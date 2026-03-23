Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)

Ana Maria
23 mart. 2026, 15:19
Sursa foto: Captura video Facebook / @ Judetul Bacau, Bun si Rau
Cuprins
  1. Revoltă la pompă! Ce s-a întâmplat la benzinăria din Bacău
  2. Ce alte forme de protest au apărut în țară
  3. Revoltă la pompă! Cât au ajuns să coste carburanții în România
  4. Cât a ajuns să coste un plin pentru șoferi
  5. De ce cresc prețurile la carburanți

Revoltă la pompă! Un șofer din Bacău a încercat să plătească plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban, în semn de protest față de scumpirea carburanților. Prețurile au depășit praguri critice.

A durat aproape o lună, am cersit marunt prin toate magazinele unde am făcut cumpărături, chiar și de la oamenii străzilor( ca le-am dat ceva în plus). Am adunat ceva datorită lor, și le mulțumesc! Așa că am mers să fac plinul la Lukoil(firmă rusească), ieșirea din Bacău„, este mesajul scris pe pagina de Facebook – Judetul Bacau, Bun si Rau.

Nemulțumirea șoferilor față de creșterea accelerată a prețurilor la carburanți începe să se manifeste tot mai vizibil, iar unele reacții capătă forme neobișnuite. După protestele recente în care conducătorii auto au alimentat simbolic de câțiva lei, un incident din Bacău a atras atenția prin modul inedit de exprimare.

Un bărbat a încercat să-și achite combustibilul cu trei găleți pline cu monede, gest care a stârnit reacții atât din partea angajaților, cât și din partea celorlalți clienți.

Revoltă la pompă! Ce s-a întâmplat la benzinăria din Bacău

După ce și-a făcut plinul, șoferul s-a prezentat la casă cu găețile încărcate cu bani mărunți și a solicitat să plătească astfel combustibilul. Angajații benzinăriei Lukoil au refuzat plata în aceste condiții.

Am făcut şi noi plinul şi vreau să plătesc”, a precizat şoferul.

“Îmi achiţi altfel, n-am cum să iau aşa”, a spus casieriţa.

“Staţi puţin, ăştia nu sunt bani? Nu e frumos ce faceţi”, a reacţionat bărbatul.

Situația a devenit rapid un simbol al frustrării tot mai mari resimțite de șoferi în fața scumpirilor.

Ce alte forme de protest au apărut în țară

Cu doar câteva zile înainte, un alt protest a avut loc în județul Bihor, unde mai mulți șoferi au ales o metodă diferită pentru a-și exprima nemulțumirea.

Aceștia au alimentat de doar 2 lei, apoi au plecat într-un marș prin oraș, claxonând în mod repetat pentru a atrage atenția asupra creșterii rapide a prețurilor și a impactului asupra cheltuielilor zilnice.

Revoltă la pompă! Cât au ajuns să coste carburanții în România

Între timp, prețurile la pompă au continuat să crească, depășind praguri considerate sensibile pentru consumatori.

Motorina standard a trecut de 10 lei pe litru în mai multe stații din țară, după ce anterior ajunsese la 9,99 lei. În același timp, benzina s-a scumpit semnificativ, cu peste 1,20 lei pe litru față de finalul lunii februarie, ajungând la aproximativ 9,23 lei/litru.

Cât a ajuns să coste un plin pentru șoferi

Pentru mulți români, impactul se vede direct în costul alimentărilor. Un plin de motorină se apropie de 500 de lei, cu circa 85 de lei mai mult față de acum trei săptămâni.

În cazul benzinei, majorarea este de aproximativ 61 de lei pentru un plin, ceea ce pune o presiune suplimentară pe bugetele familiilor.

De ce cresc prețurile la carburanți

Scumpirile sunt influențate de evoluțiile internaționale recente. Tensiunile generate de conflictul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz, un punct esențial pentru transportul petrolului, au contribuit la creșterea cotațiilor.

În acest context, prețul barilului de petrol a urcat până la 113 dolari, ceea ce se reflectă rapid în costurile de la pompă.

