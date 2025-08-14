Reabilitarea termică: obligație climatică sau beneficiu social?

Reducerea consumului energetic în este o obligație strategică pentru toate orașele europene. Directivele UE impun ținte clare de eficiență energetică, iar fondurile nerambursabile sunt alocate în mod prioritar acestor intervenții. În acest context, când vorbim de reabilitarea termică a blocurilor de locuințe nu vorbim de estetică, mascând griul comunist, ci o politică publică esențială care atinge simultan domeniile de mediu, social și urbanism.

Cuprins:

Bucureștiul: între efort susținut și decalaje majore

Ce ar trebui să urmeze

Potrivit Comisiei Europene, clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul total de energie în UE. Majoritatea acestora au fost construite înainte de 1990, fără criterii de . În România, situația este și mai gravă: blocurile ridicate în perioada comunistă sunt slab izolate, au pierderi masive de căldură și sisteme de încălzire ineficiente.

Pe fondul crizei energetice și al schimbărilor climatice, izolarea termică a acestor imobile a devenit o măsură de interes public, una inclusiv cu impact social. Nu doar pentru că reduce consumul, ci și pentru că scade facturile lunare ale familiilor vulnerabile, crește valoarea proprietăților, îmbunătățește aspectul urban și reduce poluarea indirectă (mai puține emisii din sistemele de încălzire centralizate sau individuale).

Bucureștiul: între efort susținut și decalaje majore

În unele orașe europene, reabilitarea este corelată cu alte programe: dotarea cu panouri solare, instalarea de senzori de calitate a aerului, înlocuirea lifturilor vechi. În Capitală, programele de reabilitare termică sunt gestionate de primăriile de sector. Ritmul este inegal: în timp ce unele sectoare se mișcă foarte greu, reabilitând câteva blocuri pe an, altele au reușit să izoleze mii de apartamente.

Diferențele vin din capacitatea administrativă, strategia de atragere a fondurilor europene și prioritizarea reală a acestui subiect. Dacă în Sectorul 6 se reabilitează sub 30 blocuri pe an, fiind reabilitate până acum doar aproximativ 470 de blocuri la extrema cealaltă, în Sectorul 3 se remarcă o dinamică susținută, fiind reabilitate doar în ultimii 10 ani peste 1.700 de blocuri, administrația condusă de Negoiță anunțând încă un lot de 87 de blocuri anul acesta.

Ce ar trebui să urmeze

Reabilitarea termică nu trebuie văzută doar ca o lucrare estetică. Ea este o politică de infrastructură socială, una care reduce inegalitățile, crește calitatea vieții și ajută orașul să își atingă obiectivele climatice.

În zonele în care administrațiile locale tratează acest subiect cu consecvență și viziune, rezultatele sunt deja vizibile. Dincolo de izolație și tâmplărie, e vorba de respect pentru locuitori și de investiție în orașul pe care vrem să-l locuim și peste 10, 20 sau 50 de ani.