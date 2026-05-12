12 mai 2026, 17:08
Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
Deputatul AUR Mohammad Murad a explicat planul cu care va merge AUR la Cotroceni., după ce Nicușor Dan a anunțat consultări pentru formarea unui nou executiv. Murad vorbește despre economie, dar el are datorii de milioane de euro la bugetul statului.

Dator la stat, Murad ne spune despre economie

”Noi vom merge la Cotroceni cu un proiect de ţară, vom merge şi punem pe masă un proiect de ţară, e mult mai puţin importantă persoana, pentru că nu este vorba de a alege o persoană care să ne conducă, este vorba de ce avem de făcut Dovada, că PNL, PSD au avut o alianţă cu USR, cu toate partidele politice şi concluzia, nu s-au înţeles.

Să mă duc numai sub formă de gaşcă în care să ne certăm pe posturi şi pe funcţii, nu mai se poate continua aşa. E nevoie de un proiect de ţară, că e tehnocrat sau politic sau ce vreţi, dacă nu punem pe masă un proiect de ţară care să aibă ca scop reducerea cheltuielilor statului român şi a doua, dezvoltarea economică, astfel încât să creştem PIB-ul, rezultatul e zero”, a spus deputatul Murad.

Ce nu ne spune afaceristul ajuns deputat AUR? Că economia e subminată chiar de unii ca el. Care nu își plătesc nici taxele nici impozitele la stat.

Datorii de peste 16,6 milioane de lei la stat

Potrivit unei investigații publicate în 2025, firma PHOENICIA EXPRESS SRL, controlată de Murad prin alte entități din grup, figura cu datorii totale de 16.614.188 de lei către bugetul de stat, contribuțiile sociale și sistemul de sănătate.

Structura obligațiilor restante includea aproximativ 4,9 milioane lei către bugetul de stat, peste 8,5 milioane lei către asigurările sociale și peste 3,1 milioane lei către sănătate. Societatea se află de aproape patru ani în atenția autorităților fiscale din cauza acestor restanțe.

Audiat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

În 2016, Mohammad Murad a fost dus la audieri la Poliția Capitalei într-un dosar care viza o rețea de firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani prin intermediul unor societăți-fantomă din zona materialelor de construcții.

Conform informațiilor publicate de Digi24, prejudiciul investigat era estimat la 3,8 milioane de lei din evaziune fiscală și aproximativ 8,8–9 milioane de lei din spălare de bani. Murad a avut însă calitatea de martor, nu de inculpat, anchetatorii susținând că firmele sale ar fi avut contracte cu una dintre societățile investigate.

El declara atunci că este vorba despre lucrări de construcții executate de o firmă care „avea alte probleme” și susținea că nu poate oferi mai multe detalii despre anchetă

17:19 - Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
17:19 - Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
17:16 - Comisia Europeană ia în calcul restricții majore pentru platformele sociale. Ce vârstă minimă ar putea impune Uniunea Europeană
17:09 - PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
16:42 - Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării
16:35 - Prejudiciu de 13 milioane de lei provocat de un dezvoltator din Iași, descoperit de ANAF
16:34 - Transportul în comun din București se adaptează pentru concertul Metallica. Cum vor circula mijloacele de transport în jurul Arenei Naționale
15:58 - Kelemen Hunor, după noi discuții cu Grindeanu: „Următorul Guvern va avea o viaţă de 8 – 10 luni”. Ce propunere de premier are
15:54 - Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat
15:49 - BREAKING NEWS: Sorana Cîrstea a ajuns în semifinale la turneul de la Roma. A bătut-o și pe Ostapenko