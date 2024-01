Reprezentant al transportatorilor, după discuțiile de la Guvern: „Am cerut premierului și ministrului Transporturilor să se implice direct pentru rezolvarea problemelor” (VIDEO)

Ședința de la Guvern, la care au participat premierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și reprezentanții Confederațiilor din sectorul Transporturilor s-a terminat. Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții Confederațiilor din sectorul Transporturilor.

Reprezentantul Confederațiilor din sectorul Transporturilor a declarat la ieșirea de la Guvern că vor continua discuțiile privind accizele mari la motorină pentru transportatori, dar și cu privire la costul uriaș pentru asigurările RCA:

Reprezentan al transportatorilor, după discuțiile de la Guvern

“A rămas în lucru domnul vicepremier Neacșu, a rămas că o să ne invite la o discuție concretă pe stabilirea acestor sume. Conceptual, 50% din valoarea creșterii de la 1 ianuarie a accizei și ulterior să se mențină proporționalitate la creșterea din iulie. Trebuie știut că există mecanismele de rambursare, ministerul Transporturilor are tot echipamentul și există prevederea din Codul Fiscal care permite acest lucru. Reinstaurarea acestui concept nu ar fi o problemă. Și când am propus de la 1 ianuarie acum câțiva ani, procedura a demarat spre aprilie, mai și s-a aplicat din iulie. Ar fi bine să fie inițiat și validat”.

În ceea ce privește costul pe care un transportator îl are de plătit pentru asigurarea RCA, reprezentantul Confederațiilor din sectorul Transporturilor a precizat că acesta îl depășește cu mult pe cel din alte țări, precum Spania:

“Cu RCA-ul se merge acum la ASF pentru a se vedea care a fost poziția celor de la BAR. Am avut transportatori care au camion B0, pe firmă nouă în Spania, la Allianz, și costul asigurării este 1.400 de euro. Același camion la noi ar avea cel puțin 2.500 de euro, în cel mai fericit caz. Am cerut premierului și ministrului Transporturilor să se implice direct pentru că premierul este cel care coordonează Planul național de siguranță rutieră în mod conceptual și ministrul Transporturilor în mod operațional. Am vrea să vedem niște măsuri, dacă nu să se implice Ministerul Sănătății concret, pentru că accidentele rutiere costă 1,52% din PIB-ul României, asta înseamnă 4,5 miliarde de euro, sunt o grămadă de bani.

Suntem în discuții mai avansate cu Ministerul Sănătății, încercă să îi convingem să aibă un cuvânt de spus pentru că ei plătesc nota de plată”.