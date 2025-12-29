B1 Inregistrari!
Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise

Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise

Iulia Petcu
29 dec. 2025, 19:27
Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Ce urmărește, concret, proiectul de lege privind comercializarea citricelor
  2. Ce reguli noi sunt propuse pentru etichetarea citricelor sub standard
  3. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise
  4. Cine va verifica respectarea legii și ce sancțiuni riscă comercianții

Un nou proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară propune reguli mai stricte privind modul în care citricele sunt prezentate și vândute consumatorilor din România. Inițiativa urmărește creșterea transparenței la raft și sancționarea severă a practicilor considerate înșelătoare.

Ce urmărește, concret, proiectul de lege privind comercializarea citricelor

Proiectul de lege a fost depus de deputatul neafiliat Lucian Nicolae Andrușcă și vizează clarificarea obligațiilor comercianților în procesul de informare a consumatorilor. Actul normativ nu modifică standardele europene existente, ci introduce reguli suplimentare aplicabile direct la punctul de vânzare.

Potrivit inițiatorului, scopul principal este ca fiecare consumator să poată face o alegere corectă, cunoscând exact calitatea produsului achiziționat. „Prezenta lege reglementează obligaţiile privind informarea corectă a consumatorilor, prezentarea la vânzare şi comercializarea citricelor destinate consumului uman pe teritoriul României. Comercializarea citricelor destinate consumului uman se realizează cu respectarea standardelor de comercializare stabilite prin legislaţia Uniunii Europene, în special Regulamentul (UE) nr. 543/2011.”

În document se mai precizează că noile prevederi nu afectează legislația europeană, fiind limitate strict la modul de informare și prezentare a produselor.

Ce reguli noi sunt propuse pentru etichetarea citricelor sub standard

Inițiativa introduce obligația unei etichetări distincte pentru citricele care nu îndeplinesc standardele categoriei 1, eliminând posibilitatea confuziei pentru cumpărători. „Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate corespunzătoare categoriei 1 li se aplică o etichetare distinctă, clară şi vizibilă.”

Eticheta trebuie să conțină informații precise, inclusiv categoria reală de calitate, dimensiunea produsului și mențiunea explicită „produs sub standardul comercial uzual”. Proiectul stabilește clar că vânzarea citricelor fără respectarea acestor obligații este interzisă, relatează Capital.

Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise

Documentul legislativ prevede separarea strictă la raft a citricelor sub standard față de cele încadrate în categoriile superioare. „Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate pentru categoria 1 le este interzisă expunerea la acelaşi raft sau în aceeaşi zonă comercială cu produsele încadrate la categoria 1 sau Extra.”

Produsele trebuie expuse în spații delimitate și semnalizate clar, astfel încât consumatorul să poată face o alegere informată. De asemenea, este interzisă schimbarea destinației produselor introduse inițial pentru procesare sau utilizare industrială, în scopul vânzării pentru consum uman.

Răspunderea legală revine atât importatorului, cât și comerciantului final, iar „comerciantul nu se poate exonera de răspundere invocând documentele sau declaraţiile furnizorului”.

Cine va verifica respectarea legii și ce sancțiuni riscă comercianții

Controalele ar urma să fie realizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul prevede amenzi considerabile pentru nerespectarea regulilor: 

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, raportată la cifra de afaceri, următoarele fapte: comercializarea citricelor sub standard ca produse de calitate superioară, nerespectarea obligaţiilor de etichetare, nerespectarea obligaţiei de separare la raft, reclasificarea nelegală a destinaţiei produselor.”

În cazul abaterilor repetate, autoritățile pot decide suspendarea temporară a activității de comercializare a fructelor.

