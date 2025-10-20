B1 Inregistrari!
De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea

Adrian A
20 oct. 2025, 16:43
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Reforma pensiilor speciale a fost respinsă pentru un viciu de procedură. Eroare sau asta s-a vrut?

Motivul stupid pentru care a fost respins reforma pensiilor speciale

Curtea Constituțională a respins legea de tăiere a pensiilor speciale pentru simplul motiv că Guvernul nu a avut răbdare să primească avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii. Un aviz care poate fi pozitiv sau negativ, nu are importanță, dar e obligatoriu.

„Curtea Constituțională, când examinează o lege, prima dată examinează motivele de neconstituționalitate pe procedură. Abia apoi intră pe fond. În acest caz Curtea a constatat că nu există avizul CSM. Guvernul poate acum să reia legea, să ceară avizul CSM și să și aștepte să îl primească, apoi poate trimite legea în Parlament. Avizul CSM este obligatoriu de obținut. Chiar dacă avizul este negativ, legea tot merge înainte, dar e obligatoriu.”, a explicat fostul judecător CCR, Tudorel Toader.

Pe de altă parte, un alt fost judecător CCR, Petre Lăzăroiu, spune că legea era oricum neconstituțională, chiar dacă nu era doar un viciu de procedură.

„Nu știu motivele pe care s-au bazat judecătorii Curții, dar era clar că este din start discriminatorie. Sunt cinci-șase categorii de pensionari cu pensii de serviciu – așa-zisele pensii speciale – iar ei s-au gândit doar la magistrați să o aplice: nu, aplică-le tuturor, dacă suntem într-o situație așa de grea. Nu se poate să procedezi așa. În 2023, a mai existat o lege, care a trecut și care a stabilit vârsta de pensionare. Nu înțeleg de ce nu s-au dus din nou la acea lege și mai adăugau câte ceva – au făcut o lege specială pentru magistrați. Trebuie acum să aștepte și să reia procedura. Această lege e total neconstituțională.”, a explicat Petre Lăzăroiu la Digi24.

Cine sunt magistrații care au respins reforma pensiilor

Potrivit unor surse politice, judecătorii CCR care s-au pronunțat în favoarea admiterii sesizării ICCJ sunt Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină şi Bogdan Licu. Concret, sunt magistrații susținuți de PSD și cel trimis la Curtea Constituțională de fostul președinte Klaus Iohannis.

