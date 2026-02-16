B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Orașul spectaculos unde turiștii au transport gratuit. Tot mai mulți vizitatori aleg această destinație din Europa

Orașul spectaculos unde turiștii au transport gratuit. Tot mai mulți vizitatori aleg această destinație din Europa

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 18:20
Orașul spectaculos unde turiștii au transport gratuit. Tot mai mulți vizitatori aleg această destinație din Europa
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce face din Basel una dintre cele mai interesante destinații de iarnă din Elveția
  2. Ce face din Basel un oraș atât de plăcut de explorat și savurat

Dacă îți dorești o escapadă într-un loc unde iarna creează un decor spectaculos, un oraș din Elveția poate fi alegerea ideală. Aici, cultura și gastronomia completează perfect experiența și transformă fiecare moment într-unul memorabil.

Ce face din Basel una dintre cele mai interesante destinații de iarnă din Elveția

Elveția este renumită pentru stațiunile sale montane exclusiviste, precum St. Moritz, Zermatt, Verbier sau Crans-Montana. Totuși, există orașe care oferă o experiență complet diferită, iar Basel este unul dintre ele. Situat pe malul Rinului, chiar la granița cu Germania și Franța, orașul oferă o poziție unică în Europa. Turiștii pot ajunge rapid în trei țări și pot trăi, în aceeași zi, farmecul fiecăreia, mai ales în zona Dreiländereck, notează „Daily Express”.

Recunoscut drept capitala culturală a Elveției, Basel impresionează prin cele peste 40 de muzee. Printre acestea se remarcă Kunstmuseum, locul unde se află cea mai veche colecție publică de artă din lume. Atmosfera este completată de centrul vechi, cu străzi pietruite, clădiri istorice și piețe elegante.

Catedrala din Basel, fondată în 1091, oferă o incursiune autentică în trecut, iar terasa Pfalz dezvăluie priveliști superbe asupra Rinului. În același timp, Primăria, cu fațada sa roșie distinctivă, rămâne una dintre cele mai fotografiate și admirate clădiri din oraș.

Ce face din Basel un oraș atât de plăcut de explorat și savurat

Basel impresionează prin lucrurile mici care îi definesc identitatea și îi dau un farmec aparte. În tot orașul există aproape 200 de fântâni, care nu sunt doar decorative, ci oferă și apă potabilă gratuită trecătorilor.

Orașul este apreciat și pentru modul în care a reușit să își organizeze transportul într-un mod modern și eficient. Mai mult, Basel a devenit un exemplu prin faptul că oferă transport public gratuit turiștilor cazați în hoteluri. Rețeaua de tramvaie și autobuze electrice face deplasarea rapidă și confortabilă în tot orașul. În același timp, pistele de biciclete și feribotul ecologic care traversează Rinul adaugă un plus de libertate și originalitate fiecărei plimbări.

Experiența este completată de scena gastronomică, unde terasele și restaurantele primitoare îi îmbie pe vizitatori cu preparate elvețiene autentice. Printre acestea se remarcă celebrul fondue, servit alături de vinuri și beri locale. În plus, berăriile tradiționale păstrează o atmosferă caldă și autentică, iar specialitățile regionale sunt adesea savurate în clădiri istorice care spun, la rândul lor, o poveste.

Tags:
Citește și...
Răsturnare de situație în cursa pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Grupul ar putea relua negocierile cu Paramount Skydance
Externe
Răsturnare de situație în cursa pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Grupul ar putea relua negocierile cu Paramount Skydance
Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
Externe
Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
Externe
Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
Un bărbat închis de 23 de ani ar putea fi eliberat după ce poliția este acuzată că a ignorat probe esențiale
Externe
Un bărbat închis de 23 de ani ar putea fi eliberat după ce poliția este acuzată că a ignorat probe esențiale
Experiența unui vlogger român într-un tren din Kenya: „Rămân șocat ce dezvoltare au unele țări din astea și ce puțin ne dezvoltăm noi, în România” (VIDEO)
Externe
Experiența unui vlogger român într-un tren din Kenya: „Rămân șocat ce dezvoltare au unele țări din astea și ce puțin ne dezvoltăm noi, în România” (VIDEO)
Dana Eden, creatoarea serialului israelian „Teheran” a fost găsită moartă în camera de hotel din Atena
Externe
Dana Eden, creatoarea serialului israelian „Teheran” a fost găsită moartă în camera de hotel din Atena
Accident feroviar grav în sudul Elveției. Un tren a deraiat în zona Goppenstei, iar 80 de pasageri au fost evacuați de urgență
Externe
Accident feroviar grav în sudul Elveției. Un tren a deraiat în zona Goppenstei, iar 80 de pasageri au fost evacuați de urgență
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
Externe
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate
Externe
O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate
New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți
Externe
New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți
Ultima oră
20:21 - Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe
20:10 - Dacia anunță lansarea unui nou SUV. Producția va începe la uzina Renault din Bursa
20:07 - Super-alimentul din dieta gladiatorilor din Roma antică. Îmbunătățește sănătatea și prelungește viața
19:46 - Schimbări majore la RCA: Asigurare de trei ori mai scumpă pentru acești șoferi. Ce noutate va fi introdusă
19:26 - Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
19:23 - Furturile din magazine iau amploare. Casele self-pay, transformate în „ieșire gratuită” pentru hoți: „Se fură, în general, produse mici”
19:16 - Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
18:52 - Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
18:52 - Puțini țin cont de acest lucru când vine vorba de sarmale. Câte calorii conțin, de fapt, și cum îți pot afecta silueta
18:47 - Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja