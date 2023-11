Reprezentant al bolnavilor de cancer: Am fost abandonați de sistem de când Alexandru Rafila a venit la conducerea Ministerului Sănătății. Pacienții cu cancer nu își găsesc tratamentele (VIDEO)

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, a declarat marți pe B1 TV, într-o ediție specială realizată de Oana Stănciulescu, că pacienții oncologici au fost „abandonați de sistem de când domnul ministru Rafila, în care ne pusesem toată încrederea, a venit la conducerea Ministerului Sănătății”.

Cezar Irimia, pe B1 TV: „Pacienții cu cancer nu își găsesc tratamentele”

Întrebat dacă s-a agravat situația pacienților oncologici sau ea este mai bună în contextul planului național anti-cancer, el a afirmat: „Noi, așa cum am mai declarat, am fost marginalizați, chiar am fost abandonați de sistem de când domnul ministru Rafila, în care ne pusesem toată încrederea, a venit la conducerea Ministerului Sănătății. Lucrurile s-au înrăutățit. Pacienții cu cancer nu își găsesc tratamentele”.

„Mă sună oameni disperați din Iași, din Timișoara, din Cluj, care nu își găsesc tratamentele orale în farmacii. Nu au posibilitatea să își cumpere aceste tratamente, care sunt foarte scumpe, și, de aceea, ei renunță la a mai cumpăra sau, mă rog, a mai căuta medicamente. Cu alte cuvinte, renunță la viață”, mai susține Cezar Irimia.

„Toate aceste lucruri sunt cunoscute de domnul ministru Rafila, care atunci când am protestat de durere în fața Ministerului Sănătății a plecat în campanie electorală la Bistrița-Năsăud, unde a ținut un curs despre sănătate. Despre sănătatea cui? Mă întreb eu. Sau, mă rog, a avut un subiect pe sănătate, și mă întreb eu, pe sănătatea cui? Că noi nu avem sănătate, noi, românii. Noi nu avem acces la acele tratamente. Diferența dintre noi și Uniunea Europeană este de vreo 5-6 ani de zile privind accesul la medicamente și la investigații”, a mai spus președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

„Avem un sistem de sănătate subfinanțat de ani de zile. Avem cel mai mic procent din PIB alocat Sănătății din toată Uniunea Europeană. Decalajul dintre noi, așa cum am mai spus, și Uniunea Europeană, responsabilă și civilizată, educată, este de 5-6 ani (…). Speranța de viață în România este mai mică cu 5-6 ani față de media europeană a speranței de viață. O parte din vină a sistemului de sănătate face ca românul să trăiască mai puțin decât cel din Uniunea Europeană”, spune Cezar Irimia.