Un urs a fost fugărit cu lopata de un bărbat din Vâlcea. Localnic a încercat să îndepărteze animalul sălbatic înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Deși prezența ursului fusese deja raportată prin numărul de urgență 112, proprietarii gospodăriei nu au mai avut răbdare ca forțele de ordine să ajungă la fața locului. Întregul incident a fost filmat cu un telefon mobil, iar pe imagini se poate observa cum bărbatul se apropie la o distanță foarte mică de animal, și încearcă să îl lovească cu o unealtă.
Autoritățile avertizează că, deși animalul părea speriat, reacția acestuia putea deveni fatală într-o secundă.
„Deși ursul încerca să fugă și să se îndepărteze de zonă, urmărirea lui putea putea provoca un atac. Bărbatul s-a apropiat la doar câțiva metri de urs și a încercat să-l lovească cu lopata. În astfel de situații, comportamentul animalului se poate schimba într-o fracțiune de secundă”, a declarat George Tacăle scrie AGERPRES.
Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni „curajoase” sunt, în realitate, extrem de iresponsabile și pot genera tragedii.
Recomandarea principală rămâne adăpostirea într-un loc sigur și așteptarea profesioniștilor care dețin echipamentul necesar pentru îndepărtarea în siguranță a exemplarelor care coboară în zonele locuite.
Vigilenta este cu atât mai necesară cu cât numărul apelurilor care semnalează prezența urșilor a crescut semnificativ în ultima perioadă în județ.
„Dacă observați un urs în apropierea locuinței, păstrați distanța! Nu vă apropiați, nu încercați să loviți animalul, adăpostiți-vă într-un loc sigur și apelați imediat numărul unic de urgență 112. Într-o astfel de situație, curajul nu înseamnă să te apropii de urs. Curajul înseamnă să iei decizia corectă”, a declarat reprezentantul IJJ Vâlcea.