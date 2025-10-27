Răsturnare de situație în cazul bărbatului despre care Jandarmeria Capitalei că a forțat cu mașina intrarea în incinta Ambasadei Rusiei. De fapt, bărbatul, medic stomatolog, nu forțase intrarea și nu era drogat. De asemenea, el nu avea suspendat dreptul de a conduce.

De ce au clasat procurorii dosarul medicului stomatolog

„Prin ordonanța din data de 27.10.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus clasarea cauzei față de un suspect cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și in rem, în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe, întrucât faptele cercetate nu sunt prevăzute de legea penală.

În esență, din probatoriul administrat a rezultat că, în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive”, a transmis, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, potrivit .

De asemenea, bărbatul nu a avut intenția să lovească poarta ambasadei. De altfel, el a povestit după incident că doar încercase să întoarcă mașina în zonă. Jandarmul din post interpretase greșit gestul său. Jandarmul l-a somat să oprească, bărbatul s-a speriat și a ieșit din mașină, fiind imobilizat de forțele de ordine.

Ce anunțase Jandarmeria despre incidentul de la Ambasada Rusiei

Joi, Jandarmeria Capitalei anunțase că un șofer a încercat să lovească poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei.

„Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reușind să-l oprească. (…) La fața locului au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat. În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de la Poliția Rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat”, anunța Jandarmeria, la vremea respectivă.

Testele efectuate de polițiști la fața locului arătaseră că șoferul avea în corp benzodiazepină și amfetamină.

Toate aceste acuzații au fost demontate în urma cercetărilor efectuate de procurori.