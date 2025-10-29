B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece de CCR, spune Tudorel Toader

Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece de CCR, spune Tudorel Toader

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 10:48
Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece de CCR, spune Tudorel Toader
Sursa Foto: Facebook - Tudorel Toader
Cuprins
  1. Ce spune Tudorel Toader despre reforma pensiilor speciale ale magistraților
  2. Ce urmează pentru legea pensiilor speciale

Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea fi validată de Curtea Constituțională. Declarația a fost făcută de Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR. El a precizat marți că acest lucru este posibil chiar dacă Guvernul Ilie Bolojan menține forma actuală a proiectului.

Ce spune Tudorel Toader despre reforma pensiilor speciale ale magistraților

Tudorel Toader consideră că reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea primi aviz favorabil de la Curtea Constituțională. El a explicat că diferența dintre 70% și 75% din venitul net nu schimbă semnificativ datele problemei.

„Dincolo, unde se eșalonează mai mult perioada de tranziție până la 65 de ani vârsta de pensionare. Tot cazul, Curtea Constituțională nu s-a pronunțat pe fond. N-a analizat fondul ca să putem să știm dacă a avut în vedere sau nu probleme de neconstituționalitate intrinseci. Dacă se știe pe surse, nu ne e greu să înțelegem de unde”, a spus fostul ministru al Justiției, la Digi24.

Fostul judecător CCR  a comentat declarațiile lui Sorin Grindeanu, care susținuse că are informații nepublice despre proiect. Președintele interimar al PSD afirmase că, potrivit unor surse, legea pensiilor speciale ar fi fost respinsă pe fond, chiar dacă trecea de formă. Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională ar fi avut obiecții legate de conținut, nu de aspectele procedurale ale proiectului.

Tudorel Toader a explicat că, dacă cele trei impedimente extrinseci sunt depășite, Curtea va analiza fondul cauzei în detaliu. Acesta a adăugat că principalele dezbateri se vor concentra asupra procentului de 70-75% din venit și asupra vârstei de pensionare.

Ce urmează pentru legea pensiilor speciale

Tudorel Toader a explicat că legea se întoarce la inițiator, adică la Guvern, care va decide următorii pași. El a subliniat că orice lege trebuie să îmbine criteriul de oportunitate cu respectarea cerințelor constituționale stabilite de Curte. Potrivit fostului judecător CCR, modul în care se va negocia în coaliție va influența forma finală a proiectului. După vot, legea va ajunge din nou la Curtea Constituțională, unde ar putea fi din nou contestată.

Toader este convins că magistrații vor ataca proiectul la CCR, indiferent de forma lui finală. „Ei nu vor fi mulțumiți, că vor să rămână statutul actual”, a adăugat el.

