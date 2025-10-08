Român acuzat de furt în Italia. Bărbatul ar fi sustras bacșișurile strânse de angajații a două hoteluri din Sesto, un total de 5.000 de euro. El a fost identificat cu ajutorul martorilor și a imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Cum a devenit un român acuzat de furt în Italia

Românul are vârsta de 32 de ani și este rezident în Germania. El este acuzat de în Italia, după ce personalul a două hoteluri din Sesto au reclamat autorităților că le-au dispărut banii pe care i-au strâns din bacșișuri. Banii erau lăsați în două recipiente, chiar în holurile hotelurilor, iar furtul ar fi fost comis în zilele de 27 și 28 august.

Carabinierii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat mai mulți martori și au ajuns astfel la cetățeanul român de 32 de ani, pe care l-au și prins.

Hotelierii au lăudat faptul că ancheta a avansat rapid, dar au deplâns faptul că gestul românului „a afectat direct activitatea angajaților”, informează .

Ce au transmis carabinierii, în contextul furtului comis de român

În acest context, carabinierii au cerut operatorilor din turism și comunității în general să acorde mai multă atenție banilor și bunurilor și, de asemenea, să aibă grijă ca toate camerele de supraveghere să fie funcționale.

De asemenea, carabinierii au cerut ca orice activitate suspectă să fie rapid raportată, punctând că deseori cooperarea cetățenilor e crucială în combaterea criminalității.