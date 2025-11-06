Șase români au fost reținuți în Spania, fiind acuzați că au lăsat mai multe localități fără telefonie fixă. Incidentul a afectat șapte orașe din Guadalajara și unul din Madrid, iar prejudiciul este estimat la sute de mii de euro. Poliția spaniolă investighează un grup organizat specializat în furturi de cablu de cupru.

Ce au făcut șase români în Guadalajara

Șase români, cu vârste între 21 și 59 de ani, au fost arestați de Garda Civilă după ce au furat aproximativ 4.500 de metri de cablu telefonic. Patru dintre ei au fost prinși în timp ce transportau 250 de kilograme de cablu într-o dubă. Materialul fusese ars pentru a extrage cuprul, conform publicației Ceilalți doi au fost arestați ulterior, după investigații suplimentare.

Pagubele totale sunt estimate la 170.000 de euro, pe lângă faptul că serviciul telefonic a fost întrerupt pentru locuitori. Mulți dintre aceștia erau vârstnici, dependenți de telefonul fix. Autoritățile consideră că românii sunt suspecți de cel puțin zece uri similare.

Cum a fost recuperat materialul furat

Cablul furat era transportat către un depozit de fier vechi din Leganés. Peste o jumătate de tonă de cablu a fost recuperată. Depozitul este administrat de un cetățean chinez, care este acuzat de primire de bunuri furate. Ancheta a început la sfârșitul anului trecut, după ce s-a observat o creștere bruscă a furturilor de cabluri telefonice în mai multe localități.

Presupușii făptași selectau secțiunile de cablu, le tăiau și le ardeau în locuri greu accesibile. Astfel, îndepărtau învelișul de plastic și rămânea doar firul de cupru, relatează Libertatea.ro.

Ce alte grupuri românești au fost prinse recent

O altă grupare din România, specializată în furtul de , a fost destructurată recent în Navarra și Cantabria. Zece persoane au fost arestate, iar valoarea bunurilor sustrase depășește 80.000 de euro. Pagubele materiale în instalațiile industriale afectate au fost importante.

În timpul operațiunii, polițiștii au percheziționat două locuințe din Pamplona, găsind unelte folosite pentru spargeri, arme interzise, documente legate de activitatea infracțională și aproape 9.000 de euro în numerar.

Grupurile acționau într-un mod extrem de organizat, cu responsabilități clar împărțite între membri. Aceștia pătrundeau noaptea în hale industriale și incinte ale unor companii pentru a fura cantități mari de cabluri. Materialul era transportat cu vehicule către depozite temporare, de unde era redirecționat către alte țări europene prin intermediul unor rețele specializate în piața neagră.