România, destinație exclusivistă „pe hârtie”: cel puțin două milioane de turiști, ascunși de evaziunea fiscală

România, mai scumpă decât Elveția sau Italia

România este ţara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de turişti străini care o vizitează anual, însă este pe primul loc raportat la cheltuiala medie a străinilor cu vacanţele, conform

În 2024, un turist străin a cheltuit 2.400 de dolari pe vacanţa în România în 2024, faţă de 750 de dolari în Franţa sau 1.800 de dolari în Elveţia, conform datelor Organizaţiei Mondiale a Turismului.

„Destinație exclusivistă”

Suma lăsată de fiecare turist în parte se calculează prin împărţirea sumei totale lăsate de turiştii străini pe plan local la numărul de turişti oficiali.

Astfel, cel puțin jumătate dintre străinii care intră în țară nu sunt incluși în date, iar acest lucru face ca România să pară „o destinație exclusivistă”.

Străinii se pare că vin în număr tot mai mare în România, dacă ne uităm pe străzile din Capitală, spre exemplu. Creşterea este vizibilă de la un an la altul. Cu toate acestea, statisticile contrazic acest lucru.

În 2024, doar 2,4 milioane de turişti au vizitat România, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în creştere cu doar 300.000 de turişti faţă de anul anterior. Deşi există o creştere, nu este una semnificativă.