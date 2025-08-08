Șase plaje au pus și anul acesta România pe harta mondială „Blue Flag”. Steagul albastru este un simbol al plajelor care respectă standardele internaționale pentru curățenie, siguranță și protecției mediului.

Cuprins:

Cum ajunge o plajă să primească distincția „Blue Flag” Ce spun turiștii care ajung pe plajele „Blue Flag” Țara cu cele mai multe plaje „Blue Flag” Ce condiții trebuie să îndeplinească o plajă ca să primească steagul albastru

Cum ajunge o plajă să primească distincția „Blue Flag”

Turiștii care ajung în aceste locuri de pe au parte de fin, apă curată și servicii mai bune. Dar astfel de plaje nu pot menține standardele sus, fără ca administratorii și angajații să nu respecte un set de reguli stricte.

Înainte de a primi steagul albastru, o plajă trece printr-o evaluare riguroasă. Nu este suficient să se prezinte bine doar în ziua evaluării. Aceleași condiții trebuie păstrate zilnic.

„Sunt 33 de criterii pentru că am reușit să le bifăm pe toate. Anul acesta am primit steagul la începutul sezonului, am creat condițiile pe care eu îmi doresc să le găsesc când mă duc la o plajă. La cel puțin 2 ore, unul din băieții mei își ia cutia și instrumentul de colectare și merge să strângă gunoiul”, a spus Anca Tinei, administrator plajă, citată de .

Ce spun turiștii care ajung pe plajele „Blue Flag”

Turiștii care ajung pe plajele „Blue Flag”, fie de voie, fie de nevoie, spun că se simte diferența. Numai simplu fapt că în aceste zone există facilități pentru persoanele cu dizabilități face diferența.

„Se vede că este bine întreținută. Mă bucur să văd că și la noi în țară există astfel de plaje. Nu m-am simțit deloc în pericol, chiar am lăsat rucsacul aici cu obiecte de valoare”, a spus o femeie.

„Sora mea are o fetiță cu dizabilități, are toate disponibilitățile pentru aceste probleme. Curățenie și siguranță, standard european pot să spun”, a spus și un bărbat.

Țara cu cele mai multe plaje „Blue Flag”

România nu excelează ca număr de plaje „Blue Flag”. Avem doar șase, cele mai multe în Năvodari și una în Olimp. Turiștii care ajung într-o astfel de zone spun că diferența se simte.

„Suntem ultimii pe listă din punct de vedere al plajelor, dar și ca număr de turiști străini care aleg să viziteze România”, a declarat Cristian Barhalescu, președinte ANAT Sud-Est.

La polul opus este Spania, care a înregistrat 600 astfel de plaje. Și vecinii bulgari o duc mai bine decât noi, cu 25 astfel de zone la malul mării.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o plajă ca să primească steagul albastru

Pentru a primi această distincție, plajele trebuie să bifeze o listă lungă de criterii.

„Avem multe facilități pentru persoanele cu dizabilități. Tot personalul care lucrează la noi pe plajă are cursuri de prim ajutor, avem salvamar”, a declarat Raluca Popa, administrator plajă.

„Activități pe plajă, calitatea plajei, curățenia de pe plajă, calitatea apei din zona respectivă, puncte de colectare a deșeurilor și mai ales toalete situate exact pe plajă. Prima dată, locația noastră a aplicat în anul 2017, iar plaja a primit steagul Blue Flag începând cu 2018”, a explicat Alina Faramite, manager plajă.

Odată ce o plajă a primit certificarea „Blue Flag” este verificată anual de o organizație non-guvernamentală, afiliată Fundației de Educație pentru Mediu. „Blue Flag” se numără printre cele mai recunoscute etichete ecologice din lume, care se acordă plajelor, porturilor turistice, dar și navelor de agrement.