Român salvat cu elicopterul de pe munte în Austria. S-a aventurat fără echipament

Un român de 42 de ani a fost salvat de pe munte, de echipele montane, după ce a răma blocat pe o stâncă, la altitudine mare. Acesta nu era echipat corespunzător, avea doar o pereche de pantaloni și o căciulă și era băut. Intervenția a fost dificilă și riscantă, iar factura operațiunii ar ajunge la mii de euro.

Strigătele bărbatului se auzeau de la depărtare

pe un versant stâncos foarte abrupt, în zona Breteinberg, lângă Dornbirn. Autoritățile austriece spun că bărbatul urcase singur, fără echipament corespunzător, într-o zonă periculoasă și nu avea experiență în alpinism, conform

În plus, analizele au indicat o cantitate mică de alcool în sânge. Românul ar fi vrut să încerce alpinismul, dar s-a ajuns la o misiune de salvare foarte dificilă și riscantă după cum spun autoritățile austriece.

Situația a fost raportată în jurul orei 22.45, iar strigătele bărbatului au fost auzite din Bremenmahd.

„Când am ajuns la Breitenberg, am auzit iniţial doar strigătele lui de ajutor. Strigătele lui au fost auzite în tot Bremenmahd. Dar nu am reuşit să-l localizăm în întuneric. Aşa că am chemat pompierii din Dornbirn, care l-au reperat ulterior cu ajutorul unei drone”, a mai spus Drexel, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Salvare Montană din Vorarlberg.

Autoritățile nu își explică cum a ajuns românul pe acel mic prag de stâncă, fiind o zonă foarte periculoasă.

„Se presupune că a urcat de jos, aproximativ 400 de metri pe peretele abrupt, până când nu a mai putut continua. Niciunul dintre salvatorii noştri experimentaţi nu a reuşit să ajungă până la el. De la o distanţă de 30 de metri, unul dintre salvatori i-a strigat încurajări şi l-a sfătuit să se ţină bine. Dar devenea din ce în ce mai riscant”, a mai explicat Drexel.

A fost solicitat elicopterul

Salvatorii austrieci nu au putut interveni direct, drept pentru care a fost solicitat sprijinul echipei elvețiene care operează cu elicoptere capabile de zbor nocturn. În circa 35 de minute, o aeronavă cu patru membri la bord a ajuns la fața locului, iar bărbatul a fost recuperat cu ajutorul troliului.

„Bărbatul se simţea rău. Tremura, şi-a cerut scuze şi ne-a mulţumit în germană stâlcită pentru că l-am salvat”, a relatat Klaus Drexel.

Românul se afla în stare stare avansată de hipotermie și avea crampe musculare și a fost transportat de urgență la spitalul Dornbirn.

Cât despre costuri, autoritățile spun că românul va trebui să plătească factura pentru solicitarea elicopterului. Salvatorii nu iau în vedere costurile intervenției în momentul în care o persoană se află în pericol, pentru că tot ce contează este să o ajute.

Astfel, factura de câteva mii de euro ar trebui achitată de român, dar este posibil să se apeleze la „un fond social special”.