Acasa » IT&C » Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria

Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 12:57
Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum ți se consumă bateria la telefon fără să știi
  2. Cum poți menține încărcată mai mult timp bateria telefonului

Dacă telefonul tău se descarcă rapid, asta poate fi din cauza capacității bateriei ori pentru că unele funcții rulează în fundal și consumă energie fără ca tu să știi. Această problemă poate fi rezolvată în câțiva pași simpli, așa încât bateria telefonului să țină mai mult.

Cum ți se consumă bateria la telefon fără să știi

Wi-Fi, Bluetooth și alți senzori funcționează mereu pentru a detecta rețele, dispozitive sau semnale din apropiere. Când nu prea ai semnal, telefonul depune un efort în plus și astfel bateria se consumă și mai repede.

Iar dezactivarea Wi-Fi sau Bluetooth din meniul rapid nu oprește complet aceste funcții, ci ele continuă să ruleze în fundal.

Cum poți menține încărcată mai mult timp bateria telefonului

Modul „deep sleep” permite telefonului să reducă semnificativ consumul de energie atunci când nu este folosit activ. Asta deoarece aplicațiile neutilizate sunt puse pe pauză și procesorul trece într-un mod de economisire a energiei, explică Click!.

Cum dezactivezi funcțiile de scanare pe Andoid și pe iPhone

Pe Android:

Deschide Setări (Settings).
Accesează Locație (Location) → Servicii de localizare (Location Services).
Dezactivează Scanare Wi-Fi (Wi-Fi scanning).
Dezactivează și Scanare Bluetooth (Bluetooth scanning).

Pe iPhone:

Deschide Setări (Settings) → Confidențialitate și securitate (Privacy & Security).
Selectează Servicii de localizare (Location Services).
Derulează și intră la Servicii de sistem (System Services).
Dezactivează Rețele și wireless (Networking & Wireless) și confirmă alegerea.

Dezactivarea acestor funcții nu afectează în niciun fel aplicațiile, iar telefonul va opri doar scanarea automată din fundal, reducând consumul inutil de energie.

