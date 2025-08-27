B1 Inregistrari!
Politică » Tudorel Toader nu vede cale de împăcare între guvern și magistrați pe legea pensiilor. Când vor înceta protestele judecătorilor și procurorilor (VIDEO)

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 09:35
Foto: Tudorel Toader / Facebook

Disputa dintre guvern și magistrați pe legea pensiilor speciale va fi tranșat la Curtea Constituțională deoarece, în acest moment, cele două părți par că au epuizat toate căile de dialog.

Tudorel Toader, despre disputa guvern – magistrați

Fostul ministru al Justiției și judecător contituțional Tudorel Toader nu vede o cale de împăcare între magistrați și guvern cu privire la legea pensiilor celor dintâi. În opinia sa, cele două părți au epuizat toată căile de dialog, iar executivul va adopta proiectul prin asumarea răspunderii în Parlament. La B1 TV, în emisiunea Bună Dimineața România, fostul ministru s-a declarat convins că viitoarea lege va fi atacată la Curtea Constituțională.

„În opinia mea, astăzi, când vorbim, loc de dialog nu mai există. Guvernul și Parlamentul vor adopta legea, probabil prin asumarea răspunderii guvernului, și, în același timp, am ferma convingere că legea va fi atacată la CCR și Curtea Constituțională va fi arbitrul care va stabili dacă legea respectă sau nu exigențele constituționale”, a declarat Tudorel Toader.

Fostul ministru a făcut un comentariu și despre decizia magistraților de a nu mai soluționa dosarele pe rol decât în condițiile în care guvernul va retrage proiectul legislativ. Tudorel Toader a precizat că dreptul la proteste a judecătorilor și procurorilor este reglementat prin lege, iar aceștia trebuie să asigure rezolvarea situațiilor de urgență.

„Sigur, dreptul la grevă este prevăzut de lege. Magistrații pot protesta dar în limitele și formele prevăzute de lege. Acum, dialogul institutional, dialogul loial care ar trebui să existe între puterile statului, autoritățile statului nu a prea dat rezultate. Guvernul își menține opțiunea, punctul de vedere, iar magistrații își apără poziția și interesele legitime pe care le au.

Când se va încheia protestul magistraților

Fostul ministru nu crede că vor mai exista discuții între guvern și magistrați până la adoptarea legii în parlament. Astfel, până la adoptarea proiectului și până la pronunțarea CCR pe viitoarea lege, magistrații vor continua protetul, crede Tudorel Toader.

„În opinia mea, în acest moment, cale de dialog nu mai există pentru că guvernul a avansat foarte mult în direcția legislativă și atunci judecătorii soluționează cazurile de urgență, serviciile minimale din justiție sunt asigurate și trebuie asigurate”, a explicat Tudorel Toader.

Pe de altă parte, fostul ministru s-a arătat convins că în momentul în care disputa va fi tranșată, într-un fel sau altul, protestul magistraților va lua sfârșit. El a precizat că decizia CCR trebuie și va fi respectată de toți cei implicați.

„Aici vorbim despre competențe partajate. Legiuitorul, că este oridinar, că este delegat, are competența de apreciere a oportunității adoptării unei măsuri, pe când Curtea Constituțională examinează constituționalitatea legii. Așteptăm, sunt convins că se va ajunge la CCR. Curtea va tranșa și în momentul acela conflictul va înceta într-un fel sau altul, iar decizia trebuie și va fi respectată”, a concluzionat fostul magistrat.

