Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: PAS, în față cu 44,5%, iar Blocul Patriotic a obținut 27,8% în urma numărării a 81% din procesele verbale

UPDATE // După centralizarea datelor din peste 81% din numărul secțiilor de votare, PAS a obținut un procent de 44,5% din numărul voturilor, Blocul Patriotic – 27,8%, Blocul Alternativa – 8,7%, Partidul Nostru – 6,5%, iar PPDA – 5,9%.

Au fost centralizate 1855 procese verbale din 2274.

UPDATE // După centralizarea unui număr de aproape 50% din procesele verbale, PAS conduce cursa electorală cu un procent de 42,4%, în timp ce Blocul Patriotic are 29,92%.

Blocul Alternativa are 7,98%, PPDA a obținut 6,7% în timp ce Partidul Nostru – 6,3%.

Apar primele rezultate la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Care sunt primele rezultate la alegerile parlamentare din Republica Moldova

După numărarea a 30% din voturi, PAS conduce cu 40,54%, urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 31,09% din voturi, PPDA cu 7,30% și Partidul Nostru cu 6,64%. Până la acest moment, aceste partide au trecut pragul electoral.

Centralizarea în timp real a rezultatelor poate fi urmărită de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Până acum au fost centralizate 690 de secții de votare din 2.274.

În Parlament vor ajunge partidele care obțin 5% din voturile celor prezenți la urne, blocurile cu cel puțin 7% și candidații independenți cu minimum 2%.

Centralizarea primelor rezultate la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025 va clarifica în următoarele ore direcția pe care o va lua țara vecină în următorii patru ani, cu implicații majore pentru întreaga regiune și pentru relațiile cu Uniunea Europeană.

În Republica Moldova, urnele la ora 21.00, conform legii. Procesul de vot continuă în diaspora, în funcție de fusul orar.

Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, până la ora 19.30, anunţă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, reprezentând peste 50.00% din totalul numărului de votanţi.