu s-au plătit. Sunt verificări pe care le facem”, a declarat Radu Miruță, conform sursei citate.

Radu Miruță acuză o înșelătorie

Ministrul Economiei a declarat că la nivelul ministerului există un departament care analizează datele agențiilor de turism. El a precizat că nu are informații dacă agenția responsabilă pentru această criză a pus la dispoziție informații false. Cert este, a precizat Miruță, că a încasat banii de la oamni și nu i-a mai virat mai departe, conform contractelor.

Există la nivelul ministerului un departament care se ocupă cu analize de risc, care analizează datele pe care aceste companii, conform legii, le pun la dispoziție. Nu mi-e clar dacă au pus la dispoziție date false. Cert este că această companie, într-un mod extraordinar de evident, a încasat bani de la oameni și pentru oameni n-a mai plătit. Este o înșelătorie”, a mai spus Radu Miruță.

Pe de altă parte, reprezentanții agenției de turism susțin că se confruntă cu un blocaj financiar temporar. Aceștia acuză situația economică la nivel național, dar și european.

