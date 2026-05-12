B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu

Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu

Adrian Teampău
12 mai 2026, 17:40
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Foto simbol: Hepta - DPA Images / Patrick Pleul
Cuprins
  1. Accident mortal pe poligonul de tragere
  2. Polițiștii victime în exerciții de tragere

Accident mortal în timpul unui exercițiu de tragere, pe un poligon militar din Germania. Un polițist a murit, conform anunțului făcut de autoritățile judiciare care au deschis o anchetă. 

Accident mortal pe poligonul de tragere

Un ofiţer din poliţia federală germană a murit în timpul unor exerciţii de tragere cu arma la poligonul militar Putlos, din nordul țării. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale, conform dpa.

Poliţia locală și procurorii au deschis o investigație și au declarat că, potrivit concluziilor iniţiale, incidentul, care s-a produs în landul Schleswig-Holstein, a fost un accident tragic. Potrivit sursei citate, în acest caz a fost implicat un membru al forţelor speciale ale poliţiei federale.

În schimb, la Berlin, conducerea poliţiei federale a anunţat că nu va furniza nici o altă informație publicului, în timpul derulării anchetei. Oficialii berlinezi au subliniat că ancheta este condusă de poliţia landului Schleswig-Holstein.

Reprezentanții Bundeswehr (armata germană) au transmis că poligonul Putlos este în general neted şi include zone de plajă şi faleză. Aici, se pot pregăti și instrui serviciile de urgenţă pentru situaţii complexe. De asemenea, participanții pot participa la diferite exerciţii de tragere.

Polițiștii victime în exerciții de tragere

În general astfel de incidente sunt rare în Germania, dar în ultimii ani numărul lor a crescut. Potrivit datelor furnizate de presa locală mai multe astfel de incidente s-au înregistrat în ultimii ani. în iunie 2022, un alt incident a avut loc la poligonul de la Putlos și puțin a lipsit să se transforme într-un accident mortal.

Un instructor a împuşcat accidental în braţ un cadet de poliţie, în timpul unei sesiuni de antrenament. Cadetul a fost ulterior spitalizat.

La Bonn, în octombrie 2018, un ofiţer de poliţie în vârstă de 23 de ani a murit. El a fost împuşcat în gât, din spate, de un coleg, cu o armă de serviciu încărcată. Cei doi se îndreptau spre poligonul de tragere unde urmau să participe la un exercițiu.

Cazul a fost trimis în justiție, iar autorul a primit o sentinţă cu suspendare pentru omor prin imprudenţă.

Tags:
Citește și...
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Externe
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Externe
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Externe
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Externe
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Externe
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Externe
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Externe
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
Externe
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Externe
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Externe
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Ultima oră
17:55 - Romprest acuză Primăria Sectorului 1 de manipulare publică: singurele hotărâri definitive obligă instituția să plătească zeci de milioane de lei
17:49 - Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
17:44 - (VIDEO) Un localnic din Vâlcea a fost filmat în timp ce fugărea un urs cu lopata
17:19 - Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
17:19 - Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
17:16 - Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană
17:09 - PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
17:08 - Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
16:42 - Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
16:35 - Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF