De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean

De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean

Ana Maria
29 dec. 2025, 12:16
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce au părăsit judecătorii CCR ședința privind pensiile magistraților
  2. Ce rol are studiul de impact în procesul legislativ
  3. Reforma pensiilor magistraților, blocată. De ce a fost suspendată ședința CCR de luni

Reforma pensiilor magistraților, blocată. Patru judecători ai Curții Constituționale a României au decis să părăsească duminică ședința în care urma să se discute reforma pensiilor speciale ale magistraților, iar luni nu s-au prezentat la o nouă convocare.

De ce au părăsit judecătorii CCR ședința privind pensiile magistraților

Fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, susține că motivul absenței este lipsa unui studiu de impact din partea Ministerului Justiției, esențial pentru evaluarea perioadei de tranziție a creșterii vârstei de pensionare a magistraților.

„V-am spus de ieri ca astăzi nu se vor prezenta. (…) Nu vor să voteze această lege, d-aia nu cred că au venit. Doamna președintă a Curții nu știu ce a făcut, dar este judecător raportor și raportul a fost în calculatoare, toată lumea l-a citit și din raport rezultă că este pentru respingerea sesizării. Deci ei nu au mai avut de ce să vină pentru că nu i-a întrebat nimeni”, a declarat Augustin Zegrean la Digi24.

Ce rol are studiul de impact în procesul legislativ

Augustin Zegrean a subliniat importanța studiului de impact, precizând că acesta trebuie realizat de către Guvern, care este inițiatorul legii. El a atras atenția că în alte țări studiul de impact are un rol esențial atât înainte, cât și după adoptarea unei legi.

„Că nimeni nu-l bagă în seamă, ăsta e alt aspect. În alte țări parlamentarii merg foarte mult pe studiul de impact. Studiul de impact înainte de adoptarea legii, studiul de impact după adoptarea legii. La noi nu mai ține nimeni seama de toate acestea.

Guvernul trebuie să facă studiul de impact, cel care propune legea trebuie să prezinte și studiul de impact. (…) Ce impact are adoptarea acestei legi? De ce nu au vrut să-l facă nu știu”, a explicat fostul judecător CCR, potrivit Știripesurse.

Reforma pensiilor magistraților, blocată. De ce a fost suspendată ședința CCR de luni

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat motivele pentru care ședința de luni, 29 decembrie a fost suspendată, subliniind că nu s-a întrunit cvorumul necesar.

„Nu a putut să fie întrunit cvorumul. În ședința din 28 plenul a început în formație completă. Azi nu a fost cvorum. Prevederea legală arată că întreruperea poate să fie făcută dacă cere un judecător. Pentru că am văzut speculații, cu privire la un studiu de impact, trebuie să precizez că studiul e un act premergător. Nu e o noutate. Următorul termen, vineri, 16 ianuarie”, a precizat Simina Tănăsescu.

„Am constatat şi astăzi, ca şi ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat că, în şedinţa care a fost stabilită pentru data de 28 decembrie, plenul a început în formaţie completă, el s-a diminuat pe parcursul şedinţei. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc. Pentru că am constatat, am citit, mai citesc şi eu presa, am constatat în presă că unii dintre dumneavoastră au lansat şi unele speculaţii legate de o posibilă amânare a pronunţării sau întreruperea deliberărilor, pot să fac precizări şi în acest sens.

Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen.”, a mai spus președinta CCR.

