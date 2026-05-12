B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană

Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană

Iulia Petcu
12 mai 2026, 17:16
Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Uniunea Europeană reguli mai dure pentru accesul copiilor online
  2. Ce soluții pregătește Bruxelles-ul pentru verificarea vârstei
  3. Cât de aproape este o interdicție efectivă pentru minori
  4. Cum reacționează platformele și statele membre

Bruxelles-ul analizează măsuri care ar putea schimba radical modul în care minorii folosesc platforme precum Instagram, TikTok sau Snapchat, iar primele propuneri legislative ar putea apărea chiar în această vară.

Uniunea Europeană reguli mai dure pentru accesul copiilor online

Presiunea asupra Comisiei Europene a crescut constant în ultimele luni, mai ales după ce mai multe state membre au cerut măsuri ferme pentru protejarea minorilor în mediul digital. Franța, Spania, Grecia și Danemarca se numără printre țările care au cerut un cadru comun european, în locul unor reguli diferite de la stat la stat.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la Summitul European privind Inteligența Artificială și Copiii, organizat la Copenhaga, că fenomenul nu mai poate fi tratat superficial. „Suntem martorii vitezei fulgerătoare cu care tehnologia avansează și a modului în care aceasta pătrunde în fiecare colț al copilăriei și adolescenței”, a declarat aceasta.

Ce soluții pregătește Bruxelles-ul pentru verificarea vârstei

Comisia Europeană a format deja un grup independent de experți care analizează impactul rețelelor sociale asupra copiilor, inclusiv probleme precum dependența digitală sau anxietatea socială. În paralel, instituția caută o soluție tehnică unitară care să permită verificarea reală a vârstei utilizatorilor în toate statele membre.

„Fără a anticipa concluziile grupului, cred că trebuie să luăm în considerare amânarea utilizării rețelelor sociale. În funcție de rezultate, am putea prezenta o propunere legislativă în această vară”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit Antena3.

Modelul luat în calcul ar semăna cu certificatul digital folosit în perioada pandemiei, adaptat însă pentru confirmarea vârstei online.

Cât de aproape este o interdicție efectivă pentru minori

Calendarul discutat la Bruxelles ar putea chiar devansa legislația pregătită în Franța, programată să intre în vigoare în septembrie. Legea franceză ar obliga platformele digitale să blocheze utilizatorii sub 15 ani și să suspende conturile deja create.

Von der Leyen consideră că momentul deciziei nu mai poate fi amânat. „Discuțiile despre o vârstă minimă pentru rețelele sociale nu mai pot fi ignorate”, a afirmat lidera executivului european.

Cum reacționează platformele și statele membre

În timp ce unele guverne susțin măsurile, specialiștii în securitate cibernetică avertizează că orice sistem european de verificare poate crea vulnerabilități tehnice. În paralel, Bruxelles-ul a intensificat deja controalele asupra platformelor digitale în baza noilor reguli privind serviciile online.

Executivul european analizează inclusiv limitarea unor funcții de design considerate responsabile pentru crearea dependenței în rândul utilizatorilor tineri. „Știm cu toții că schimbarea durabilă nu se produce peste noapte. Dar dacă nu ne mișcăm și ezităm, o altă generație întreagă de copii va plăti prețul”, a declarat von der Leyen.

Tags:
Citește și...
Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF
Eveniment
Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF
Transportul în comun din București se adaptează pentru concertul Metallica. Cum vor circula mijloacele de transport în jurul Arenei Naționale
Eveniment
Transportul în comun din București se adaptează pentru concertul Metallica. Cum vor circula mijloacele de transport în jurul Arenei Naționale
Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat
Eveniment
Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat
Femeie trimisă în judecată pentru lovirea senatoarei Valentina Aldea. Din gelozie, a bătut-o pe politiciană cu o rangă de fier
Eveniment
Femeie trimisă în judecată pentru lovirea senatoarei Valentina Aldea. Din gelozie, a bătut-o pe politiciană cu o rangă de fier
Suferi constant de dureri de spate? Iată ce ar fi bine să includă ”kitul” de fizioterapie pentru acasă
Eveniment
Suferi constant de dureri de spate? Iată ce ar fi bine să includă ”kitul” de fizioterapie pentru acasă
Promoții online care vor crește în popularitate vara asta
Eveniment
Promoții online care vor crește în popularitate vara asta
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Externe
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Externe
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Clujul se pregătește pentru două competiții europene majore. Orașul își consolidează statutul pe harta handbalului continental
Eveniment
Clujul se pregătește pentru două competiții europene majore. Orașul își consolidează statutul pe harta handbalului continental
Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
Eveniment
Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
Ultima oră
17:19 - Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
17:19 - Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
17:09 - PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
17:08 - Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
16:42 - Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
16:35 - Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF
16:34 - Transportul în comun din București se adaptează pentru concertul Metallica. Cum vor circula mijloacele de transport în jurul Arenei Naționale
15:58 - Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are
15:54 - Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat
15:49 - BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko