Olanda este în alertă după ce 12 medici au luat contact cu un pacient infectat cu . Cadrele medicale au fost forțate să intre în carantină.

Olanda este în alertă după incidentul de la spitalul Radboud

Personalul medical de la Centrul Spitalicesc Universitar Radboud a intrat în contact direct cu un pacient evacuat de pe nava de croazieră MV Hondius, care era infectat cu hantavirus.

Din cauza unor erori grave comise în timpul recoltării probelor de sânge și al eliminării urinei pacientului, 12 membri ai echipei medicale au fost expuși riscului de infectare.

Deși medicii susțin că probabilitatea ca aceștia să se fi îmbolnăvit este scăzută, autoritățile nu au vrut să își asume niciun risc, și au cerut izolarea tuturor celor implicați pentru o perioadă de șase săptămâni.

Cum s-a răspândit tulpina periculoasă

Nava turistică MV Hondius a devenit un adevărat focar de infecție în timp ce naviga din Argentina spre Capul Verde. Trei pasageri și-au pierdut viața din cauza virusului.

Specialiștii sunt extrem de vigilenți deoarece varianta identificată, numită „Andes”, este una dintre puținele tulpini de hantavirus care se pot transmite direct de la om la om.

Până în prezent, Organizația Mondială a Sănătății a confirmat nouă cazuri pozitive, pacienții fiind de diverse naționalități, inclusiv americani și francezi, toți fiind evacuați și monitorizați riguros în unități specializate, scrie .

„În acest moment, nu există niciun semn că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar, desigur, situația se poate schimba. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferință de presă la Madrid.

Ce măsuri a cerut Organizația Mondială a Sănătății

Pentru a preveni o eventuală epidemie, autoritățile trebuie să respecte recomandările stricte ale OMS, care prevăd o monitorizare constantă a tuturor persoanelor care au intrat în contact cu cei infectați.

În cazul personalului medical din Olanda, carantina de șase săptămâni este esențială pentru a acoperi perioada de incubație a virusului.

În paralel, se desfășoară anchete interne pentru a stabili cum a fost posibil ca procedurile de bază să fie ignorate într-o unitate medicală de top, punând în pericol sănătatea angajaților și siguranța publică.