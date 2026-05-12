Bruxelles-ul analizează măsuri care ar putea schimba radical modul în care minorii folosesc platforme precum Instagram, TikTok sau Snapchat, iar primele propuneri legislative ar putea apărea chiar în această vară.

Uniunea Europeană reguli mai dure pentru accesul copiilor online

Presiunea asupra a crescut constant în ultimele luni, mai ales după ce mai multe state membre au cerut măsuri ferme pentru protejarea în mediul digital. Franța, Spania, Grecia și Danemarca se numără printre țările care au cerut un cadru comun european, în locul unor reguli diferite de la stat la stat.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la Summitul European privind Inteligența Artificială și Copiii, organizat la Copenhaga, că fenomenul nu mai poate fi tratat superficial. „Suntem martorii vitezei fulgerătoare cu care tehnologia avansează și a modului în care aceasta pătrunde în fiecare colț al copilăriei și adolescenței”, a declarat aceasta.

Ce soluții pregătește Bruxelles-ul pentru verificarea vârstei

Comisia Europeană a format deja un grup independent de experți care analizează impactul rețelelor sociale asupra copiilor, inclusiv probleme precum dependența digitală sau anxietatea socială. În paralel, instituția caută o soluție tehnică unitară care să permită verificarea reală a vârstei utilizatorilor în toate statele membre.

„Fără a anticipa concluziile grupului, cred că trebuie să luăm în considerare amânarea utilizării rețelelor sociale. În funcție de rezultate, am putea prezenta o propunere legislativă în această vară”, a spus , potrivit Antena3.

Modelul luat în calcul ar semăna cu certificatul digital folosit în perioada pandemiei, adaptat însă pentru confirmarea vârstei online.

Cât de aproape este o interdicție efectivă pentru minori

Calendarul discutat la Bruxelles ar putea chiar devansa legislația pregătită în Franța, programată să intre în vigoare în septembrie. Legea franceză ar obliga platformele digitale să blocheze utilizatorii sub 15 ani și să suspende conturile deja create.

Von der Leyen consideră că momentul deciziei nu mai poate fi amânat. „Discuțiile despre o vârstă minimă pentru rețelele sociale nu mai pot fi ignorate”, a afirmat lidera executivului european.

Cum reacționează platformele și statele membre

În timp ce unele guverne susțin măsurile, specialiștii în securitate cibernetică avertizează că orice sistem european de verificare poate crea vulnerabilități tehnice. În paralel, Bruxelles-ul a intensificat deja controalele asupra platformelor digitale în baza noilor reguli privind serviciile online.

Executivul european analizează inclusiv limitarea unor funcții de design considerate responsabile pentru crearea dependenței în rândul utilizatorilor tineri. „Știm cu toții că schimbarea durabilă nu se produce peste noapte. Dar dacă nu ne mișcăm și ezităm, o altă generație întreagă de copii va plăti prețul”, a declarat von der Leyen.