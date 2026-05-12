Un urs a fost fugărit cu o lopată de un localnic din Vâlcea. Cum a fost posibil?

Deși fusese deja raportată prin numărul de urgență 112, proprietarii gospodăriei nu au mai avut răbdare ca forțele de ordine să ajungă la fața locului. Întregul incident a fost filmat cu un telefon mobil, iar pe imagini se poate observa cum bărbatul se apropie la o distanță foarte mică de animal, și încearcă să îl lovească cu o unealtă.

Autoritățile avertizează că, deși animalul părea speriat, reacția acestuia putea deveni fatală într-o secundă.

„Deși ursul încerca să fugă și să se îndepărteze de zonă, urmărirea lui putea putea provoca un atac. Bărbatul s-a apropiat la doar câțiva metri de urs și a încercat să-l lovească cu lopata. În astfel de situații, comportamentul animalului se poate schimba într-o fracțiune de secundă”, a declarat George Tacăle scrie .

Ce recomandări au autoritățile în astfel de momente

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni „curajoase” sunt, în realitate, extrem de iresponsabile și pot genera tragedii.

Recomandarea principală rămâne adăpostirea într-un loc sigur și așteptarea profesioniștilor care dețin echipamentul necesar pentru îndepărtarea în siguranță a exemplarelor care coboară în zonele locuite.

Vigilenta este cu atât mai necesară cu cât numărul apelurilor care semnalează prezența urșilor a crescut semnificativ în ultima perioadă în județ.

„Dacă observați un urs în apropierea locuinței, păstrați distanța! Nu vă apropiați, nu încercați să loviți animalul, adăpostiți-vă într-un loc sigur și apelați imediat numărul unic de urgență 112. Într-o astfel de situație, curajul nu înseamnă să te apropii de urs. Curajul înseamnă să iei decizia corectă”, a declarat reprezentantul IJJ Vâlcea.