Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)

După ce Guvernul a anunțat că va adopta o ordonanță de urgență pentru a stopa creșterea prețului carburanților, de la Palatul Cotroceni vin cu totul alte semnale. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că Guvernul nu are cum să reducă acciza la combustibili. Adică fix una din măsurile înaintate de Palatul Victoria.

De la Cotroceni se vede altfel decât de la Guvern

Consilierul prezidențial Radu Burnete susține că plafonarea prețurilor sau reducerea TVA-ului și nu sunt opțiunile cele mai bune. Iar de la ferestrele Palatului Cotroceni nici nu se vede vreo mare criză. Cel puțin asta reiese din ce spune consilierul lui Nicușor Dan.

„Din partea Guvernului s-a cerut un pic de timp să analizeze ce pot și ce nu poate face. România are norocul să fie și un producător de țiței, ceea ce ne-a tradus în faptul că creșterea noastră a fost una dintre cele mai mici din Europa. Ați văzut că în România prețurile au crescut între 10 și 20%, în multe state europene am văzut creșteri de 30-40%.

Dacă vrei o reducere substanțială a prețurilor, trebuie să scazi TVA-ul sau accizele. Însă avem un deficit imens, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, și de-abia am reușit să trecem bugetul național în martie. Pentru noi va fi o mare problemă să oferim astfel de reduceri și nu știm de unde să luăm.”, spune Radu Burnete.

Ce spune consilierul lui Nicușor Dan despre creșterea prețurilor

Consilierul lui Nicușor Dan dă de înțeles că cel mai bine e să nu se ia nicio măsură. Nu cumva să îi supărăm pe finanțatorii externi.

„Și domnul președinte și premierul se uită pe analizele pe care le vedem de la Ministerul de Finanțe, de la Ministerul Energiei, de la , de la actorii din piață. Cu toții avem acces la aceleași date și cu toții avem aceeași problemă.

Soluția simplă și pe care o cere toată lumea, această reducere substanțială a accizelor, bugetul românesc de stat nu și-o permite sau e foarte greu de finanțat. Uitați-vă că foarte puține state au luat decizia asta.

E posibil să vedem o criză prelungită. Nu știm încotro merge războiul din Iran și e bine să fim raționali, să luăm măsuri, să vedem toate scenariile și Guvernul să intervină pe măsură ce vede aceste evoluții.

Noi, în principiu, trebuie să lăsăm aceste prețuri libere și să găsim alte căi prin care ajutăm. Măsurile pe care Guvernul le-a luat în privința transportatorului și agricultorilor, acolo trebuie să avem o viteză a măsurilor, adică banii trebuie să ajungă repede la ei – asta e o măsură care ajută pe toată lumea, pentru că scăzând costurile de transport sau de producție a mâncării ții un pic sub control celelalte prețuri.”, afirmă Radu Burnete.