Dacă îți dorești o escapadă într-un loc unde iarna creează un decor spectaculos, un oraș din poate fi alegerea ideală. Aici, cultura și gastronomia completează perfect experiența și transformă fiecare moment într-unul memorabil.

Ce face din Basel una dintre cele mai interesante destinații de iarnă din Elveția

Elveția este renumită pentru stațiunile sale montane exclusiviste, precum St. Moritz, Zermatt, Verbier sau Crans-Montana. Totuși, există orașe care oferă o experiență complet diferită, iar Basel este unul dintre ele. Situat pe malul Rinului, chiar la granița cu Germania și Franța, orașul oferă o poziție unică în Europa. Turiștii pot ajunge rapid în trei țări și pot trăi, în aceeași zi, farmecul fiecăreia, mai ales în zona Dreiländereck, notează „ ”.

Recunoscut drept capitala culturală a Elveției, Basel impresionează prin cele peste 40 de muzee. Printre acestea se remarcă Kunstmuseum, locul unde se află cea mai veche colecție publică de artă din lume. Atmosfera este completată de centrul vechi, cu străzi pietruite, clădiri istorice și piețe elegante.

Catedrala din Basel, fondată în 1091, oferă o incursiune autentică în trecut, iar terasa Pfalz dezvăluie priveliști superbe asupra Rinului. În același timp, Primăria, cu fațada sa roșie distinctivă, rămâne una dintre cele mai fotografiate și admirate clădiri din oraș.

Ce face din Basel un oraș atât de plăcut de explorat și savurat

Basel impresionează prin lucrurile mici care îi definesc identitatea și îi dau un farmec aparte. În tot orașul există aproape 200 de fântâni, care nu sunt doar decorative, ci oferă și apă potabilă gratuită trecătorilor.

Orașul este apreciat și pentru modul în care a reușit să își organizeze transportul într-un mod modern și eficient. Mai mult, Basel a devenit un exemplu prin faptul că oferă transport public gratuit turiștilor cazați în . Rețeaua de tramvaie și autobuze electrice face deplasarea rapidă și confortabilă în tot orașul. În același timp, pistele de biciclete și feribotul ecologic care traversează Rinul adaugă un plus de libertate și originalitate fiecărei plimbări.

Experiența este completată de scena gastronomică, unde terasele și restaurantele primitoare îi îmbie pe vizitatori cu preparate elvețiene autentice. Printre acestea se remarcă celebrul fondue, servit alături de vinuri și beri locale. În plus, berăriile tradiționale păstrează o atmosferă caldă și autentică, iar specialitățile regionale sunt adesea savurate în clădiri istorice care spun, la rândul lor, o poveste.