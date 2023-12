Robert Sighiartău (PNL) critică bugetul creionat de Marcel Boloș: „Fără o creștere de taxe și impozite nu ai cum să îl aplici”/ „Va fi un an de hărțuială a mediului de afaceri”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a criticat într-o intervenție pentru B1 TV proiectul de buget pentru 2024, chiar dacă acesta a fost creionat chiar de către Marcel Boloș, ministrul liberal al Finanțelor:

„Din păcate pentru prima dată în istoria celor 30 de ani, anul acesta nu am avut o rectificare bugetară. Întrebarea pe care trebuie să i-o adresăm lui Marcel Ciolacu este de ce, ce a vrut să ascundăîn spatele acestei soluții. Este foarte calr că lucrurile nu au mers bine din punct de vedere economic anul acesta, e foarte clar că anumite ministere nu și-au făcut treaba și nu au reușit să își execute banii pe care îi aveau în buget, să fie performante, însă lucrurile acestea nu s-au văzut pentru că această rectificare bugetară nu s-a realizat”.

Robert Sighiartău a explicat de ce vorbim despr eun buget nerealist:

Avem creșteri d0 einvestiții, avem creșteri de salarii la profesori, la pensionari, avem de toate. Avem și o creștere economică care este din punctul meu de vedere peste așteptări. Mie mi-ar plăcea ca acest buget să se execute exact cum este el propus. Am mari dubii că lucrurile vor fi așa. Anul viitor acest buget de stat are prevăzută o creștere economică de 3,4%, noi anul acesta abia dacă închidem în 2% creștere economică, în contextul în care anul vitor nu se arată un an bun din punct de vedere economic pentru că vedem ce se întâmplă în celelalte state europene și în statele mai mari care dau direcția în ceea ce privește economia Europei și a țărilor din UE.

Avem creșteri de pensii și de salarii la profesori extraordinar de mari. Ceea ce a scris domnul Boloș în acel aviz rămne valabil, banii aceea în acest moment nu există. Se bazează bugetul pe o creștere considerabilă a creșterilor veniturilor, în special din această luptp cu evaziunea fiscală. EW foarte bine că se dorește aacest lucru doar că am mari semne de întrebare că vom reuși să colectăm 11 miliarde în plus de la această luptă cu evaziunea în contextul în care statul nu a fost în stare să digitalizeze ANAF astfel încât să ajungem exact la oameniic are creează evaziune fiscală. Acest buget pare nerealist”.

Anul 2024 va fi un an de hărțuială a mediului de afaceri, a mai spus Robert Sighiartău:

„Bugetul de stat este rezultatul unei viziuni politice. Sunt două partide la guvernare, se dau și bani la pensii și salarii, se dau bani și pentru investiții. E clar că parte din cele două categorii vor fi sacrificate anul viitor. Ori se va tăia de la investiții, ori nu se vor realiza promisiunile care s-au făcut anul acesta. Fără o creștere de taxă și impozite nu ai cum să pui în aplicare acest buget.

Anul 2024 va fi un an de hărțuială a mediului de afaceri, ăsta este și motivul pentru care patronatele sunt îngrijorate de cum arată acest buget de stat. Victimele s-ar putea să fie chiar persoanele harnice care produc economie în România”.