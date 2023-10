Reacția prefectului de Olt după ce i-a explodat mașina: ”Am deranjat cuibul de viespi”

Prefectul de Olt, Mario de Mezzo, a reacționat după ce mașina sa a luat foc în mers și a explodat. Acesta nu se afla în mașina sa personală în momentul izbucnirii flăcărilor. Prefectul de Olt a dezvăluit că nu exclude varianta unei intimidări, pentru că, spune acesta, ar fi deranjat ”cuiburi de viespi”.

Mario de Mezzo a spus într-o intervenție pentru că președintele Consiliului Județean Olt l-ar fi amenințat.

”Am avut prieteni care mi-au amintit că am deranjat unul dintre cele mai mari cuiburi de viespi din această țară și mi-au amintit, de asemenea, că, în urmă cu nici o lună, președintele Consiliului Județean Olt a spus într-o declarație de presă, atenție, să am grijă să nu-mi prind mâna la strung. Contextul a fost acela al spitalului județean în care eu am vrut să intru și nu am fost lăsat”, a spus prefectul de Olt, Mario de Mezzo.

Pe de altă parte președintele CJ Olt a negat acuzațiile: ”Nu l-am amenințat cu nimic.Vedeți că vorbim de lucruri diferite. A fost o discuție acum o lună de zile în care dânsul a încălcat niște proceduri administrative și i-am spun că nu a avut protecția muncii făcută, adică acest lucru înseamnă că nu a citit codul administrativ când a venit prefect și și-a prins mâna în strung era o discuție între ghilimele.

El avea nevoie de un ordin administrativ de prefect să intre acolo și nu a făcut acel ordin. Nefăcând acel ordin n-a intrat. Iar întrebarea era legată strict de codul administrativ și de această prezență a dânsului acolo, iar eu am răspuns printr-o figură de stil”, a precizat președintele CJ Olt, Marius Oprescu.