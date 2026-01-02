B1 Inregistrari!
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală

S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală

Ana Maria
02 ian. 2026, 09:32
S-a aflat cine sunt proprietarii barului din Elveția unde zeci de oameni au murit în noaptea de Revelion. Noi detalii șocante ies la iveală
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Xinhua
Cuprins
  1. Cine sunt proprietarii barului din Elveția și când au cumpărat localul
  2. Unde se afla proprietarul în momentul incendiului
  3. De unde sunt proprietarii barului din Elveția și cum au ajuns acolo
  4. Ce s-a întâmplat în noaptea de Revelion

Proprietarii barului din Elveția sunt în afara oricărui pericol. Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana continuă să șocheze opinia publică internațională. Potrivit ultimelor informații, barul „Le Constellation”, unde flăcările au ucis aproximativ 40 de persoane și au rănit alte peste 100, aparține unui cuplu de francezi, Jacques și Jessica Moretti.

Cei doi au preluat localul în anul 2015 și l-au transformat într-un loc foarte cunoscut în stațiune, transmite Le Figaro.

Cine sunt proprietarii barului din Elveția și când au cumpărat localul

Conform registrului comerțului din cantonul Valais, Jacques și Jessica Moretti au achiziționat barul în anul 2015. Jessica se afla în interior în momentul tragediei și a suferit arsuri la braț, în timp ce soțul ei este în afara oricărui pericol, potrivit surselor citate de presa franceză. Ministerul de Externe francez a confirmat, inițial, doi răniți francezi. Numărul acestora a crescut ulterior la cel puțin nouă, în timp ce mai multe persoane sunt încă date dispărute.

Unde se afla proprietarul în momentul incendiului

Potrivit informațiilor obținute de BFMTV, Jacques Moretti nu se afla în bar în timpul incendiului, ci într-un alt local deținut de familie. Un prieten apropiat al cuplului, Jean-Thomas Filippini, a declarat că cei doi sunt în viață, dar sunt profund marcați de tragedie.

„Soția mi-a răspuns în jurul orei 5 dimineața, spunându-mi că sunt în viață și că este o catastrofă”, a povestit acesta.

De unde sunt proprietarii barului din Elveția și cum au ajuns acolo

Jacques Moretti ar fi originar din Corsica, iar soția sa ar fi crescut pe Coasta de Azur. Cei doi s-au mutat în zona Haut-Plateau din Valais în anii 2000 și au transformat barul abandonat „Le Constellation” într-un local extrem de popular. Barul putea găzdui până la 300 de persoane în interior și 40 pe terasă și devenise un punct de atracție în sezonul turistic.

Cuplul mai deține două localuri în zonă: barul-restaurant „Le Senso” și „Le Vieux-Chalet”, descris ca un „han corsican”.

Ce s-a întâmplat în noaptea de Revelion

Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:30, în noaptea de Anul Nou. Poliția cantonului Valais a anunțat un bilanț dramatic. Cel puțin 40 de morți și peste 115 răniți, mulți dintre ei în stare gravă. Procurorii au deschis o anchetă, iar primele ipoteze indică o posibilă „aprindere generalizată care a provocat o explozie”.

Două imagini difuzate de postul francez BFMTV surprind atmosfera din barul Le Constellation, în stațiunea de schi Crans-Montana, chiar înainte ca incendiul devastator să izbucnească. În fotografii se pot observa artificii aprinse extrem de aproape de tavanul acoperit cu material antifonic, dar ușor inflamabil, iar într-una dintre ele se vede clar momentul în care acesta începe să ia foc din cauza scânteilor provenite de la lumânările-artificii.

Tragedia din Elveția reamintește de tragedia care a avut loc în România, la Colectiv, când au murit 64 de persoane.

