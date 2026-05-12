B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital

Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 17:19
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Olanda este în alertă după incidentul de la spitalul Radboud
  2. Cum s-a răspândit tulpina periculoasă
  3. Ce măsuri a cerut Organizația Mondială a Sănătății

Olanda este în alertă după ce 12 medici au luat contact cu un pacient infectat cu hantavirus. Cadrele medicale au fost forțate să intre în carantină.

Olanda este în alertă după incidentul de la spitalul Radboud

Personalul medical de la Centrul Spitalicesc Universitar Radboud a intrat în contact direct cu un pacient evacuat de pe nava de croazieră MV Hondius, care era infectat cu hantavirus.

Din cauza unor erori grave comise în timpul recoltării probelor de sânge și al eliminării urinei pacientului, 12 membri ai echipei medicale au fost expuși riscului de infectare.

Deși medicii susțin că probabilitatea ca aceștia să se fi îmbolnăvit este scăzută, autoritățile nu au vrut să își asume niciun risc, și au cerut izolarea tuturor celor implicați pentru o perioadă de șase săptămâni.

Cum s-a răspândit tulpina periculoasă

Nava turistică MV Hondius a devenit un adevărat focar de infecție în timp ce naviga din Argentina spre Capul Verde. Trei pasageri și-au pierdut viața din cauza virusului.

Specialiștii sunt extrem de vigilenți deoarece varianta identificată, numită „Andes”, este una dintre puținele tulpini de hantavirus care se pot transmite direct de la om la om.

Până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății a confirmat nouă cazuri pozitive, pacienții fiind de diverse naționalități, inclusiv americani și francezi, toți fiind evacuați și monitorizați riguros în unități specializate, scrie Agerpres.

„În acest moment, nu există niciun semn că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar, desigur, situația se poate schimba. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferință de presă la Madrid.

Ce măsuri a cerut Organizația Mondială a Sănătății

Pentru a preveni o eventuală epidemie, autoritățile trebuie să respecte recomandările stricte ale OMS, care prevăd o monitorizare constantă a tuturor persoanelor care au intrat în contact cu cei infectați.

În cazul personalului medical din Olanda, carantina de șase săptămâni este esențială pentru a acoperi perioada de incubație a virusului.

În paralel, se desfășoară anchete interne pentru a stabili cum a fost posibil ca procedurile de bază să fie ignorate într-o unitate medicală de top, punând în pericol sănătatea angajaților și siguranța publică.

Tags:
Citește și...
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Externe
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Externe
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Externe
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Externe
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Externe
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Externe
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
Externe
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Externe
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Externe
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
Externe
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
Ultima oră
17:40 - Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
17:19 - Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
17:16 - Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană
17:09 - PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
17:08 - Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
16:42 - Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
16:35 - Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF
16:34 - Transportul în comun din București se adaptează pentru concertul Metallica. Cum vor circula mijloacele de transport în jurul Arenei Naționale
15:58 - Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are
15:54 - Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat