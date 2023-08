Rechizitoriu: Peste 500 de grenade au fost folosite pe 10 August contra manifestanților pașnici / Șefii din Jandarmerie, acuzați că au dezinformat pentru a motiva intervenția brutală

La cinci ani de la reprimarea brutală a protestului pașnic din 10 august 2018, procurorii Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a 16 inculpati, cercetati în stare de libertate în acest dosar.

Rechizitoriul Dosarului 10 august

Rechizitoriul din Dosarul 10 August, în care au fost trimiși în judecata 16 inculpati, arata ca Jandarmeria a folosit peste 500 de grenade împotriva manifestanților pașnici.

„S-a constatat ca, in baza ordinelor primite la ora 23.11 de la inculpatii mr. CAZAN LAURENTIU VALENTIN, col. SINDILE IONUT CATALIN si col. CUCOS GHEORGHE SEBASTIAN, de a se interveni in forta asupra protestatarilor adunati in Piata Victoriei in vederea dispersarii acestora, efectivele de jandarmi au utilizat importante cantitati de munitie asupra protestatarilor, constand in grenade de mana cu efect acustic, grenade de mana cu efect iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate marita si cartuse calibru 38 mm. si 40 mm. cu efect iritant lacrimogen.

O parte din aceasta munitie a fost utilizata in mod necorespunzator de catre efectivele de jandarmi provocand unor manifestanti leziuni corporale constand in arsuri, entorse, fracturi36 sau afectiuni ale cailor respiratorii, ce au necesitat pentru vindecare intre una si 50 de zile de ingrijiri medicale.

Astfel, potrivit actelor existente la dosarul cauzei in perioada 10/11.08.2018, militarii jandarmi au folosit cu ocazia executarii misiunii respective un numar total de:

63 grenade de mana cu efect acustic,

489 de grenade de mana cu efect iritant lacrimogen,

316 cartuse cal. 38 mm. si 40 mm., de asemenea cu efect iritant lacrimogen,

8 pulverizatoare de capacitate marita

168 pulverizatoare de mana,

in conditiile in care, la o adunare publica unde au fost prezenti un numar mai mare de demonstranti (cca. 60.000), cea din 01.02.2017, efectivele de ordine publica au utilizat un numar total de 44 grenade de mana cu efect acustic, 189 de grenade de mana cu efect iritant lacrimogen, 41 cartuse cal. 38 mm., 4 pulverizatoare de capacitate marita si 5 pulverizatoare de mana”, arata procurorii.

Șefii din Jandarmerie, acuzați de dezinformare

Procurorii acuză comandanții din Jandarmerie că au mințit și dezinformat în cazul „jandarmeriței bătută de protestatari” pentru a justifica intervenția brutală.

„Sustragerea de la martora sg.maj. NISTOR STEFANIA a pistolului model Carpati impreuna cu munitia aferenta (un incarcator cu 6 cartuse)52 concomitent cu agresarea sa fizica de catre mai multi protestatari, intr-o zona adiacenta Pietei Victoria, a reprezentat un eveniment care putea determina interventia efectivelor de jandarmi doar pentru a izola zona respectiva si ulterior extrage manifestantii violenti din multime in vederea dispunerii masurilor legale fata de acestia.

Acest incident nu putea constitui un motiv care sa fundamenteze decizia unei interventii in forta asupra intregii mase de manifestanti existenta in Piata, mai ales in modalitatea agresiva in care s-a derulat si fara a lasa timp suficient pentru defluire.

Din probatoriul administrat in cauza a reiesit, de asemenea, ca, desi era cunoscuta starea reala de sanatate a martorei sg.maj. NISTOR STEFANIA inca din jurul orei 01:30, relevante fiind in acest sens atat declaratiile martorului RAED ARAFAT, care a precizat ca in jurul orei 01:30 a informat conducerea MAI cu privire la starea de sanatate a sg.maj. NISTOR STEFANIA, cat si continutul convorbirilor purtate prin intermediul canalelor de comunicare ale statiilor Tetra55, cand suspectul mr. CAZAN LAURENTIU VALENTIN a comunicat efectivelor din subordine la ora 02:13:20 ca:

‘Pentru toti Principalii nostrii care ma receptioneaza, sa stiti, ambii colegi ai nostri, si fata si colegul nostru, nu sunt intr-o stare grava, sunt ok‘. in dimineata zilei de 11.08.2018, la conferinta de presa, martorul lt.col. MILITARU MARIUS, purtator de cuvant al IGJR la momentul respectiv, a furnizat informatii eronate presei cu privire la starea de sanatate a martorei sg.maj. NISTOR STEFANIA, in sensul ca acesta a mentionat ca:

‘…dincolo de interventiile dificile pe care le-am avut aseara, de departe cea mai dificila interventie a fost sa explicam parintilor colegei noastre ca fata lor s-ar putea sa ramana paralizata pe viata…’.

Datele cunoscute la nivel institutional de catre IGJR cu privire la starea reala de sanatate a martorei sg.maj. NISTOR STEFANIA erau astfel in vadita contradictie cu cele prezentate in mod oficial reprezentantilor mass-media, aspect de natura a amplifica emotional necesitatea unei interventii in forta asupra manifestantilor, in noaptea de 10.08.2018″, subliniaza procurorii.

Cine sunt inculpații în Dosarul 10 august

În privința inculpaților col. CAZAN LAURENŢIU VALENTIN, col.(r) CUCOȘ GHEORGHE SEBASTIAN și col.(r) SINDILE IONUȚ CĂTĂLIN probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că, în data de 10.08.2018, la ora 23.11, cu ocazia+ mitingului de protest ce a avut loc în Piața Victoriei din mun. București, în calitate de comandant al acțiunii respectiv șefi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și coordonatori ai aceleiași acțiuni (col.(r) CUCOȘ GHEORGHE SEBASTIAN inspector general iar col.(r) SINDILE IONUȚ CĂTĂLIN prim adjunct al inspectorului general) și au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispozițiilor art. 33, art. 34 alin. 1, art. 36 și art. 37 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, art. 19 alin. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, art. 15 din ordinul I.G.J.R. nr. S/37/2013 privind pregătirea și executarea intervenției și a acțiunilor speciale de către structurile Jandarmeriei Române și art. 34 din O.M.A.I. nr. S/72/02.07.2018 privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei (aproximativ 30.000 persoane), intervenție pe care ulterior au și condus-o, îngrădindu-le libertatea de întrunire și dreptul la integritate fizică și psihică, drepturi fundamentale prevăzute de Constituția României și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), și cauzând unui număr de 433 de persoane suferințe fizice sau leziuni ce au necesitat între una și 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În ceea ce-l privește pe inculpatul col. CAZAN LAURENŢIU VALENTIN cercetările efectuate în cauză au stabilit că, la data de 11.08.2018, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a întocmit, conform dispozițiilor O.M.A.I. nr. S 72/2018, raportul de acțiune preliminar nr. 229.115 unde a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că a menționat că prefectul mun. București, martora CLISERU SPERANȚA, ar fi fost cea care a aprobat intervenția în forță a militarilor jandarmi asupra demonstranților adunați în Piața Victoriei și nu inculpații col. CAZAN LAURENȚIU VALENTIN, col. CUCOŞ GHEORGHE-SEBASTIAN și col. SINDILE IONUŢ-CĂTĂLIN, astfel cum s-a întâmplat în realitate.

1.2. În privința inculpaților col.(r) CIOBANU LAURENȚIU CRISTIAN, col. POPESCU CĂTĂLIN RĂZVAN, col. ZĂVOIANU MARIAN, lt.col. DUMITRU ADRIAN COSTEL, mr. MOLDOVEANU LUCA FLORIN, cpt. MIHAI MARIUS DANIEL, plt.maj. BELECCIU ALIN, plt.maj. BÎRSAN MARIAN CRISTIAN, plt.maj. BUZATU GEORGE, plt.maj.(r) ZAMFIR GEORGE CONSTANTIN, plt.maj. CARMOCANU FLOREA, plt.maj. CUSTRIN BARDAHAN PAVEL și plt.maj. BOLAT CRISTIAN, din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul dispozitivului de asigurare și restabilire a ordinii publice din Piața Victoriei, distinct de ordinul de intervenție în forță dat de către inculpații col.

CAZAN LAURENȚIU VALENTIN, col. CUCOȘ GHEORGHE SEBASTIAN și col. SINDILE IONUȚ CĂTĂLIN, au înlesnit utilizarea forţei fizice și mijloacelor tehnice din dotare sau le-au folosit împotriva unor protestatari în mod nejustificat, cauzându-le acestora suferințe fizice și/sau leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare între una și 45 zile de îngrijiri medicale.

În ceea ce-l privește pe inculpatul col.(r) CIOBANU LAURENȚIU CRISTIAN, comandant de batalion în cadrul DGJMB la data de 10.08.2018, din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache din mun. București, sector 1, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a înlesnit săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă de către subordonații săi, inculpații plt.maj.(r) ZAMFIR GEORGE CONSTANTIN, cpt. MIHAI MARIUS DANIEL, plt.maj. CARMOCANU FLOREA, plt.maj. CUSTRIN BARDAHAN PAVEL, militari jandarmi în cadrul DGJMB – Batalion 3, și alți militari jandarmi neidentificați până în prezent aflați la rândul lor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asupra părților civile RĂDULESCU VALERIU IONUȚ și SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, în condițiile în care a asistat la comiterea unor acte de agresiune fizică asupra persoanelor vătămate fără a interveni în vreun fel, oferindu-le inculpaților precizați sprijin moral în comiterea acelor acte de agresiune.

De asemenea, în sarcina inculpatului col.(r) CIOBANU LAURENȚIU CRISTIAN s-a reținut și faptul că, în după amiaza zilei de 10.08.2018, în jurul orei 17.15, în timp ce se afla în Piața Victoriei din mun. București, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a utilizat în mod abuziv și nejustificat dispozitivele conținând substanțe iritant-lacrimogene din dotare asupra părții civile BADEA NICOLAE, în condițiile în care situația din teren nu impunea acest lucru, nefiind incidente vreuna din situațiile prev. de art. 29 din Legea 550/2004, agresiune ce a cauzat părții civile BADEA NICOLAE suferințe fizice.

În ceea ce-l privește pe inculpatul col. POPESCU CĂTĂLIN RĂZVAN, ofițer specialist I în cadrul DGJMB – Batalion 3 – Compartimentul Organizare Coordonare Misiuni la data de 10.08.2018, din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache din mun. București, sector 1, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a înlesnit săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă de către inculpații plt.maj.(r) ZAMFIR GEORGE CONSTANTIN, cpt. MIHAI MARIUS DANIEL, plt.maj. CARMOCANU FLOREA, plt.maj. CUSTRIN BARDAHAN PAVEL, militari jandarmi în cadrul DGJMB – Batalion 3, și alți militari jandarmi neidentificați până în prezent aflați la rândul lor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asupra părților civile RĂDULESCU VALERIU IONUȚ și SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, în condițiile în care a asistat la comiterea unor acte de agresiune fizică asupra persoanelor vătămate fără a interveni în vreun fel, oferindu-le inculpaților precizați sprijin moral în comiterea acelor acte de agresiune.

În sarcina inculpatului col. ZĂVOIANU MARIAN ION, comandant al Detaşamentul 2 din cadrul DGJMB – Batalion 3 la data de 10.08.2018, s-a reținut faptul că, în după amiaza zilei de 10.08.2018, în jurul orei 17:15, în timp ce se afla în Piața Victoriei din mun. București, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a lovit în mod abuziv și nejustificat partea civilă DIDE CRISTIAN MIHAI în zona feței cu porta vocea din dotare, agresiune ce a cauzat părții civile suferințe fizice.

În privința inculpatului lt.col. DUMITRU ADRIAN COSTEL, comandant al Detaşamentul 4 din cadrul DGJMB – Batalion 3 la data de 10.08.2018, probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că, în noaptea de 10/11.08.2018, în intervalul orar 23:15 – 24:00, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Ion Mihalache și Nicolae Titulescu, în fața intrării în sediul Băncii BRD, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a lovit în zona mâinilor, în mod nejustificat, cu bastonul de cauciuc din dotare, părțile civile ŞTEFĂNESCU ORLANDO ALEXANDRU și MIHĂIESCU DANIEL CRISTIAN, agresiune ce a cauzat părții civile ŞTEFĂNESCU ORLANDO ALEXANDRU leziuni ce au necesitat între 4 și 5 (patru-cinci) zile de îngrijiri medicale pentru vindecare iar părții civile MIHĂIESCU DANIEL CRISTIAN suferințe fizice. De asemenea, în sarcina inculpatului lt.col. DUMITRU ADRIAN COSTEL s-a reținut faptul că, în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache din mun. București, sector 1, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a înlesnit săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă de către inculpații plt.maj.(r) ZAMFIR GEORGE CONSTANTIN, cpt. MIHAI MARIUS DANIEL, plt.maj. CARMOCANU FLOREA, plt.maj. CUSTRIN BARDAHAN PAVEL, militari jandarmi în cadrul DGJMB – Batalion 3, și alți militari jandarmi neidentificați până în prezent aflați la rândul lor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asupra părților civile RĂDULESCU VALERIU IONUȚ și SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, în condițiile în care a asistat la comiterea unor acte de agresiune fizică asupra persoanelor vătămate fără a interveni în vreun fel, oferindu-le inculpaților precizați sprijin moral în comiterea acelor acte de agresiune.

În noaptea de 10/11.08.2018, în intervalul orar 23:15 – 24:00, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Ion Mihalache și Nicolae Titulescu, în fața intrării în sediul Băncii BRD și fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a înlesnit săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă de către subordonații săi, inculpații cpt. MIHAI MARIUS DANIEL și plt.maj. BUZATU GEORGE, asupra părții civile TOCANĂ COSTEL, în condițiile în care a asistat la comiterea unor acte de agresiune fizică asupra persoanei vătămate fără a interveni în vreun fel, oferindule inculpaților precizați sprijin moral în comiterea infracțiunii de purtare abuzivă.

În ceea ce-l privește pe inculpatul mr. MOLDOVEANU LUCA FLORIN, comandant al Detaşamentul 1 din cadrul DGJMB – Batalion 3 la data de 10.08.2018, probele administrate în cauză au stabilit că, în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache din mun.

București, sector 1, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a înlesnit săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă de către inculpații plt.maj.(r) ZAMFIR GEORGE CONSTANTIN, cpt. MIHAI MARIUS DANIEL, plt.maj. CARMOCANU FLOREA, plt.maj. CUSTRIN BARDAHAN PAVEL, militari jandarmi în cadrul DGJMB – Batalion 3, și alți militari jandarmi neidentificați până în present, aflați la rândul lor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asupra părților civile RĂDULESCU VALERIU IONUȚ și SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, în condițiile în care a asistat la comiterea unor acte de agresiune fizică asupra persoanelor vătămate fără a interveni în vreun fel, oferindu-le inculpaților precizați sprijin moral în comiterea acelor acte de agresiune.

În privința inculpatului cpt. MIHAI MARIUS DANIEL, comandant al Grupei I – Detaşament 4 din cadrul DGJMB – Batalion 3 la data de 10.08.2018, s-a stabilit că, în noaptea de 10/11.08.2018, în intervalul orar 23:15 – 24:00, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Ion Mihalache și Nicolae Titulescu, în fața intrării în sediul Băncii BRD, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, i-a aplicat părții civile TOCANĂ COSTEL, în mod repetat și nejustificat, mai multe lovituri în zona capului, spatelui și membrelor superioare, cu bastonul de cauciuc din dotare, agresiune ce a cauzat părții civile leziuni ce au necesitat între 8 și 9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

De asemenea, în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache de pe raza sectorului 1, mun. București, inculpatul cpt. MIHAI MARIUS DANIEL, ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a lovit în mod repetat cu bocancii și cu bastonul de cauciuc din dotare partea civilă SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, în timp ce aceasta era imobilizată la sol de către mai mulți militari jandarmi, agresiune ce a cauzat părții civile multiple suferințe fizice.

Referitor la inculpatul plt.adj. (r) BELECCIU ALIN, subofițer în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ”Alexandru cel Bun” Bacău, din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, în noaptea de 10.08.2018, în jurul orei 23:15, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice din Piața Victoriei, a utilizat în mod abuziv și nejustificat dispozitivele din dotare conținând substanțe iritantlacrimogene asupra părții civile RĂUŢU GHEORGHE, în condițiile în care situația din teren nu impunea acest lucru, nefiind incidente vreuna din situațiile prev. de art. 29 din Legea 550/2004, agresiune ce a cauzat părții civile leziuni ce au necesitat între 2 și 3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Inculpatul plt.maj. BÎRSAN MARIAN-CRISTIAN, subofițer în cadrul DGJMB – Batalion 3 – Detaşament 4 – Grupa nr. 4, în noaptea de 10/11.08.2018, în intervalul orar 23:15 – 24:00, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Ion Mihalache și Nicolae

Titulescu, situată în apropierea Pieței Victoria, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a lovit în zona mâinilor și a bruscat, în mod nejustificat, părțile civile ŞTEFĂNESCU ORLANDO ALEXANDRU și MIHĂIESCU DANIEL CRISTIAN, cu bastonul de cauciuc și scutul de protecție din dotare, agresiune ce a cauzat părții civile ŞTEFĂNESCU ORLANDO ALEXANDRU leziuni ce au necesitat între 4 și 5 (patru-cinci) zile de îngrijiri medicale pentru vindecare iar părții civile MIHĂIESCU DANIEL CRISTIAN multiple suferințe fizice.

Inculpatul plt.adj. BOLAT CRISTIAN, subofițer în cadrul DGJMB – Batalion 4 – Detaşament 4 – Grupa nr. 1, în data de 10.08.2018, în jurul orei 23:15, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice din Piața Victoriei, a imobilizat și introdus forțat, fără drept, partea civilă FÎRDEA IOAN MARIN într-o autospecială a jandarmeriei, situată pe strada Paris, Sector 1, București, în vederea sancționării sale contravenționale, timp în care a și agresat-o fizic, aspect ce a cauzat părții civile leziuni traumatice ce au necesitat între 5-6 (cinci-şase) zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Inculpatul plt.adj. şef BUZATU GEORGE, subofițer în cadrul DGJMB – Batalion 3 – Detaşament 4 – Grupa nr. 4, în noaptea de 10/11.08.2018, în intervalul orar 23:15 – 24:00, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Ion Mihalache și Nicolae Titulescu, situată în apropierea Pieței Victoria, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a lovit cu bastonul de cauciuc din dotare, în mod nejustificat, partea civilă ŞTEFĂNESCU ORLANDO ALEXANDRU, și cu bocancii partea civilă TOCANĂ COSTEL, agresiuni ce au cauzat părții civile ŞTEFĂNESCU ORLANDO ALEXANDRU leziuni ce au necesitat între 4 și 5 (patru-cinci) zile de îngrijiri medicale pentru vindecare iar părții civile TOCANĂ COSTEL multiple suferințe fizice.

Inculpatul plt.adj. CARMOCANU FLOREA, subofițer în cadrul DGJMB – Batalion 3 – Detaşament 4 – Grupa nr. 4, în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache, situată în apropierea Pieței Victoria, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, în mod nelegal a bruscat partea civilă FLOREA GEORGIANA ADINA, fotojurnalist de profesie, împingând-o cu brațele de pe trotuar pe partea carosabilă și solicitându-i în același timp să nu mai filmeze un incident în care erau implicați mai mulți colegi jandarmi ai inculpatului, agresiune ce a cauzat persoanei vătămate suferințe fizice.

De asemenea, în aceleași împrejurări, inculpatul plt.adj. CARMOCANU FLOREA a lovit cu piciorul peste mâini partea civilă SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, în timp ce aceasta era imobilizată la sol și înconjurată de mai mulți militari jandarmi, agresiune ce a cauzat acesteia multiple suferințe fizice. Inculpatul plt.adj.şef(r) CUSTRIN BARDAHAN PAVEL, subofițer în cadrul DGJMB – Batalion 3 – Detaşament 4 – Grupa nr. 4, în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache, situată în apropierea Pieței Victoria, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, a lovit în mod repetat cu picioarele partea civilă SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, în timp ce aceasta din urmă era culcată la pământ și lovită în același timp de mai mulți militari jandarmi, neidentificați până în prezent, cu bocancii și bastoanele de cauciuc din dotare, agresiune ce a cauzat acesteia multiple suferințe fizice.

Inculpatul plt.maj.(r) ZAMFIR GEORGE CONSTANTIN, subofițer în cadrul DGJMB – Batalion 3 – Detaşament 4 – Grupa nr. 4, în noaptea de 10/11.08.2018, în jurul orei 01.15, în timp ce se afla la intersecția bulevardelor Banu Manta cu Ion Mihalache, situată în apropierea Pieței Victoria, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii de asigurare și restabilire a ordinii publice, în mod nelegal a imobilizat după care a culcat la pământ partea civilă SADE AVRAHAM (AVI SADEG), cetățean de origine israeliană, fără ca în prealabil să o legitimeze și să-i comunice motivele pentru care a fost extrasă cu forța din taxiul condus de partea civilă RĂDULESCU VALERIU IONUȚ, agresiune ce a cauzat acesteia multiple suferințe fizice.