Accident mortal în timpul unui exercițiu de tragere, pe un din Germania. Un polițist , conform anunțului făcut de autoritățile judiciare care au deschis o anchetă.

Accident mortal pe poligonul de tragere

Un ofiţer din poliţia federală germană a murit în timpul unor cu arma la poligonul militar Putlos, din nordul țării. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale, conform dpa.

Poliţia locală și procurorii au deschis o investigație și au declarat că, potrivit concluziilor iniţiale, incidentul, care s-a produs în landul Schleswig-Holstein, a fost un accident tragic. Potrivit sursei citate, în acest caz a fost implicat un membru al forţelor speciale ale poliţiei federale.

În schimb, la Berlin, conducerea poliţiei federale a anunţat că nu va furniza nici o altă informație publicului, în timpul derulării anchetei. Oficialii berlinezi au subliniat că ancheta este condusă de poliţia landului Schleswig-Holstein.

Reprezentanții (armata germană) au transmis că poligonul Putlos este în general neted şi include zone de plajă şi faleză. Aici, se pot pregăti și instrui serviciile de urgenţă pentru situaţii complexe. De asemenea, participanții pot participa la diferite exerciţii de tragere.

Polițiștii victime în exerciții de tragere

În general astfel de incidente sunt rare în Germania, dar în ultimii ani numărul lor a crescut. Potrivit datelor furnizate de presa locală mai multe astfel de incidente s-au înregistrat în ultimii ani. în iunie 2022, un alt incident a avut loc la poligonul de la Putlos și puțin a lipsit să se transforme într-un accident mortal.

Un instructor a împuşcat accidental în braţ un cadet de poliţie, în timpul unei sesiuni de antrenament. Cadetul a fost ulterior spitalizat.

La Bonn, în octombrie 2018, un ofiţer de poliţie în vârstă de 23 de ani a murit. El a fost împuşcat în gât, din spate, de un coleg, cu o armă de serviciu încărcată. Cei doi se îndreptau spre poligonul de tragere unde urmau să participe la un exercițiu.

Cazul a fost trimis în justiție, iar autorul a primit o sentinţă cu suspendare pentru omor prin imprudenţă.