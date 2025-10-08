B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Român acuzat de furt calificat în Italia. Ce a sustras și cum a fost prins

Român acuzat de furt calificat în Italia. Ce a sustras și cum a fost prins

Traian Avarvarei
08 oct. 2025, 10:54
Român acuzat de furt calificat în Italia. Ce a sustras și cum a fost prins
Român acuzat de furt în Italia, după ce a sustras banii strânși din bacșișuri de angajații a două hoteluri. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a devenit un român acuzat de furt în Italia
  2. Ce au transmis carabinierii, în contextul furtului comis de român

Român acuzat de furt în Italia. Bărbatul ar fi sustras bacșișurile strânse de angajații a două hoteluri din Sesto, un total de 5.000 de euro. El a fost identificat cu ajutorul martorilor și a imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Cum a devenit un român acuzat de furt în Italia

Românul are vârsta de 32 de ani și este rezident în Germania. El este acuzat de furt calificat în Italia, după ce personalul a două hoteluri din Sesto au reclamat autorităților că le-au dispărut banii pe care i-au strâns din bacșișuri. Banii erau lăsați în două recipiente, chiar în holurile hotelurilor, iar furtul ar fi fost comis în zilele de 27 și 28 august.

Carabinierii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat mai mulți martori și au ajuns astfel la cetățeanul român de 32 de ani, pe care l-au și prins.

Hotelierii au lăudat faptul că ancheta a avansat rapid, dar au deplâns faptul că gestul românului „a afectat direct activitatea angajaților”, informează ladige.it.

Ce au transmis carabinierii, în contextul furtului comis de român

În acest context, carabinierii au cerut operatorilor din turism și comunității în general să acorde mai multă atenție banilor și bunurilor și, de asemenea, să aibă grijă ca toate camerele de supraveghere să fie funcționale.

De asemenea, carabinierii au cerut ca orice activitate suspectă să fie rapid raportată, punctând că deseori cooperarea cetățenilor e crucială în combaterea criminalității.

Tags:
Citește și...
Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
Externe
Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
Italia: Colosseumul deschide un pasaj subteran secret folosit de împărații romani
Externe
Italia: Colosseumul deschide un pasaj subteran secret folosit de împărații romani
Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
Externe
Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”
Externe
Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”
Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
Externe
Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
Externe
Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
Externe
Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă
Externe
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Externe
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
Externe
Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
Ultima oră
13:16 - Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
13:10 - Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
12:57 - Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
12:49 - Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
12:33 - Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
12:32 - Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
12:11 - Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
12:03 - Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
12:00 - CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
11:48 - Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor