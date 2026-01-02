B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Raed Arafat anunță sprijin românesc pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Ce avertisment transmite după indecentul tragic

Raed Arafat anunță sprijin românesc pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Ce avertisment transmite după indecentul tragic

Iulia Petcu
02 ian. 2026, 10:16
Raed Arafat anunță sprijin românesc pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Ce avertisment transmite după indecentul tragic
Raed Arafat a prezentat un bilanț actualizat al ploilor. Acesta a dat și o replică celor ce acuză autoritățile că au exagerat. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce sprijin a oferit România după tragedia din Elveția
  2. Ce avertisment transmite Raed Arafat după acest incident
  3. Care este bilanțul actualizat al victimelor
  4. Ce se știe despre ancheta declanșată după incendiu

România s-a alăturat eforturilor europene de sprijin după tragedia produsă în stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu devastator a provocat zeci de victime. Autoritățile române au anunțat disponibilitatea de a interveni prin mecanismele de protecție civilă ale Uniunii Europene.

Ce sprijin a oferit România după tragedia din Elveția

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat că România a pus la dispoziție capacități de transport medicalizat pentru victimele cu arsuri. Decizia a fost luată în urma unei ședințe a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocată imediat după aflarea dimensiunii tragediei.

„S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat”, a afirmat Raed Arafat. Potrivit acestuia, oferta a fost transmisă oficial prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, fiind deja publicată pe platforma dedicată.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat că România poate interveni rapid, folosind aeronave militare echipate pentru transport medical. „La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion.”

Raed Arafat a subliniat că alte state europene au oferit locuri pentru pacienți în spitale, însă numărul țărilor capabile să asigure transport medicalizat specializat este limitat. În opinia sa, amploarea tragediei depășește capacitatea oricărui sistem medical național.

Ce avertisment transmite Raed Arafat după acest incident

Oficialul român a atras atenția că nici Elveția, nici alte state europene nu pot gestiona simultan un număr atât de mare de pacienți cu arsuri severe. Tratamentul acestora necesită infrastructură specializată, personal instruit și resurse medicale considerabile, disponibile doar în centre dedicate.

În acest context, cooperarea internațională devine esențială, iar transferul pacienților către mai multe țări este o soluție frecvent utilizată în situații de urgență majoră.

„Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat oficialul, potrivit Antena3CNN.

Care este bilanțul actualizat al victimelor

Autoritățile elvețiene au anunțat că aproximativ 40 de persoane au murit, iar alte 115 au fost rănite, „multe în stare gravă”, potrivit comandantului poliției, citat de BBC. Aproximativ 60 de răniți sunt internați într-un spital din Sion, iar restul au fost transferați în alte unități medicale.

Președintele elvețian Guy Parmelin a descris incidentul drept „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a trăit țara noastră”, anunțând arborarea drapelelor în bernă timp de cinci zile.

Ce se știe despre ancheta declanșată după incendiu

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile elvețiene au confirmat că numărul exact al persoanelor aflate în barul Le Constellation nu este cunoscut deocamdată. Procurorul general a declarat că au fost audiați numeroși martori, iar telefoanele găsite la fața locului vor fi analizate.

Frédéric Gisler, comandantul Poliției Cantonale din Valais, a precizat că se așteaptă ca printre victime să se afle mai mulți cetățeni străini. În prezent, este analizată ipoteza unui „incendiu general care a provocat o explozie”, Institutul criminalistic din Zurich fiind mandatat să stabilească exact cauza tragediei.



Tags:
Citește și...
Ce au decis anchetatorii în cazul Rodicăi Stănoiu. Replica presupusului iubit: “Am fost o familie”
Eveniment
Ce au decis anchetatorii în cazul Rodicăi Stănoiu. Replica presupusului iubit: “Am fost o familie”
Schimbări majore în legea pensiilor: ce trebuie să știe femeile care se pensionează din 2026
Eveniment
Schimbări majore în legea pensiilor: ce trebuie să știe femeile care se pensionează din 2026
Cum se calculează pensia în 2026 și câți bani poți primi dacă vrei să te pensionezi în acest an
Eveniment
Cum se calculează pensia în 2026 și câți bani poți primi dacă vrei să te pensionezi în acest an
Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România
Eveniment
Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România
Restricții de consum al apei în Prahova. Ce substanțe periculoase au fost descoperite în urma analizelor
Eveniment
Restricții de consum al apei în Prahova. Ce substanțe periculoase au fost descoperite în urma analizelor
Mărturia unei turiste cucerite de Revelionul din România: „Am venit de 1.800 de kilometri depărtare tocmai aici, din Olanda”
Eveniment
Mărturia unei turiste cucerite de Revelionul din România: „Am venit de 1.800 de kilometri depărtare tocmai aici, din Olanda”
Un bărbat și-a pierdut viața în gara Videle! Trenul l-a lovit în plin în timp ce traversa șinele
Eveniment
Un bărbat și-a pierdut viața în gara Videle! Trenul l-a lovit în plin în timp ce traversa șinele
Prima zi din an a scos românii din case. Constanța plină de turiști, iar pârtiile asaltate de mii de oameni
Eveniment
Prima zi din an a scos românii din case. Constanța plină de turiști, iar pârtiile asaltate de mii de oameni
Mărturia românului care a intrat în flăcări la Crans-Montana și a salvat zeci de oameni: „A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare” (VIDEO)
Eveniment
Mărturia românului care a intrat în flăcări la Crans-Montana și a salvat zeci de oameni: „A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare” (VIDEO)
Ambulanțele, copleșite în noaptea de Revelion! Mulți români au ajuns la spital după ce au exagerat cu băutura și mâncarea
Eveniment
Ambulanțele, copleșite în noaptea de Revelion! Mulți români au ajuns la spital după ce au exagerat cu băutura și mâncarea
Ultima oră
10:33 - Au apărut imaginile. Momentul în care ar fi izbucnit incendiul la barul din Elveția. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie (VIDEO)
10:00 - Ce au decis anchetatorii în cazul Rodicăi Stănoiu. Replica presupusului iubit: “Am fost o familie”
09:32 - S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
09:30 - Vremea în România, 2 ianuarie 2026. Ninsori viscolite și vizibilitate redusă la munte
09:05 - Alertă! Cod roșu de viscol în acest județ din România: Rafale de vânt de 140 km/h și vizibilitate zero
08:57 - Schimbări majore în legea pensiilor: ce trebuie să știe femeile care se pensionează din 2026
08:41 - Cum se calculează pensia în 2026 și câți bani poți primi dacă vrei să te pensionezi în acest an
08:18 - Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: „Să fie un an al păcii”. Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)
08:08 - Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România
07:34 - Restricții de consum al apei în Prahova. Ce substanțe periculoase au fost descoperite în urma analizelor