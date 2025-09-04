Când începe școala? Ministrul Educației a anunțat, pe B1 TV, ziua exactă: „Nu am nicio emoție”. Ce mesaj le-a transmis profesorilor (VIDEO)

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat joi seara în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, când va începe școala.

Când începe școala, în România

Ce mesaj le-a transmis minstrul Educației profesorilor

Ministrul a confirmat că noul an școlar va începe de luni, 8 septembrie. Indiferent de nemulțumiri sau statutul de sindicalist, profesorii vor primi copiii la școală, a declarat Daniel David.

“Sigur, ca ministru, spun ce am spus și ieri. Copiii trebuie să meargă la școală, părinții să-și ducă copiii la școală, profesorii, fie ei sindicaliști sau nesindicaliști, mai mult sau mai puțin nemulțumiți de această situație de criză fiscal-bugetară, profesorul, în esența lui, dacă are copilul la școală, îl va primi, la școală, îl va primi în sala de clasă. Așa că nu am nicio emoție că profesorul va fi în final profesor, repet, indiferent de nemulțumiri sau de statutul de sindicalist sau nesindicalist.

Sigur, făcând acest lucru, unii s-ar putea să aibă o nemulțumire mai mare și să aibă o anumită formă de boicot în diverse forme.

Eu sunt un democrat. Mereu mă bat pentru drepturile și interesele legitime ale mele sau ale altora, respectând drepturile și interesele legitime ale altora. Sindicatul are dreptul să se exprime așa cum crede de cuvință, dar și eu, ca ministru, mă exprim așa cum cred de cuvință. Școala începe pentru copii luni”, a declarat ministrul Educației.

Întrebat dacă știe câte școli vor fi în grevă, la nivel național, ministrul a spus:

“Nu, fiindcă nu am vrut să devin investigator, polițist. Repet, pentru mine, ca ministru, mesajul meu către profesori, către directori, către inspectori este că școala începe luni. Repet, respectând faptul că unii dintre profesori, mai ales cei legați de sindicat mai mult, probabil că vor protesta și în cadrul școlii în diverse forme și unii dintre ei și în stradă.

Repet, nemulțumirile sunt de înțeles, omenește. În același timp, reamintesc ce spuneam în diverse contexte, nimeni nu și le-a dorit. Și eu, ca ministru, sunt supărat și pe faptul că a trebuit să devin dintr-un ministru al reformei, un ministru al austerității. Sunt supărat și pe cum funcționează sistemul de educație, pe performanțele pe care le are, toți avem diverse supărări, întrebarea este ce facem cu ele.

Iar mesajul meu a fost hai să construim pe aceste nemulțumiri și supărări, să construim ce vrem în educație pe termen scurt, să gândim bugetul pe anul viitor, că altfel, dacă încercăm să ne încurcăm, să ne blocăm unii pe ceilalți, până la urmă tot educația pierde și copiii.”, a mai adăugat ministrul.