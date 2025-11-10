B1 Inregistrari!
Schimbări importante în sistemul de reciclare RetuRO. Ce măsuri pregătește Ministerul Mediului

Iulia Petcu
10 nov. 2025, 21:58
sursa foto: RetuRO
Cuprins
  1. Ce pregătește Ministerul Mediului pentru combaterea fraudelor
  2. Cum vor fi oprite tentativele de fraudă din RetuRO
  3. Cum va fi extins sistemul RetuRO în mediul rural

Ministerul Mediului intenționează să adopte o serie de ordine prin care să fie combătute fraudele din Sistemul de Garanție-Returnare (SGR). Anunțul a fost făcut de ministrul Diana Buzoianu, care a explicat că unele dintre metodele identificate sunt de natură penală. Totodată, autoritățile urmăresc extinderea infrastructurii RetuRO în mediul rural, pentru a asigura acces egal la reciclare.

Ce pregătește Ministerul Mediului pentru combaterea fraudelor

Diana Buzoianu a declara că ministerul pregătește un set de ordine pentru a opri tentativele de fraudare din sistemul de Garanție-Returnare. Ea a explicat că unele dintre aceste practici sunt de natură penală și că autoritățile vor acționa ferm pentru a le opri.

Ministrul a subliniat că sistemul RetuRO este deja implementat cu succes în alte state europene. România, spune ea, trebuie să urmeze același model și să îmbunătățească reglementările. Printre obiectivele principale se numără standardizarea costurilor, pentru a elimina diferențele inechitabile dintre comercianți.

„Ne uităm la trei lucruri esenţiale pe sistemul RetuRO. Pe de-o parte, chiar în acest moment avem o discuţie foarte amplă de standardizare a costurilor şi de a da anumite metodologii foarte clare pentru Returo şi pentru retailer, ca, în sfârşit să nu mai existe discuţii legate de costurile inegale care au fost date pentru anumiţi retaileri. Aici vom standardiza lucrurile şi asta este un lucru care se va întâmpla, chiar vom pune în transparenţă zilele acestea, această metodologie”, a afirmat ministrul Mediului.

Cum vor fi oprite tentativele de fraudă din RetuRO

Diana Buzoianu a anunțat că Ministerul Mediului lucrează la un set de reglementări pentru a preveni și sancționa fraudele. Ea a arătat că au fost deja descoperite mai multe metode prin care unele persoane au încercat să exploateze sistemul.

Ministrul a precizat că autoritățile vor acționa imediat pentru a bloca orice tentativă și că unele cazuri sunt deja încadrate ca fapte penale.

„Suntem în stadii destul de avansate pentru a da nişte ordine care să clarifice inclusiv partea aceasta de fraudare, să oprim căile care au fost descoperite, până în momentul de faţă. Bineînţeles, oamenii sunt creativi şi întotdeauna ei vor continua să caute metode de fraudare. Noi vom fi aici să le oprim, pe fiecare în parte, odată ce le descoperim şi să şi sancţionăm oamenii care încearcă asta, pentru că unele cazuri sunt chiar cazuri penale”, a adăugat demnitarul, potrivit Capital.ro.

Cum va fi extins sistemul RetuRO în mediul rural

Un alt obiectiv al ministerului este dezvoltarea infrastructurii RetuRO în localitățile rurale. Deși sistemul funcționează la nivel național, în sate lipsesc aparatele automate de colectare, ceea ce creează o diferență între urban și rural.

Diana Buzoianu a precizat că ministerul discută cu operatorul RetuRO pentru modificarea legislației. Scopul este creșterea flexibilității privind amplasarea aparatelor și oferirea acelorași condiții de colectare pentru locuitorii din mediul rural.

„Aici suntem în discuţii cu RetuRO, pentru a modifica legislaţia, să creăm o mai mare flexibilitate de cum putem să punem aceste RVM-uri. Avem un sistem care funcţionează în toată ţara, dar există această inegalitate între rural şi urban. Până la urmă, trebuie să dăm aceleaşi oportunităţi şi oamenilor din rural să recicleze în aceleaşi condiţii aşa cum se reciclează şi în oraşele mari din România. Dacă avem măsurile necesare, resursele necesare să facem asta, trebuie să facem această investiţie”, a încheiat Diana Buzoianu.

