Ministerul Educației a lansat un program revoluționar. Liceele vor putea crea și testa propriile programe de studiu, adaptate nevoilor elevilor

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 12:46
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum se vor reinventa liceele din România
  2. Ce urmărește noul program-pilot din educație

Ministerul Educației a lansat un program național prin care liceele pot testa modele proprii de studiu și inovații educaționale. Măsura reprezintă un pas important către descentralizarea sistemului de învățământ, potrivit ministrului Daniel David. El afirmă că își dorește „școli pentru copii”, nu instituții sufocate de birocrație și reguli inutile.

Cum se vor reinventa liceele din România

Ministerul Educației anunță că liceele de stat, particulare sau confesionale se pot înscrie în program până la 5 ianuarie 2026. Condiția principală este ca unitățile participante să funcționeze în forma de învățământ cu frecvență la zi, conform regulamentului.

Sunt eligibile și liceele care predau în limbile minorităților naționale sau oferă studii bilingve și intensive. Pot participa, de asemenea, unitățile care funcționează pe baza unor acorduri guvernamentale sau implementează alternative educaționale moderne.

„Facem un pas important în zona de descentralizare în învăţământul preuniversitar şi sper să avem cât mai mulţi directori care să-şi dorească să facă pasul acesta, testând inovaţii educaţionale şi noi modele curriculare. Avem planuri-cadru noi deja aprobate, însă dăm şcolilor posibilitatea să inoveze şi să flexibilizeze mai mult oferta proprie, fiind parte din acest program. Avem nevoie să intrăm în logica „şcolii pentru copii”, iar această pilotare este una dintre modalităţile prin care putem să dăm sens real şcolii, printr-o arhitectură curriculară care să răspundă particularităţilor copiilor pe care îi are şi să avem şcoli adaptate lumii acesteia, prin flexibilitatea pe care o poate oferi această pilotare”, a transmis ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Ce urmărește noul program-pilot din educație

Programul are o durată maximă de cinci ani și urmărește testarea unui nou model de curriculum național modern. Acesta este structurat pe opțiuni orizontale echivalente, care vizează aceleași obiective generale ale nivelului liceal din România. Scopul principal este dezvoltarea și aplicarea unor mecanisme eficiente de testare, pilotare și evaluare a intervențiilor curriculare.

Programul include și pilotarea unor noi modele de management educațional descentralizat, adaptate nevoilor fiecărei unități școlare. Ministerul Educației precizează că durata minimă a pilotării este de cinci ani, conform cadrului legal stabilit. Termenul limită pentru înscrierea liceelor interesate în programul de selecție este data de 15 ianuarie 2026.

Toate propunerile depuse trebuie să respecte drepturile elevilor înscriși în unitățile-pilot participante la proiect. Ministerul subliniază respectarea prevederilor Statutului elevului privind accesul la educație, evaluare și participare la examenele naționale.

