Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță

08 aug. 2025, 16:58
Ce destinație au ales Mihai Albu și Elena Nechifor pentru luna de miere. Mikaela îi va însoți în vacanță
Sursa foto: Facebook/ Mihai Albu

După ce în urmă cu aproape trei luni au avut cununia civilă, Mihai Albu și Elena Nechifor se pregătesc pentru luna de miere. Cei doi nu vor pleca singuri, ci alături de copiii lor.

  1. Cine a ales destinația de vacanță
  2. Ce i-a zis Mikaela lui Mihai Albu în timpul nunții
Cine a ales destinația de vacanță

Pe 23 mai, Mihai și Elena deveneau oficial o familie, iar acum, cei doi îndrăgostiți se pregătesc să plece în luna de miere. Deși, în mod normal, aceasta escapadă este dedicată exclusiv mirilor, deisgnerul și soția lor vor fi însoțiți și de copiii lor în această călătorie.

În cadrul unei emisiuni, Mihai Albu a dezăluit motivul pentru care, împreună cu soția sa, a decis să nu plece doar ei doi în luna de miere. Cuplul își dorește să sărbătorească iubirea, într-un sens mai amplu al cuvântului, astfel că și-au dorit să li se alăture în această experiență și alte persoane pe care le iubesc. Vacanța va fi prilejul perfect de a petrece timp în familie, ceea ce nu se întâmplă foarte des.

„Plecăm în Santorini 10 zile cu copiii. O să fie o lună de miere în familie. E o ieșire pe o insulă. Am avut plăcuta surpriză să avem cursa directă. Ne consultăm când alegem vacanța”, a spus Mihai Albu, citat de Libertatea.

Cât au durat pregătirile pentru nunta lui Mihai și a Elenei

Vacanța vine ca o binemeritată ocazie de relaxare, după un an aglomerat și obositor, marcat de pregătirile pentru nuntă.

„A fost un an cu de toate, cu nuntă, organizare, apoi revenirea de după nuntă. Noi din octombrie anul trecut am început pregătirile pentru nuntă și au durat până în mai”, a mărturisit Mihai Albu.

Ce i-a zis Mikaela lui Mihai Albu în timpul nunții

Cununia civilă a avut loc pe 23 mai, într-un cadru restrâns. În ziua lor cea mare, Mihai Albu și Elena Nechifor au fosy însoțiți de fiicele lor, de martorii Mihaela Borcea și Sorin Rap, dar și de câțiva apropiați. Ulterior, cununia religioasă a avut loc la o biserică din București, iar petrecerea s-a ținut la un hotel de lux din București.

De la evenimente nu a lipsit Mikaela, fiica Iuliei Albu și a lui Mihai Albu. Pentru creatorul de modă a fost extrem de important nu doar să își știe fiica alături, ci și să știe că tânăra este de acord cu pasul pe care el îl face. Mai mult, Mikaela s-a arătat foarte bucuroasă în timpul evenimentele și chiar a ținut să îl asigure pe tatăl ei că fericirea pe care o afișează este una reală.

„Mikaela a fost aproape de noi, se vedea că e foarte încântată, că ne-am găsit, că suntem împreună.

Toate vorbele frumoase de la ea chiar au fost din suflet, am simțit lucrul acesta. Era foarte apropiată, tot timpul căuta prezența mea, a stat lângă mine. A fost foarte emoționată, chiar m-a strâns așa de mână, de braț și mi-a spus mă bucur tare pentru tine, tati. Lucrul ăsta m-a emoționat.

Am văzut-o și cu lacrimi în ochi, ea e foarte sensibilă. Am simțit că s-a bucurat pentru mine. Și la cununia civilă, și la biserică a avut lacrimi în ochi”, a povestit Mihai Albu, în emisiune „Online story”, conform Wowbiz.

