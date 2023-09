Răzbunare cruntă: Cum şi-a umilit o mireasă soacra în toiul nunţii, sub privitile invitaţilor. E uluitor ce a putut să facă

Într-una dintre , ziua nunții, s-a petrecut un incident neașteptat și jenant în fața tuturor invitaților. În centrul atenției se află soacra, care a fost martora unui gest umilitor săvârșit de nora sa.

Unele persoane au norocul să aibă un partener minunat și socri la fel de minunați. Dar nu toată lumea are această experiență. Există soacre care pot fi enervante sau chiar toxice. Relația cu familia partenerului poate aduce dificultăți chiar și atunci când relația de cuplu este bună. Comunicarea deschisă și sinceră este esențială în rezolvarea conflictelor.

Soacra a încălcat regulile impuse la nuntă: „Fără discursuri!”

În timp ce la nunți este obișnuit să auzim discursuri amuzante sau emoționante din partea unui prieten sau a unui membru al familiei, nu toată lumea este entuziasmată de această tradiție populară. cu privire la neplăcerea ei față de discursuri și a impus o regulă strictă de „fără discursuri” la nunta ei, dar nu toți invitații au respectat această cerere. După ce soacra ei a încălcat această regulă în timpul cinei, mireasa a intrat pe Reddit pentru a recunoaște că și-a exprimat public dezamăgirea față de soacra sa pentru încălcarea cerinței ei, scrie .

„Urăsc discursurile. Nu am înțeles niciodată atracția. Cred că sunt plictisitoare, obositoare și foarte foarte forțate, dar, acestea fiind spuse, aceasta este doar opinia mea și nu am forțat niciodată pe nimeni. Am asistat la discursuri lungi și excoriante fără să mă plâng, ca orice altă ființă umană decentă.

Totuși, când a fost rândul meu să mă căsătoresc, nu am cerut niciun discurs. Am scris că i-am iubit pe toți și că știam că ei ne iubesc, așa că, dacă vreți să spuneți ceva, spuneți-ne direct, în privat. Soțului meu i s-a părut amuzant, dar știa ce părere am despre discursuri. Am avut o nuntă mică, doar cu cei dragi – un weekend. Soțul meu adoră jocurile, așa că organizatorul de nunți a făcut un joc foarte bun de tip „taskmaster” și toată lumea a apreciat.

A venit cina și soacra s-a ridicat în picioare și a început prin a spune (știu că ne este interzis să ținem discursuri de către mireasă, dar acesta este singurul meu fiu care se căsătorește, așa că voi [face] ce vreau eu….) Nu am auzit restul pentru că vedeam roșu. Surorile mele și domnișoarele de onoare erau șocate. M-am prefăcut că nu vorbește și mi-am continuat conversația cu fetele mele. Și ele au făcut la fel.”, a povestit miresa pe Reddit.

Furia familială declanșată de acțiunile sale

Femeia a admis că acțiunile sale au cauzat nemulțumire în familia soțului ei. Ea a afirmat că atât surorile soțului ei, cât și mama acestuia au fost extrem de furioase.

„Soțul meu a fost foarte supărat că a apărut în profilul lui, a refuzat să se uite la mine. Partea soțului meu îmbufnată în scaunele lor. Am vrut să mă asigur că nu a fost distrus pentru noi toți și am sfârșit prin a avea o explozie.

Ziua am petrecut-o cu familia și prietenii mei. Soțul meu a spus că am greșit foarte mult în ceea ce am făcut. Nu puteam să o forțez pe soacra să tacă din gură și el știa că nu o va face oricât de mult i-am fi spus. Nu ar fi trebuit să o lipsesc de respect și să o umilesc în felul acesta. Se pare că mariajul nostru a început cu stângul.”, a continnuat miresa.

În căutarea sfaturilor pentru răzbunarea ei meschină, femeia îndrăznit să întrebe: „Sunt eu o persoană rea?”. De când și-a împărtășit povestea, postarea femeii a strâns până acum peste 3.800 de comentarii, unde oamenii au scris în secțiunea de comentarii pentru a-și împărtăși răspunsurile lor.

Asigurând-o pe femeie că nu este nerezonabil ceea ce a făcut cu soacra ei, o persoană a scris: „Ei bine, este regretabil că în ziua în care te-ai căsătorit ai aflat că soțul tău își va alege mereu mama în locul tău. Câtă lipsă de respect din partea soacrei.”, iar o a doua a fost de acord: „Soțul tău ți-a arătat cine este, crede-o. Mai ales că încă mai este sărat de asta după trei săptămâni.”