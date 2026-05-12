Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan

Deputatul AUR Mohammad Murad a explicat planul cu care va merge AUR la Cotroceni., după ce Nicușor Dan a anunțat consultări pentru formarea unui nou executiv. Murad vorbește despre economie, dar el are datorii de milioane de euro la bugetul statului.

Dator la stat, Murad ne spune despre economie

”Noi vom merge la Cotroceni cu un proiect de ţară, vom merge şi punem pe masă un proiect de ţară, e mult mai puţin importantă persoana, pentru că nu este vorba de a alege o persoană care să ne conducă, este vorba de ce avem de făcut Dovada, că PNL, PSD au avut o alianţă cu USR, cu toate partidele politice şi concluzia, nu s-au înţeles.

Să mă duc numai sub formă de gaşcă în care să ne certăm pe posturi şi pe funcţii, nu mai se poate continua aşa. E nevoie de un proiect de ţară, că e tehnocrat sau politic sau ce vreţi, dacă nu punem pe masă un proiect de ţară care să aibă ca scop reducerea cheltuielilor statului român şi a doua, dezvoltarea economică, astfel încât să creştem PIB-ul, rezultatul e zero”, a spus deputatul Murad.

Ce nu ne spune afaceristul ajuns deputat AUR? Că economia e subminată chiar de unii ca el. Care nu își plătesc nici taxele nici impozitele la stat.

Datorii de peste 16,6 milioane de lei la stat

Potrivit unei investigații publicate în 2025, firma PHOENICIA EXPRESS SRL, controlată de Murad prin alte entități din grup, figura cu către bugetul de stat, contribuțiile sociale și sistemul de sănătate.

Structura obligațiilor restante includea aproximativ 4,9 milioane lei către bugetul de stat, peste 8,5 milioane lei către asigurările sociale și peste 3,1 milioane lei către sănătate. Societatea se află de aproape patru ani în atenția autorităților fiscale din cauza acestor restanțe.

Audiat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

În 2016, Mohammad Murad a fost dus la audieri la Poliția Capitalei într-un dosar care viza o rețea de firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani prin intermediul unor societăți-fantomă din zona materialelor de construcții.

Conform informațiilor publicate de , prejudiciul investigat era estimat la 3,8 milioane de lei din evaziune fiscală și aproximativ 8,8–9 milioane de lei din spălare de bani. Murad a avut însă calitatea de martor, nu de inculpat, anchetatorii susținând că firmele sale ar fi avut contracte cu una dintre societățile investigate.

El declara atunci că este vorba despre lucrări de construcții executate de o firmă care „avea alte probleme” și susținea că nu poate oferi mai multe detalii despre anchetă