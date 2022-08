Reacția vehementă a unei tinere care a participat la Untold: „Unde mama mă-sii sunt cele 2.000 de forțe de ordine? În 30 de minute am primit 5 întrebări dacă doresc ceva să mă simt bine”

Ediția din 2022 a Untold a fost marcată de numărul numeros de tineri care au consumat droguri, în ciuda controalelor promise de autorități. De altfel, o tânără susține că „jandarmii stăteau cu mâinile în sân și ba povesteau, ba erau pe telefoane prea ocupați pentru a verifica pe cineva”.

Reacția vehementă a unei tinere care a participat la Untold

„Totul a început la acces unde toată lumea se forfotea să își ascundă ba băutura, ba drogurile prin pantaloni pentru că urma să intrăm în magicul Untold. Agitație degeaba, firma de pază pur și simplu a dat cu o chestie de detectare de metale și atât. Puteam să bag kilograme de droguri, nimeni nu a verificat ce am în ghiozdan sau în geantă… Jandarmii stăteau cu mâinile în sân și ba povesteau, ba erau pe telefoane prea ocupați pentru a verifica pe cineva…

Am început să ne plimbăm până când a început nebunia în jurul orelor 22… Am luat scenele la rând până am ajuns pe Main stage și am fost nevoită să merg la baie unde, surpriză, în băi era plin de plicuri, puștani fumau iarbă chiar pe scările de la urcare spre băi, picior de polițist sau jandarm nu am văzut… Ei sunt ocupați să stea la poze. .. Dezgustare totală! Mergem ma departe, iar aici am trăit ceva inimaginabil! Sala polivalenta sau mai bine zis sala drogurilor am dedus eu … Am ajuns înăuntru, cald bine, lumea fuma nestingherită în sală, ba mai mult în aproximativ 30 de minute am primit 5 întrebări dacă doresc ceva să mă facă să mă simt bine…. La fel picior de om al statului nu am văzut erau doar cei de la SMURD pentru a-i căra pe cei ce leşină”, a declarat o tânără în vârstă de 27 de ani pentru presa din Cluj, potrivit .

La festival a participat și ministrul de Interne, Lucian Bode, care susținea că „situația se prezintă bine și este atent monitorizată”.