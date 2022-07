Record de rezervări all inclusive în plin sezon estival

În plin sezon estival românii sunt preocupați să își rezerve , cât și dincolo de granițe, iar cei mai mulți optează pentru sejururi all inlcusive.

Litoralul românesc, Bulgaria, Grecia și Turcia sunt principalele destinații de vacanță, iar în ultima perioadă s-a bifat un record în ceea ce privește numărul de rezervări all inclusive, notează .

Record de rezervări all inclusive

„În ultima săptămână am înregistrat un aflux mare de rezervări last minute atât pentru litoralul românesc, cât şi pentru Bulgaria, Grecia şi Turcia. Observ o creştere a cererii pentru hotelurile all inclusive de pe litoralul românesc”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO al touroperatorului IRI Travel, menționează sursa citată.

Tarifele la hotelurile 3 stele all inclusive de pe pornesc de la 250 de euro pe sejur / persoană și pot ajunge până la 400 de euro. La hotelurile de 4 stele prețurile cresc și pot ajunge și la pragul de 500 de euro.

Aceeași sursă citată precizează că pe litoralul românesc, pentru un sejur de 6 nopți, un adult va achita între 240 și 390 de euro, în timp ce la patru stele prețul poate ajunge și la 490 de euro.