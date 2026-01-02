România s-a alăturat eforturilor europene de sprijin după tragedia produsă în stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu devastator a provocat zeci de victime. Autoritățile române au anunțat disponibilitatea de a interveni prin mecanismele de protecție civilă ale Uniunii Europene.

Ce sprijin a oferit România după tragedia din Elveția

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat că România a pus la dispoziție capacități de transport medicalizat pentru victimele cu arsuri. Decizia a fost luată în urma unei ședințe a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocată imediat după aflarea dimensiunii tragediei.

„S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat”, a afirmat Raed Arafat. Potrivit acestuia, oferta a fost transmisă oficial prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, fiind deja publicată pe platforma dedicată.

Șeful a explicat că România poate interveni rapid, folosind aeronave militare echipate pentru transport medical. „La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion.”

Raed Arafat a subliniat că alte state europene au oferit locuri pentru pacienți în spitale, însă numărul țărilor capabile să asigure transport medicalizat specializat este limitat. În opinia sa, amploarea tragediei depășește capacitatea oricărui sistem medical național.

Ce avertisment transmite Raed Arafat după acest incident

Oficialul român a atras atenția că nici , nici alte state europene nu pot gestiona simultan un număr atât de mare de pacienți cu arsuri severe. Tratamentul acestora necesită infrastructură specializată, personal instruit și resurse medicale considerabile, disponibile doar în centre dedicate.

În acest context, cooperarea internațională devine esențială, iar transferul pacienților către mai multe țări este o soluție frecvent utilizată în situații de urgență majoră.

„Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat oficialul, potrivit Antena3CNN.

Care este bilanțul actualizat al victimelor

Autoritățile elvețiene au anunțat că aproximativ 40 de persoane au murit, iar alte 115 au fost rănite, „multe în stare gravă”, potrivit comandantului poliției, citat de . Aproximativ 60 de răniți sunt internați într-un spital din Sion, iar restul au fost transferați în alte unități medicale.

BREAKING NEWS: Deadly Fire and Explosion at Swiss Ski Resort Bar on New Year’s Eve – Around 40 Dead, Over 100 Injured ( Happy New Year )

Crans-Montana, Switzerland – January 1, 2026

A New Year’s Eve celebration turned into tragedy in the upscale Swiss ski resort of Crans-Montana… — Tavera Media (@GundemTavera)

Președintele elvețian Guy Parmelin a descris incidentul drept „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a trăit țara noastră”, anunțând arborarea drapelelor în bernă timp de cinci zile.

Ce se știe despre ancheta declanșată după incendiu

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile elvețiene au confirmat că numărul exact al persoanelor aflate în barul Le Constellation nu este cunoscut deocamdată. Procurorul general a declarat că au fost audiați numeroși martori, iar telefoanele găsite la fața locului vor fi analizate.

Frédéric Gisler, comandantul Poliției Cantonale din Valais, a precizat că se așteaptă ca printre victime să se afle mai mulți cetățeni străini. În prezent, este analizată ipoteza unui „incendiu general care a provocat o explozie”, Institutul criminalistic din Zurich fiind mandatat să stabilească exact cauza tragediei.





