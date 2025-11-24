B1 Inregistrari!
Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă

Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă

24 nov. 2025, 23:19
Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Cum au încercat bărbații români să ascundă mai multe bijuterii furate
  2. De unde fuseseră furate bijuteriile
  3. Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români

Descoperire șocantă într-o vamă elevețiană. Polițiștii au prins doi bărbați români care încercau să părăsească țara cu mai multe bijuterii furate. Dar nu proveniența bijuterilor i-a surprins pe vameși, ci cum au încercat hoții să le ascundă.

Cum au încercat bărbații români să ascundă mai multe bijuterii furate

Doi români au încercat să părăsească Elveția cu mai multe bijuterii furate, dar planul le-a fost dejucat la trecere a frontierei St. Margrethen. Se pare că cei doi hoți încercaseră să-și ascundă captura într-o pâine, potrivit Blue News.

Descoperirea a avut loc în cursul dimineții de luni, atunci când ofițerii de la Oficiul Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (OFSFC) au oprit un vehicul care ieșea din țară la punctul de trecere a frontierei St. Margrethen. Mașina cu număr de înmatriculare francez a fost verificată, conform protocoalelor, iar verificarea a stârnit rapid suspiciunile autorităților.

Ofițerii vamali au descoperit mai multe bijuterii, ceasuri și o monedă de aur Vreneli în compartimentul motorului și în interiorul mașinii. Pe o parte dintre aceștia, bărbații au considerat potrivit să le ascundă într-o pâine, decizie pe care polițiștii au găsit-o bizară.

De unde fuseseră furate bijuteriile

Primele investigații au arătat că bijuteriile fuseseră furate în timpul unui jaf în cantonul Zurich. Cei doi bărbați din vehicul, ambii de origine română, au fost arestați și predați poliției din St. Gallen. Ulterior, cazul a fost poliției din Zurich, care a lansat o anchetă.

Polițiștii încearcă să stabilească dacă cei doi bărbați găsiți în posesia bijuteriile au fost implicați direct în spargere sau doar transportau captura. Poliția nu a furnizat încă nicio informație despre alte persoane implicate.

Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români

Cei doi români prinși la graniță cu bijuteriile furate nu sunt singurii concetățeni care s-au remarcat în Elveția prin infracțiunile săvârșite.

Bătaia dintre mai mulți români pune la grea încercare sistemul de justiție din Elveția. Conflictul violent, care a avut loc în februarie 2021, în Rümikon, Argovia, urmează să fie rejudecat de Înalta Curte. Pentru că prezentarea faptelor de către Înalta Curte și raționamentul din spatele probelor au fost apreciate ca fiind insuficiente și „arbitrare” de către Curtea Supremă Federală, această din urmă instanță a anulat deciziile Înaltei Curți.

În februarie 2021, o încăierare violentă a izbucnit noaptea între mai mulți români, într-o locuință din Rümikon. Aceștia s-au atacat reciproc cu cuțite și sticle. Cinci persoane au fost rănite, unele dintre ele grave.

În aprilie 2022, Tribunalul Districtual Zurzach i-a achitat pe cei trei bărbați de toate acuzațiile. În același ani, Parchetul Brugg-Zurzach a solicitat pedepse cu închisoarea timp de mai mulți ani pentru românii implicați în conflict, acuzându-i de participare la încăierare și vătămare corporală gravă. Pentru că nu a fost de acord cu decizia Tribunalului de a-i achita pe bărbați, Parchetul nu a făcut apel la Înalta Curte. În septembrie 2023, Înalta Curte i-a condamnat pe români, cu toate că a declarat că succesiunea exactă a evenimentelor nu poate fi reconstituită pe baza probelor. Nu este clar ce grup a început lupta și nu a fost luată în calcul posibilitatea unei reacții violente, cu scop de autoapărare.

